Manchas de pintura en la ropa: cuales son los pasos más seguros para eliminarlas

La eliminación de pintura en la ropa depende del tipo de producto y de la rapidez con que se actúa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quitar una mancha de pintura de una prenda de ropa depende del tipo de producto y de la rapidez con que se actúe. Las recomendaciones recopiladas por Good Housekeeping coinciden con guías de organismos sanitarios y de seguridad que aconsejan identificar primero si se trata de pintura al agua, acrílica o al óleo antes de elegir un método de limpieza.

Qué cambia según el tipo de pintura

Las pinturas al agua, entre ellas muchas fórmulas de látex o emulsión para interiores, suelen responder mejor a un enjuague temprano y al uso de jabón o detergente. Las pinturas al óleo y otros productos con solventes exigen más precaución por su composición química y por el riesgo de irritación asociado a ciertos removedores.

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La Organización Mundial de la Salud y su agencia especializada en cáncer, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), han documentado riesgos vinculados a la exposición ocupacional de pintores a mezclas de sustancias químicas presentes en pinturas y solventes, en especial en contextos laborales prolongados.

La identificación entre pintura al agua, acrílica o al óleo define el método de limpieza más seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese marco no equivale al lavado doméstico de una prenda, pero ayuda a explicar por qué los expertos recomiendan limitar el contacto innecesario con productos agresivos y priorizar opciones menos riesgosas cuando sea posible.

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De acuerdo con Good Housekeeping, las manchas frescas tienen más posibilidades de salir que las secas. Cuando la pintura aún no se fijó por completo en la fibra, el agua, el detergente o el solvente indicado pueden desprender mejor el pigmento.

Las marcas frescas suelen responder mejor a enjuague temprano y detergente que las manchas ya secas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La regla principal antes de lavar

El paso central es no aplicar calor hasta que la mancha haya desaparecido lo máximo posible. Se advierte que la secadora puede fijar el residuo sobre la tela y dificultar su eliminación.

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Esa precaución encaja con lineamientos de seguridad más amplios. El National Capital Poison Center, a través de su plataforma Poison Control, señala que varias pinturas de uso doméstico resultan irritantes para piel, ojos y vías respiratorias. Además, indica que los productos con solventes pueden provocar mareos, náuseas o dolor de cabeza si existe exposición a vapores en lugares cerrados. La institución indica además que la ventilación es una medida básica cuando se manipulan estos materiales.

El calor puede fijar el residuo en la fibra y dificultar la limpieza posterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ordenar el procedimiento

Según el tipo de pintura, el método cambia:

Pintura al agua : La guía revisada recomienda retirar el excedente, enjuagar la tela y aplicar detergente o quitamanchas antes del lavado.

Pintura acrílica : El abordaje puede ser similar si la mancha es reciente, aunque la dificultad aumenta cuando el producto ya secó.

Pintura al óleo: La recomendación es usar un diluyente o removedor compatible con la etiqueta del producto, seguido por jabón o quitamanchas y luego lavado.

Ese último caso exige más atención fuera del resultado estético. La autoridad británica de salud y seguridad, Health and Safety Executive (HSE), advierte que solventes como acetona, xileno, tolueno o aguarrás pueden afectar la salud por inhalación, contacto con la piel o salpicaduras en los ojos. La agencia recomienda revisar el envase y la ficha de seguridad, ventilar el ambiente y evitar el uso de solventes sobre la piel.

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Los solventes pueden causar irritación o malestar por inhalación y contacto, por lo que se recomienda minimizar la exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer con niños cerca y con productos de limpieza

Cuando la ropa manchada pertenece a chicos o la limpieza ocurre en una casa con menores, la prevención suma otro factor. La American Academy of Pediatrics aconseja guardar detergentes, blanqueadores y quitamanchas en sus envases originales, fuera de la vista y del alcance de los niños. La entidad remarca que los productos concentrados para lavar ropa pueden causar lesiones graves si entran en contacto con la boca o los ojos.

Poison Control también recomienda conservar estos productos en sus recipientes originales y consultar de inmediato si hubo ingestión, exposición ocular o síntomas tras el contacto. Esa referencia no modifica el método para sacar la pintura, pero sí establece un criterio de manejo seguro en el hogar.

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En pintura al óleo se recomienda usar un diluyente compatible y luego jabón o quitamanchas previo al lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué pasa con los remedios caseros

El artículo revisado descarta como solución suficiente varios métodos difundidos en internet, entre ellos vinagre, agua oxigenada, alcohol o bicarbonato. La publicación sostiene que esos recursos no suelen alcanzar para eliminar por completo una mancha de pintura y que hay mejores probabilidades con productos formulados para ese uso.

Si la pintura ya secó y quedó adherida a la tela, se señala que puede no salir. También indica que insistir demasiado puede dañar la prenda. En esos casos, la información disponible coincide en un punto: identificar el tipo de pintura, leer la etiqueta del producto y reducir la exposición innecesaria a solventes.

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