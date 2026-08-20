Tendencias
Agregar Infobae enGoogle

6 cosas que los diseñadores de interiores recomiendan sacar del dormitorio después de los 30

No se trata de gastar más, sino de tomar mejores decisiones. Textiles, mobiliario y color son los ejes del diagnóstico que tres expertas en interiorismo recomendaron para construir un espacio más funcional y coherente

Un dormitorio ilustrado con una cama, cabecero acolchado, almohadas, mesitas de noche de madera, una lámpara, jarrones, cuadros, cortinas y suelo de madera.
Los especialistas recomiendan que el dormitorio priorice el uso real, el orden y la permanencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Tu dormitorio ya no puede funcionar como una extensión de la vida universitaria: después de los 30 años, ciertos objetos y decisiones decorativas pierden sentido, según el diagnóstico de diseñadores de interiores consultados por medios especializados.

En ese sentido, un artículo de The Spruce, medio especializado en decoración y estilo de vida doméstico, consultó a tres expertas en interiorismo: Esther Ellard, una diseñadora especializada en la creación de hogares funcionales para familias; Jodi Koch, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria al frente de una firma de diseño de lujo; y Meredith Huck, profesional del sector enfocada en el desarrollo de propuestas residenciales.

PUBLICIDAD

El objetivo, reunir recomendaciones sobre qué elementos conviene retirar del dormitorio al entrar en una etapa adulta. Según detallaron, el eje no pasa por el lujo, sino por revisar hábitos, distribución y piezas que afectan el descanso.

1. Ropa de cama despareja o de baja calidad

Habitación con cama de cabecero a rayas, cojines estampados, dos mesas de noche con lámparas, varios cuadros en la pared, estantería y espejo grande.
La ropa de cama de baja calidad pierde sentido cuando el descanso se vuelve una prioridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera señal aparece en la cama. De acuerdo con las especialistas consultadas, antes de los 30 muchas personas restan importancia al aspecto de la cama. Pero con el tiempo resulta necesario priorizar textiles que combinen comodidad y coherencia visual.

PUBLICIDAD

Entre los materiales que recomendó figuran lino, bambú y algodón de buena calidad. La publicación planteó que dejar atrás juegos improvisados o gastados ayuda a construir un dormitorio más ordenado y una rutina de descanso más consistente. Ese cambio acompaña una transición hacia un uso más consciente del espacio.

2. Almohadas sin soporte ni volumen

Cama con cabecero amarillo, ropa blanca, cojines borde azul, cortinas dosel estampadas, mesita de noche con lámpara, teléfono, control remoto.
Las almohadas sin soporte ni volumen afectan presencia y comodidad cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo punto apunta a los almohadones y rellenos que ya no cumplen su función. Según indicaron, existe una fórmula concreta para vestir la cama: tres almohadones para una cama king y dos para una queen, con una capa adicional de almohadas decorativas.

También advirtieron sobre los rellenos aplanados, ya que una cama pierde presencia cuando las almohadas lucen vencidas o sin firmeza. La observación no se limita a lo estético: el soporte forma parte del confort cotidiano y del uso real del dormitorio.

3. Mesa de luz convertida en depósito

Cama con cabecero y ropa de cama blanca y verde oliva. Mesita de noche de madera con jarrón, flores, libros y reloj. Arte y lámparas de pared. Ventana con balcón.
La mesa de luz deja de funcionar cuando se convierte en un depósito de objetos visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las prácticas cuestionadas es la acumulación de objetos en la mesa de luz. Según resaltaron, una recomendación común es reducir esa superficie a lo esencial y dejar solo un velador y una bandeja pequeña.

El resto, indicaron, debería guardarse en cajones si hace falta tenerlo a mano al comenzar o cerrar el día. La lógica detrás de ese consejo es funcional: un dormitorio saturado de objetos visibles transmite desorden y dificulta que el ambiente conserve una lectura simple.

4. Juegos de dormitorio completamente combinados

Vista frontal de un dormitorio moderno con paredes bicolor, cama con edredón a cuadros grises, estantería de madera y dos cuadros azules sobre la cama.
Los juegos de dormitorio completamente combinados se ven menos intencionales con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diseñadoras también cuestionaron los sets de muebles idénticos, una solución frecuente en etapas más tempranas. Por este motivo indicaron a The Spruce que un dormitorio en la adultez debería verse más curado e intencional. Piezas que no dependan de una repetición exacta de materiales, terminaciones y formas.

En lugar de un conjunto uniforme, propuso mezclar acabados y sumar muebles con historia propia. Entre las alternativas, se mencionaron la compra de piezas vintage o de segunda mano, una vía para incorporar mobiliario con personalidad sin necesidad de un presupuesto elevado.

5. Muebles pequeños o poco funcionales

Un dormitorio con una cama, un sillón, un espejo, plantas en maceta, velas, flores secas, un banco de madera, dos alfombras y una ventana con vista exterior.
Las piezas vintage o de segunda mano suman personalidad sin exigir un presupuesto elevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta idea se desprende del uso del espacio. Las especialistas remarcaron que, pasada cierta edad, el dormitorio debe funcionar de verdad. En ese marco, se cuestionó mesas de luz demasiado chicas, incapaces de sostener siquiera un vaso de agua, y cómodas altas o incómodas arrinconadas sin criterio.

La observación apunta a un cambio de prioridad. El problema ya no es solo visual: cuando el mobiliario no responde a necesidades básicas de guardado, apoyo y circulación, el cuarto exige más esfuerzo del que resuelve. Para las especialistas, el diseño adulto requiere utilidad antes que improvisación.

6. Pared de acento aislada

Un dormitorio con cama vestida, paredes a rayas azules y blancas, un póster de Matisse, una mesita de noche con un jarrón de flores y libros.
El color drenching reemplaza la pared de acento aislada con una intervención más cohesiva del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sexta práctica que las expertas sugieren revisar es la pared de acento como gesto decorativo aislado, ya que una pared intensa rodeada por otras tres blancas puede transmitir una decisión incompleta más que una propuesta integral.

Frente a eso, plantearon una alternativa más envolvente: usar un mismo color en paredes, techo y molduras, recurso conocido como color drenching. La propuesta genera un efecto más cohesivo dentro del dormitorio y reemplaza soluciones parciales por una intervención total del ambiente.

Temas Relacionados

DecoraciónHogaresSueñoNewsroom BUEMobiliarioMueblesDormitorioDormitorio Pequeño

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manchas de pintura en la ropa: cuales son los pasos más seguros para eliminarlas

El tipo de producto y la rapidez con que se actúe determinan las posibilidades de éxito. Los remedios caseros más difundidos no suelen ser suficientes, mientras que algunos ingredientes exigen precauciones

Manchas de pintura en la ropa: cuales son los pasos más seguros para eliminarlas

Día Mundial de la Papa Frita: ¿por qué se celebra el 20 de agosto y cuál es su origen?

La fecha se afianzó como una instancia para reconocer la importancia de una comida que se adaptó a gustos regionales y derivó en múltiples presentaciones

Día Mundial de la Papa Frita: ¿por qué se celebra el 20 de agosto y cuál es su origen?

Un estudio reveló qué tienen en común los consumidores habituales de café

Investigadores de Finlandia hallaron que las personas que beben a diario esta infusión presentan más masa muscular y menos grasa corporal

Un estudio reveló qué tienen en común los consumidores habituales de café

Qué significa que te moleste ver tu casa desordenada, según la psicología

La incomodidad ante ambientes saturados suele vincularse con una mayor exigencia cognitiva, una menor sensación de control y una percepción de caos que altera el equilibrio emocional cotidiano

Qué significa que te moleste ver tu casa desordenada, según la psicología

Identifican una estrategia que podría ser clave para prevenir la miopía en niños

Investigadores de Estados Unidos detectaron que la exposición a luz índigo previene problemas oculares en animales. Qué se sabe sobre su impacto en humanos

Identifican una estrategia que podría ser clave para prevenir la miopía en niños

DEPORTES

Ronaldinho llegó a Italia para firmar contrato y volver al fútbol profesional con 46 años: el sueño que quiere cumplir

Ronaldinho llegó a Italia para firmar contrato y volver al fútbol profesional con 46 años: el sueño que quiere cumplir

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

TELESHOW

Silvina Escudero habló de la icónica pelea con Moria Casán en el Bailando: “¡Cómo no me va a molestar!”

Silvina Escudero habló de la icónica pelea con Moria Casán en el Bailando: “¡Cómo no me va a molestar!”

La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

INFOBAE AMÉRICA

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe eleva a 3.9% la proyección de crecimiento de El Salvador para 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe eleva a 3.9% la proyección de crecimiento de El Salvador para 2026

La OEA abre competencia para jóvenes salvadoreños que deseen desarrollar habilidades en ciberseguridad

Guatemala: El Insivumeh instaló una nueva estación de monitoreo en el Volcán de Fuego, luego de la erupción registrada en agosto

Menos burocracia y más financiamiento: las propuestas de los empresarios para fortalecer a las pymes en Panamá

El sistema de salud público dominicano incrementa cobertura, ofrece casi 30 millones de servicios hasta julio