6 cosas que los diseñadores de interiores recomiendan sacar del dormitorio después de los 30

Los especialistas recomiendan que el dormitorio priorice el uso real, el orden y la permanencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tu dormitorio ya no puede funcionar como una extensión de la vida universitaria: después de los 30 años, ciertos objetos y decisiones decorativas pierden sentido, según el diagnóstico de diseñadores de interiores consultados por medios especializados.

En ese sentido, un artículo de The Spruce, medio especializado en decoración y estilo de vida doméstico, consultó a tres expertas en interiorismo: Esther Ellard, una diseñadora especializada en la creación de hogares funcionales para familias; Jodi Koch, quien cuenta con más de dos décadas de trayectoria al frente de una firma de diseño de lujo; y Meredith Huck, profesional del sector enfocada en el desarrollo de propuestas residenciales.

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El objetivo, reunir recomendaciones sobre qué elementos conviene retirar del dormitorio al entrar en una etapa adulta. Según detallaron, el eje no pasa por el lujo, sino por revisar hábitos, distribución y piezas que afectan el descanso.

1. Ropa de cama despareja o de baja calidad

La ropa de cama de baja calidad pierde sentido cuando el descanso se vuelve una prioridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera señal aparece en la cama. De acuerdo con las especialistas consultadas, antes de los 30 muchas personas restan importancia al aspecto de la cama. Pero con el tiempo resulta necesario priorizar textiles que combinen comodidad y coherencia visual.

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Entre los materiales que recomendó figuran lino, bambú y algodón de buena calidad. La publicación planteó que dejar atrás juegos improvisados o gastados ayuda a construir un dormitorio más ordenado y una rutina de descanso más consistente. Ese cambio acompaña una transición hacia un uso más consciente del espacio.

2. Almohadas sin soporte ni volumen

Las almohadas sin soporte ni volumen afectan presencia y comodidad cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo punto apunta a los almohadones y rellenos que ya no cumplen su función. Según indicaron, existe una fórmula concreta para vestir la cama: tres almohadones para una cama king y dos para una queen, con una capa adicional de almohadas decorativas.

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También advirtieron sobre los rellenos aplanados, ya que una cama pierde presencia cuando las almohadas lucen vencidas o sin firmeza. La observación no se limita a lo estético: el soporte forma parte del confort cotidiano y del uso real del dormitorio.

3. Mesa de luz convertida en depósito

La mesa de luz deja de funcionar cuando se convierte en un depósito de objetos visibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las prácticas cuestionadas es la acumulación de objetos en la mesa de luz. Según resaltaron, una recomendación común es reducir esa superficie a lo esencial y dejar solo un velador y una bandeja pequeña.

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El resto, indicaron, debería guardarse en cajones si hace falta tenerlo a mano al comenzar o cerrar el día. La lógica detrás de ese consejo es funcional: un dormitorio saturado de objetos visibles transmite desorden y dificulta que el ambiente conserve una lectura simple.

4. Juegos de dormitorio completamente combinados

Los juegos de dormitorio completamente combinados se ven menos intencionales con el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las diseñadoras también cuestionaron los sets de muebles idénticos, una solución frecuente en etapas más tempranas. Por este motivo indicaron a The Spruce que un dormitorio en la adultez debería verse más curado e intencional. Piezas que no dependan de una repetición exacta de materiales, terminaciones y formas.

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En lugar de un conjunto uniforme, propuso mezclar acabados y sumar muebles con historia propia. Entre las alternativas, se mencionaron la compra de piezas vintage o de segunda mano, una vía para incorporar mobiliario con personalidad sin necesidad de un presupuesto elevado.

5. Muebles pequeños o poco funcionales

Las piezas vintage o de segunda mano suman personalidad sin exigir un presupuesto elevado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La quinta idea se desprende del uso del espacio. Las especialistas remarcaron que, pasada cierta edad, el dormitorio debe funcionar de verdad. En ese marco, se cuestionó mesas de luz demasiado chicas, incapaces de sostener siquiera un vaso de agua, y cómodas altas o incómodas arrinconadas sin criterio.

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La observación apunta a un cambio de prioridad. El problema ya no es solo visual: cuando el mobiliario no responde a necesidades básicas de guardado, apoyo y circulación, el cuarto exige más esfuerzo del que resuelve. Para las especialistas, el diseño adulto requiere utilidad antes que improvisación.

6. Pared de acento aislada

El color drenching reemplaza la pared de acento aislada con una intervención más cohesiva del ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sexta práctica que las expertas sugieren revisar es la pared de acento como gesto decorativo aislado, ya que una pared intensa rodeada por otras tres blancas puede transmitir una decisión incompleta más que una propuesta integral.

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Frente a eso, plantearon una alternativa más envolvente: usar un mismo color en paredes, techo y molduras, recurso conocido como color drenching. La propuesta genera un efecto más cohesivo dentro del dormitorio y reemplaza soluciones parciales por una intervención total del ambiente.