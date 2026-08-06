TikTok, rupturas y algoritmo, por qué el desamor puede quedarse más tiempo en la pantalla

A diferencia de los procesos tradicionales de duelo, que solían transcurrir en la intimidad o con el círculo cercano de amistades, la lógica de las plataformas digitales suma nuevas capas a la recuperación emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las publicaciones sobre desamor, consejos para cortar el contacto con una expareja y relatos de duelo sentimental ocupan desde hace años un lugar estable en TikTok, pero un informe reciente volvió a poner el foco en cómo el sistema de recomendaciones de la plataforma puede prolongar esa exposición justo en momentos de mayor fragilidad emocional. La discusión cobró fuerza tras un artículo de The New York Times que describió casos de usuarios cuyos feeds quedaron dominados por videos sobre rupturas poco después de una separación.

Cuando una ruptura se convierte en una cadena de recomendaciones

Según el medio citado, el fenómeno aparece en un segmento informal de la plataforma conocido como BreakupTok, donde conviven testimonios personales, mensajes de motivación, análisis de vínculos, consejos terapéuticos y contenidos de autoayuda. El punto del debate no pasa por la existencia de ese material, sino por la secuencia con que el algoritmo puede volver a ofrecerlo cuando detecta señales de interés, como el tiempo de visualización, la velocidad con que una persona desliza la pantalla o sus interacciones con cada publicación.

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La nota de The New York Times citó el caso de Jasmine Barnett, una contadora de Atlanta, en Estados Unidos, que advirtió un cambio abrupto en su feed pocos días después de terminar una relación. Los videos de humor y ejercicio que veía con frecuencia fueron reemplazados por una cadena de publicaciones sobre exparejas, estilos de apego, reconciliaciones y sufrimiento afectivo. De acuerdo con el reporte, Barnett intentó bloquear parte de ese contenido, aunque la plataforma siguió empujando materiales similares.

Especialistas en salud mental advierten que el consumo repetitivo de contenido sobre separaciones puede favorecer la rumiación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mecanismo forma parte del núcleo de la controversia. La plataforma no identifica emociones de manera directa, pero sí organiza recomendaciones a partir de patrones de comportamiento. El resultado, según especialistas citados por The New York Times, puede traducirse en una fijación prolongada sobre una pérdida afectiva cuando una persona atraviesa una etapa de vulnerabilidad y el sistema insiste con el mismo tema.

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La discusión sobre el impacto de esa repetición no equivale a afirmar que todo contenido sobre separaciones sea dañino. Parte de esos videos puede ayudar a poner en palabras una experiencia, ordenar emociones o encontrar estrategias concretas para limitar el contacto con una expareja. El problema aparece cuando el feed construye una secuencia continua de publicaciones de tono y tema similares, con escaso margen para que la atención se desplace hacia otros intereses.

El problema no siempre es el video, sino la repetición

Un artículo de The Straits Times, que retomó la investigación de The New York Times, describió ese circuito como “The Break-up Loop” y señaló que algunos usuarios encuentran apoyo en ese tipo de materiales, mientras otros sienten que el consumo repetido alimenta expectativas de reconciliación, dependencia del propio feed o dificultades para tomar distancia. Ese contraste refuerza la idea de que la discusión no se limita al contenido aislado, sino al modo en que una plataforma ordena y repite estímulos sobre una experiencia sensible.

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El tema también aparece en trabajos académicos preliminares sobre recomendación algorítmica y exposición a contenidos sensibles.

En TikTok conviven relatos personales, consejos de profesionales y mensajes de apoyo para quienes atraviesan una ruptura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué este debate va más allá de una tendencia de internet

El interés editorial de esta discusión no se agota en una tendencia de consumo ni en un fenómeno anecdótico de internet. El punto de fondo cruza dos debates en plena agenda: el peso de los sistemas de recomendación sobre la vida cotidiana y la responsabilidad de las plataformas cuando sus diseños se encuentran con momentos de vulnerabilidad psicológica. En el caso de las rupturas amorosas, ese cruce ofrece un ejemplo concreto y reconocible sobre cómo una reacción emocional puede convertirse en una ruta de consumo prolongada.

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La cuestión también excede a TikTok. El mismo interrogante alcanza a otras redes que organizan la experiencia digital a partir de señales de conducta y retención de atención, con impacto directo sobre la salud mental. El reporte de The New York Times se concentró en el universo de las separaciones, pero dejó planteada una pregunta más amplia sobre el modo en que las grandes plataformas distinguen entre interés, búsqueda de apoyo y exposición persistente a contenidos que una persona quizás ya intenta dejar atrás.