Pollo relleno a la italiana: una forma diferente de consumir esta proteína para no aburrirte de ella

¿Cansado del pollo de siempre? Sin duda esta opción es ideal para ti. Y es que el pollo relleno a la italiana es una receta que transforma este ingrediente habitual en un plato jugoso y lleno de color.
Imagina cada bocado con queso fundente, jamón y ese toque de hierbas aromáticas que tanto gusta en la cocina mediterránea.
Este plato tiene su origen en la fusión de tradiciones italo-españolas, y es ideal para reuniones familiares o como opción festiva.
Suele maridar perfectamente con vinos blancos frescos o tintos jóvenes, y admite guarniciones ligeras como ensaladas o verduras al vapor.
Receta de Pollo relleno a la italiana
El Pollo relleno a la italiana consiste en un pollo o pechugas deshuesadas rellenas de jamón cocido, queso y pimientos asados, todo horneado hasta que el queso está fundente y la carne jugosa. La técnica principal es el enrollado y asado al horno, que asegura un resultado tierno y sabroso.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 50 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 4 pechugas de pollo grandes (o 1 pollo deshuesado)
- 4 lonchas de jamón cocido
- 4 lonchas de queso (emmental, mozzarella o similar)
- 1 frasco de pimientos rojos asados
- Aceite de oliva virgen extra
- 100 ml de vino blanco
- Sal y pimienta negra al gusto
- Romero seco
Cómo hacer Pollo relleno a la italiana, paso a paso
- Extiende las pechugas de pollo y salpimenta por ambos lados.
- Coloca sobre cada pechuga una loncha de jamón, una de queso y un trozo de pimiento asado.
- Enrolla las pechugas formando cilindros y sujeta con palillos o hilo de cocina.
- Coloca los rollos en una fuente de horno, añade un chorrito de aceite de oliva y el vino blanco.
- Espolvorea con romero seco para potenciar el aroma.
- Hornea a 200 ºC durante 30 minutos, o hasta que el pollo esté dorado y el queso se funda.
- Vigila que los jugos no se evapore del todo, añade un poco de agua si hace falta.
- Retira los palillos antes de servir y corta en rodajas gruesas para una presentación vistosa.
- Consejo: Deja reposar fuera del horno 5 minutos antes de cortar, así no pierdes jugosidad.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías aproximadas: 340 kcal
- Proteínas: 36 g
- Grasas: 16 g
- Hidratos de carbono: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conserva en nevera, en recipiente hermético, durante 2-3 días. Se puede recalentar en microondas o sartén a fuego suave.
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