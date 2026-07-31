Pollo relleno a la italiana: una forma diferente de consumir esta proteína para no aburrirte de ella

Pechugas de pollo rellenas a la italiana con jamón, queso fundido y pimientos asados se sirven en un plato, guarnecidas con perejil fresco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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¿Cansado del pollo de siempre? Sin duda esta opción es ideal para ti. Y es que el pollo relleno a la italiana es una receta que transforma este ingrediente habitual en un plato jugoso y lleno de color.

Imagina cada bocado con queso fundente, jamón y ese toque de hierbas aromáticas que tanto gusta en la cocina mediterránea.

Este plato tiene su origen en la fusión de tradiciones italo-españolas, y es ideal para reuniones familiares o como opción festiva.

Suele maridar perfectamente con vinos blancos frescos o tintos jóvenes, y admite guarniciones ligeras como ensaladas o verduras al vapor.

Un pollo relleno a la italiana, asado y cortado en rodajas, exhibe su interior con jamón cocido, queso fundido y pimientos, acompañado de romero y tomates cherry asados en una tabla de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de Pollo relleno a la italiana

El Pollo relleno a la italiana consiste en un pollo o pechugas deshuesadas rellenas de jamón cocido, queso y pimientos asados, todo horneado hasta que el queso está fundente y la carne jugosa. La técnica principal es el enrollado y asado al horno, que asegura un resultado tierno y sabroso.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

4 pechugas de pollo grandes (o 1 pollo deshuesado) 4 lonchas de jamón cocido 4 lonchas de queso (emmental, mozzarella o similar) 1 frasco de pimientos rojos asados Aceite de oliva virgen extra 100 ml de vino blanco Sal y pimienta negra al gusto Romero seco

Cómo hacer Pollo relleno a la italiana, paso a paso

Extiende las pechugas de pollo y salpimenta por ambos lados. Coloca sobre cada pechuga una loncha de jamón, una de queso y un trozo de pimiento asado. Enrolla las pechugas formando cilindros y sujeta con palillos o hilo de cocina. Coloca los rollos en una fuente de horno, añade un chorrito de aceite de oliva y el vino blanco. Espolvorea con romero seco para potenciar el aroma. Hornea a 200 ºC durante 30 minutos, o hasta que el pollo esté dorado y el queso se funda. Vigila que los jugos no se evapore del todo, añade un poco de agua si hace falta. Retira los palillos antes de servir y corta en rodajas gruesas para una presentación vistosa. Consejo: Deja reposar fuera del horno 5 minutos antes de cortar, así no pierdes jugosidad.

Una guía ilustrada muestra los seis pasos para preparar pollo relleno a la italiana, desde la sazón de las pechugas hasta su horneado y presentación en rodajas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías aproximadas: 340 kcal

Proteínas: 36 g

Grasas: 16 g

Hidratos de carbono: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conserva en nevera, en recipiente hermético, durante 2-3 días. Se puede recalentar en microondas o sartén a fuego suave.