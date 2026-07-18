5 ideas para transformar los rincones del hogar, sin necesidad de reformas

Cinco rincones bien pensados suman funciones nuevas sin necesidad de reformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un rincón pequeño, bien planificado, puede sumar una nueva función a cualquier hogar y marcar la diferencia en la vida diaria. Con recursos simples como una lámpara, un estante o una alfombra, es posible transformar espacios antes ignorados en áreas acogedoras para leer, trabajar o relajarse. La clave está en pensar cada hueco como una oportunidad para crear ambientes útiles y con personalidad propia.

Aprovechar rincones en casa puede convertir zonas relegadas al polvo o al almacenamiento en espacios útiles y con intención estética. Según AD Latinoamérica, nichos, esquinas vacías y transiciones en ángulo suelen pasar inadvertidos, aunque admiten usos concretos si se cuidan la distribución, los materiales y el ambiente.

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En casi todas las viviendas hay huecos que parecen inútiles, pero pueden tener una función clara sin exigir grandes intervenciones. Esos puntos pueden transformarse en pequeños refugios prácticos y ordenados.

1. Espacio para hojear

Los textiles y las alfombras ayudan a separar visualmente una zona dentro de un ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En espacios reducidos, la esquina entre una ventana y una estantería o bajo un techo inclinado puede funcionar como rincón de lectura. Una lámpara de pie y una mesa auxiliar bastan para dar forma a un lugar destinado a leer o descansar.

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El efecto gana unidad con colores apagados, tejidos naturales como lino o bouclé y una alfombra que separe visualmente esa zona del resto de la habitación. Cuando faltan metros, también sirven un puf o una estantería flotante.

2. Un nicho para trabajar

Incluso un escritorio mínimo puede resolver una consulta rápida en la computadora. Un nicho desaprovechado en el pasillo o en la recámara puede transformarse en una minioficina con un tablero hecho a medida y un aplique sencillo.

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La iluminación puntual define el carácter de un espacio pequeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incluye puestos de trabajo integrados en una estantería o en un armario, además de escritorios o secretarios plegables. Así, al terminar la jornada, el espacio recupera su aspecto habitual y no invade el área de uso diario.

Algunos expertos recomiendan sumar estanterías altas o gabinetes verticales para ganar almacenamiento sin recargar la superficie, sobre todo en rincones de pasillos o cerca de puertas.

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Desde La Vanguardia destacan que los muebles con doble función, como bancos con espacio interior o mesas plegables, permiten mantener el orden y aprovechar cada centímetro disponible, adaptando el ambiente a distintas necesidades sin sobrecargarlo visualmente.

3. Junto a la ventana

Un asiento junto a la ventana crea un punto de pausa dentro de la rutina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una repisa de ventana amplia con vistas a la vegetación puede convertirse en uno de los lugares preferidos de la casa si se acondiciona con acolchado, almohadas mullidas y una almohada adicional. Una mesa auxiliar para el té o un libro y algunas plantas de interior completan ese uso.

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Si no hay acceso directo al alféizar, la alternativa es colocar un sillón cama estrecho o un banco cerca de la ventana. Se presentan estos espacios como un apoyo en momentos de agobio, estrés o agitación, siempre en función de cómo se diseñen.

4. Un rincón verde

Un rincón verde aporta sensación de naturaleza incluso sin balcón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En departamentos pequeños sin balcón, la falta de vegetación suele sentirse más. Un rincón desnudo puede pasar a ser un pequeño jardín interior con plantas de distintas alturas, texturas y macetas.

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Los estantes o escaleras para plantas aportan estructura, y taburetes o bancos añaden una pausa posible dentro de ese conjunto. Piezas llamativas, como una gran monstera o un olivo, introducen un aire mediterráneo en el hogar.

5. Una pequeña galería

Una pequeña galería en una pared discreta da protagonismo a objetos y colecciones personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pasillo discreto o un saliente de pared también puede asumir otra función si se convierte en una pequeña galería. Una combinación de arte, objetos de diseño y esculturas en soportes de pared o en hornacinas permite dar protagonismo a colecciones personales.

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La iluminación ambiental resulta importante, ya sea con focos o con luz indirecta. Las estanterías abiertas, además, permiten reordenar con frecuencia las piezas expuestas y sustituirlas cuando se quiera renovar el conjunto.

No hace falta mucho para activar estos espacios, sino ideas precisas y atención a materiales, luz y proporciones. Incluso el nicho más pequeño puede adquirir sentido propio si la forma responde a la sensación que se busca en casa.

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