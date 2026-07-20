Salió a registrar los festejos con una vieja cámara analógica, el video se volvió viral y explicó por qué la nostalgia volvió a estar de moda

Redzko explicó en Infobae a la Tarde que el formato analógico hizo que muchos usuarios asociaran el registro con los festejos de los Mundiales de los años ochenta

Cuando terminó el partido entre Argentina e Inglaterra, Vladimir Redzko sintió que no podía quedarse en su casa. Agarró una cámara que hoy parece pertenecer a otra época, y salió a recorrer las calles para registrar los festejos de los hinchas argentinos. No había un plan para hacer un contenido viral ni una estrategia pensada para las redes sociales. Según contó en Infobae a la Tarde, simplemente tuvo la sensación de que estaba frente a un momento que merecía ser documentado. “Apenas salí a la calle, la energía se sentía diferente”, recordó. “Sentí que había que registrar ese momento”.

Lo que ocurrió después superó cualquier expectativa. El video comenzó a circular con rapidez en las redes sociales y acumuló miles de reproducciones impulsado por un comentario que se repetía una y otra vez entre los usuarios: aunque las imágenes habían sido grabadas apenas unas horas antes, parecían pertenecer a otra época. La textura característica del formato analógico, el grano de la imagen y una edición acompañada por música de Charly García despertaron una nostalgia inmediata. Muchos compararon el registro con los festejos de los Mundiales de los años ochenta; otros, simplemente, dijeron sentir que estaban mirando un recuerdo y no un hecho reciente.

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El video de los festejos argentinos acumuló miles de reproducciones porque la textura analógica, el grano y la música de Charly García activaron una sensación de nostalgia (Infobae en Vivo)

Esa reacción, para Redzko, tiene una explicación que va más allá de la estética. Desde hace años mantiene una fascinación por las cámaras analógicas y por la posibilidad de registrar la realidad desde un lugar distinto al que ofrecen los teléfonos celulares. “Tengo un afán por lo analógico y siempre me gusta documentar”, explicó durante la entrevista, convencido de que el soporte también forma parte de la historia que se cuenta. No le sorprendió, por eso, que muchos usuarios le escribieran para decirle que el video les recordaba al partido de hacía cuarenta años. “Los argentinos somos muy nostálgicos”, resumió, mientras repasaba uno de los comentarios que más lo impactó: “Qué loco que esto pasó hace dos días y parece que fue hace treinta años”.

Cuando la cámara también modifica la escena

Para el productor audiovisual, el fenómeno no depende únicamente de cómo se ve la imagen. También cambia la manera en que las personas reaccionan frente a quien está filmando. Durante los festejos, contó, bastaba con que los hinchas vieran la vieja Handycam para acercarse, preguntar por la cámara o pedir que los filmara. “No es lo mismo que te vean con un celular”, explicó. “Cuando aparecés con una cámara vintage la gente se acerca, manda saludos y todo se vuelve mucho más espontáneo”.

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Esa diferencia, sostiene, termina modificando incluso el resultado del registro. Mientras un teléfono suele pasar inadvertido, una cámara analógica genera curiosidad y rompe la barrera entre quien filma y quien aparece delante del lente. Por eso insiste en que el medio no solo cambia la calidad de la imagen: también transforma la forma de mirar, de relacionarse con las personas y de construir un relato. En un contexto en el que grabar se volvió prácticamente ilimitado, el formato analógico obliga, además, a detenerse un instante antes de apretar el botón de grabación. “Lo digital es muy instantáneo”, reflexionó. “Lo analógico me hace maquinar la cabeza de otra manera y elegir mejor qué quiero registrar”.

Vladimir Redzko salió a registrar los festejos por el triunfo de Argentina ante Inglaterra con una cámara analógica y el video se volvió viral en redes sociales (Infobae en Vivo)

La nostalgia de una generación que creció entre dos mundos

La repercusión del video también le confirmó una intuición que venía observando desde hace tiempo: el regreso de los formatos analógicos no responde solamente a una cuestión estética. En su opinión, existe una búsqueda cada vez más marcada por recuperar experiencias que exijan otro ritmo y otra forma de relacionarse con la tecnología. Por eso no cree que se trate de una moda pasajera, sino de un movimiento cíclico que vuelve a poner en valor objetos que parecían haber quedado definitivamente atrás.

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Él mismo siente que pertenece a una generación atravesada por esa transición. Creció, como recordó durante la charla, usando celulares de tapa, CDs y DVDs antes de que el smartphone concentrara todas esas funciones en un único dispositivo. Tal vez por eso encuentra en las cámaras analógicas una experiencia diferente. “Tiene algo ritual”, describió. “No es inmediato ni descartable; te conecta con algo real”. Desde esa mirada interpreta también el renovado interés por los vinilos, las cámaras de rollo y otros soportes físicos que vuelven a ganar espacio entre muchos jóvenes cansados de consumir imágenes de manera permanente desde la pantalla del celular.

La imperfección como forma de autenticidad

La conversación derivó inevitablemente hacia la inteligencia artificial, una tecnología que atraviesa hoy buena parte de la producción audiovisual. Redzko aclaró que reconoce su utilidad como herramienta, pero marcó una diferencia entre utilizarla para asistir un proceso creativo y reemplazarlo por completo. “No banco mucho crear imágenes con inteligencia artificial”, sostuvo, porque siente que eso desplaza parte del trabajo de imaginar una escena, pensar la iluminación o construir una composición antes de encender la cámara.

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El productor audiovisual sostuvo que la cámara analógica no solo modifica la imagen, sino también la relación con las personas y la construcción del relato (Infobae en Vivo)

En ese sentido, cree que la búsqueda permanente de perfección técnica puede terminar produciendo el efecto contrario. Mientras las imágenes digitales tienden a eliminar cualquier defecto, el formato analógico conserva pequeñas imperfecciones —el grano, las variaciones de color, las texturas— que, lejos de ser un problema, aportan personalidad. Para él, ese carácter imperfecto es precisamente lo que muchas personas identifican como auténtico. Sin embargo, insiste en que la tecnología nunca ocupa el lugar de quien está detrás del lente. “Lo importante no es solamente el formato”, afirmó. “Lo que realmente importa es quién está contando la historia y cómo decide contarla”.

Con esa misma idea cerró la entrevista y volvió al impulso que lo llevó a salir de su casa apenas terminó el partido. Más que reivindicar una cámara o un formato específico, invitó a recuperar el hábito de registrar aquello que vale la pena conservar. “Documenten. Agarren la camarita y filmen”, dijo. Sin proponérselo, esa decisión terminó convirtiendo un registro espontáneo de los festejos argentinos en uno de los videos más compartidos de los últimos días y volvió a demostrar que, incluso en una época dominada por la alta definición y la inteligencia artificial, todavía hay imágenes capaces de emocionar precisamente porque no buscan ser perfectas.

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