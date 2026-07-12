Pía Carregal y el arte de lo imperfecto: la diseñadora que reinventa las reglas de la alta costura

La cápsula “Spanda” de Pía Carregal

En el taller de Recoleta, donde la luz natural se cuela entre telas y bocetos, Pía Carregal ultima los detalles de su próxima colección de alta costura. No hay silencio, sino el ritmo constante de las máquinas y el murmullo de manos que cortan, bordan y cosen.

Allí, la diseñadora argentina prepara una propuesta que busca trascender las tendencias y reivindica la “belleza imperfecta” como concepto central. La nueva colección, que se presentará en septiembre, refleja años de exploración artística y una visión renovada sobre el oficio artesanal en la moda argentina.

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La diseñadora argentina ultima detalles de una colección que desafía tendencias y apuesta por la belleza imperfecta

Inspiración y proceso creativo

La mirada de Carregal se orienta hacia el arte y la intuición. Tras una etapa en la que se alejó de las pasarelas para explorar talleres de arte y profundizar en el arte intuitivo, la diseñadora decidió que su regreso a la alta costura debía sintetizar esa experiencia. “Más allá de las tendencias creo que, en el lugar que está la de la moda hoy, tenemos que pensar más en conceptos y dejarnos llevar por la intuición”, explicó la creadora en diálogo con Infobae.

El hilo conductor de sus últimas colecciones ha sido la búsqueda de una belleza que no responde a cánones rígidos ni a la perfección industrial. “Estudié arte, fui a talleres y exploré todo lo referente al arte intuitivo. Quisiera que la próxima colección refleje todo eso”, señaló Carregal.

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La firma de Pía Carregal presentó recientemente una colección de novias tras varios años sin incursionar en este segmento

Oficio, equipo y el valor de lo artesanal

El atelier central de Pía Carregal en Recoleta y el estudio de Belgrano funcionan como laboratorios permanentes de diseño. El equipo desarrolla colecciones cápsula de manera continua.

Recientemente, la firma presentó una colección de novias, una línea que no mostraba desde hacía varios años y que recibió una respuesta positiva del público. La diseñadora sostiene que la confección artesanal y los oficios textiles argentinos tienen un valor diferencial. “Argentina tiene mucho potencial y volver a valorar los oficios y el trabajo artesanal que es muy bueno acá también”, afirmó.

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La nueva propuesta de vestidos de novia refleja el sello artesanal y la búsqueda estética que caracteriza a la diseñadora

El taller nunca se detiene. Mientras el equipo avanza con la alta costura, también trabaja en la línea urbana Pía Spirit, una propuesta pret-a-porter que adapta sus volúmenes y cantidades al contexto actual de la industria nacional. “La colección urbana se redujo en cuanto a cantidad de productos por el panorama de la indumentaria en Argentina, pero seguimos acompañando a nuestra clienta en el día a día, ajustando muchas veces la prenda a medida”, explicó.

Tendencias globales y elecciones personales

Cada prenda de la colección de novias se confecciona de manera artesanal en el taller de Recoleta

El universo de la moda actual ofrece una diversidad de tendencias que conviven y dialogan. Según Carregal: “Hoy se ven propuestas monocromáticas, colores neutros y tierra, cortes amplios y un minimalismo que ya es un clásico. Pero también hay mucho color, estampas, rayas, flecos, plumas, combinaciones más jugadas”. La diseñadora prefiere poner el foco en las texturas, los colores y la mezcla de materiales, especialmente en sus colecciones de alta costura.

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“Creo que las mujeres cada vez elegimos más que ponernos desde el lugar de lo que nos queda bien, con lo que nos sentimos identificadas, lo que refleja nuestra personalidad y estilo, más allá del riguroso y apurado ritmo de la moda”, destacó la diseñadora.

El regreso de la línea nupcial obtuvo una respuesta positiva por parte del público y clientes de la marca

Trayectoria y visión de futuro

Con más de 30 años de carrera, Pía Carregal es reconocida por sus diseños de vestidos de novia y su sello en la alta costura local. Aunque estudió marketing, su vocación la llevó a fundar su propio atelier.

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La colección retoma elementos clásicos, pero incorpora una mirada contemporánea y personal sobre el vestido de novia

Desde sus espacios en Buenos Aires, la creadora mantiene una búsqueda constante entre la tradición y la experimentación artística. La nueva colección que prepara para septiembre busca condensar esa dualidad.

La moda argentina atraviesa desafíos, pero para Carregal, el presente es también un terreno fértil para la creatividad y el rescate de saberes. Su apuesta por los oficios, la intuición y la autenticidad resuena en cada prenda que sale del taller.

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