Bolsos de diseñador en el fútbol: los accesorios de lujo que eligen las estrellas fuera de la cancha

En los grandes torneos internacionales, el equipaje de mano de los futbolistas se ha convertido en una vitrina de lujo y exclusividad

En los aeropuertos y concentraciones de los grandes torneos internacionales, como es el caso de este Mundial 2026 que entró en la recta final, la atención ya no se centra solo en los goles o las camisetas. El equipaje de mano se ha transformado en una pasarela silenciosa donde los futbolistas exhiben piezas que cuentan historias de exclusividad, estilo y evolución cultural.

Los bolsos de lujo de las estrellas del fútbol se han convertido en verdaderos símbolos de poder y personalidad, un fenómeno que capta la mirada de la industria de la moda y de los fanáticos.

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A continuación, un recorrido por los accesorios más representativos que acompañan a figuras como Erling Haaland, Lamine Yamal, Jules Koundé, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

Lionel Messi: discreción absoluta y funcionalidad de élite

Lionel Messi con un Hermès Birkin Cargo 40, símbolo de discreción y funcionalidad de élite

El astro argentino Lionel Messi llevó la exclusividad a su máxima expresión con un Hermès Birkin Cargo 40. Inspirado en el mundo militar, este bolso utiliza lona de alta resistencia en color hueso y detalles en cuero negro, con múltiples bolsillos exteriores y un portavasos desmontable. En el mercado secundario, su valor supera los 35.000 dólares.

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Messi mantiene su preferencia por el lujo silencioso: prendas sin logos llamativos, tonos oscuros y funcionalidad ante todo. El Birkin Cargo permite transportar todo lo necesario sin sacrificar exclusividad, adaptándose a su estilo relajado y utilitario.

Erling Haaland: arte sobre ruedas y cuero

Erling Haaland apuesta por el arte funcional con su Hermès Haut à Courroies 50, edición Endless Road (Instagram)

Al delantero noruego de Manchester City, Erling Haaland, se lo vio llevando el concepto de coleccionista a otro nivel con su elección de bolso. Su Hermès Haut à Courroies (HAC) 50, edición Endless Road, no solo es una pieza funcional, sino una obra de arte.

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El bolso destaca por su proceso artesanal, donde artesanos de Hermès unen tiras de cuero en once tonos diferentes para recrear un paisaje texturizado de montañas y carretera. Este nivel de precisión exige horas de costura a mano y utiliza la emblemática puntada de guarnicionero de la casa francesa.

El HAC tiene historia: fue el antecesor del Birkin y nació para transportar botas y sillas de montar. En la actualidad, este modelo específico puede alcanzar valores entre 40.000 y 60.000 dólares en el mercado de reventa. Haaland lo utiliza con el chándal celeste de entrenamiento, creando un contraste entre el uniforme deportivo y la opulencia de la marroquinería de lujo.

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Lamine Yamal: vanguardia y ruptura de etiquetas

Lamine Yamal desafía etiquetas de género con su bolso tote de Chanel, tradicionalmente asociado al público femenino (Instagram: @lamineyamal)

Lamine Yamal, extremo de la Selección de España, representa a la nueva generación que redefine la relación entre género y moda. Su bolso estilo tote de Chanel, confeccionado en tweed blanco, negro y gris, se combina con una solapa de piel negra y el cierre dorado de la doble “C”. El conjunto incluye una maleta Rimowa Essential blanca, un básico entre los atletas de élite.

El uso de Chanel, tradicionalmente asociado al público femenino, por parte de Yamal desafía los códigos establecidos. Su look se completa con auriculares rosados y un chándal retro, proyectando una imagen audaz y lujosa. La naturalidad con la que la Gen Z integra estos accesorios ilustra la transformación cultural en la industria, donde el género deja de ser un límite para la expresión de estilo.

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Jules Koundé: elegancia vintage y sentido de archivo

Jules Koundé opta por un bolso de viaje Louis Vuitton vintage, que destaca por su autenticidad y pátina del cuero (Instagram: @jkeey4)

El defensa francés Jules Koundé se distancia de las tendencias pasajeras y apuesta por la autenticidad del archivo. Su bolso de viaje Louis Vuitton, modelo vintage en lona Monogram marrón con asas y correa de cuero natural, refleja una elección consciente. El cuero vachetta desarrolla una pátina oscura con el tiempo, aportando carácter y autenticidad.

Koundé integra el bolso en una estética urbana y grunge: vaqueros rotos, camiseta gráfica de los 90, gafas translúcidas y botas negras de caña alta. A diferencia de otros futbolistas que buscan lo último de la pasarela, Koundé proyecta un dominio del archivo y el streetwear vintage, consolidándose como referente de estilo.

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Cristiano Ronaldo: precisión corporativa y lujo clásico

Cristiano Ronaldo elige la sobriedad corporativa con un conjunto de bolsos Gucci en piel negra y monograma Reuters/Jim Rassol

Cristiano Ronaldo, uno de los nombres más reconocibles del fútbol mundial, elige la sobriedad del lujo corporativo. Suele viajar con un conjunto coordinado de Gucci: un duffle bag de piel negra con la emblemática tribanda verde y roja, acompañado de una maleta rígida con el monograma GG Supreme sobre cuero negro.

La combinación con un traje azul marino entallado, gafas de montura fina y mocasines de ante refuerza su imagen de ejecutivo internacional. Cristiano evita la extravagancia y apuesta por la atemporalidad, confiando en la identidad visual de marcas consolidadas para transmitir estatus y elegancia.

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Rodrigo De Paul: explosión de color y audacia streetwear

Rodrigo De Paul utiliza un bolso Louis Vuitton camuflaje multicolor como declaración audaz dentro del streetwear de lujo

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul apuesta por la experimentación visual. Su bolso de viaje Louis Vuitton de reciente colección reinterpreta el clásico Monogram con un estampado camuflaje multicolor, mezclando verdes, azules y amarillos sobre lona con ribetes de cuero marrón.

En contraste con su chándal Adidas negro de silueta holgada, el bolso se convierte en el foco visual del atuendo. De Paul utiliza el accesorio como declaración estética, alineándose con la cultura del hip-hop y el streetwear de lujo más vanguardista.

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Los bolsos de lujo de estos futbolistas no son simples complementos. Funcionan como narradores silenciosos de trayectorias, preferencias y rupturas con los códigos tradicionales del deporte y la moda. Cada elección revela tanto como una celebración o un gol: el verdadero partido también se juega fuera de la cancha.