El estampado floral vuelve al sillón: así se integra sin que el ambiente se vea recargado

El sillón floral vuelve como pieza protagonista en salas de estar contemporáneas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sillones con estampado floral vuelven a ganar espacio en la conversación sobre interiores, después de años en los que dominaron los modelos de líneas envolventes y tapizados neutros. En una pieza publicada por House Beautiful, varios diseñadores explican por qué esta opción, asociada durante décadas con casas de aire clásico, recupera ahora presencia en las salas de estar.

La idea central no pasa por colocar cualquier motivo floral en cualquier ambiente, sino por ajustar la escala, la paleta y la mezcla de estampados. La publicación plantea que, bien elegido, este tipo de sillón puede aportar personalidad sin recargar la habitación.

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Durante buena parte de la última década, el sillón de referencia fue uno tapizado en tonos neutros. Por eso, explica, le sorprendió empezar a ver con más frecuencia una alternativa distinta: los sofás de flores.

Los tapizados botánicos aportan movimiento visual y alivian el peso de los muebles grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pieza señala que estos tapizados, ya sea con dibujos pequeños o con diseños botánicos de mayor tamaño, no son nuevos y forman parte de hogares elegantes desde la década de 1950. El medio citado presenta su reaparición actual como un regreso de peso, respaldado por diseñadores que vuelven a defender su lugar en interiores contemporáneos.

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El texto matiza que un sillón floral puede remitir a los años 50, aunque no necesariamente deriva en una estética recargada o anticuada. También sostiene que hay formas de integrarlo con un resultado refinado o incluso lúdico, lejos de una lectura excesivamente nostálgica.

Lucy O’Brien, propietaria y directora de Tartan & Toile, con sede en Filadelfia, explicó a House Beautiful por qué recurre a este recurso en sus proyectos: “Usamos estampados florales en los sillones sobre todo porque son una de las piezas más grandes de una habitación y pueden sentirse muy pesados. Los florales les dan un poco de movimiento visual y hacen que el espacio se sienta más ligero”.

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La escala del estampado define el equilibrio entre ligereza y dramatismo en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se trate de un dibujo grande o pequeño, las flores pueden ayudar a que un ambiente se perciba más relajado y aireado. En la misma línea, el diseñador de interiores Matt O’Dorisio afirmó: “Un sillón floral hace que una habitación resulte más interesante al instante. Tiene una cualidad tradicional, pero cuando se combina con líneas modernas o paletas de color inesperadas, se siente fresco y actual”.

En publicaciones especializadas como Elle Decor, los expertos destacan que los estampados florales se han transformado en una alternativa para quienes buscan “sillones con patrones atrevidos y detalles llamativos” sin perder el equilibrio visual del ambiente.

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La clave, según los interioristas consultados, está en “incorporar este estilo sin sobrecargar el espacio”, preferiblemente acompañando el sillón con otros elementos de la decoración en tonos neutros o materiales naturales, de modo que la pieza floral se convierta en el centro de atención de forma armónica.

Las paletas sutiles exigen un color de apoyo para que el motivo no se diluya. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Elizabeth Hay, diseñadora de interiores británica, el atractivo no es solo estético, sino también práctico. “Me parece muy útil un sofá estampado porque, como tengo cuatro hijos, si tiene una marca, no se nota. En un sofá liso, cualquier marca se ve enseguida”, dijo.

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No sirve cualquier floral, el estampado debe encajar con la habitación donde irá colocado. O’Brien lo resumió así: “Normalmente, si es un espacio pequeño que intentamos aligerar, elegimos un estampado de menor escala para el sofá. En una habitación más grande, usaríamos un floral de mayor escala para añadir dramatismo”.

Rudy Saunders, director de diseño de Dorothy Draper & Company, defendió incluso un enfoque más decidido: “Los estampados florales audaces son el punto de partida de muchos de nuestros interiores, así que ¿por qué no empezar por la pieza de mobiliario más grande y construir después el resto del tapizado —tratamientos de ventanas, ribetes, almohadas decorativas— con elementos coordinados tomados de la tela del sillón floral?”.

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La mezcla de rayas, geométricos y texturas suma profundidad sin rigidizar la decoración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ausencia de otros dibujos, añade la pieza, puede hacer que el sillón parezca aislado dentro del conjunto. O’Dorisio recomendó no temer a esa mezcla: “No tengas miedo de incorporar otros estampados, como rayas o motivos geométricos. Ir demasiado a lo seguro con todo lo demás puede hacer que la habitación se sienta rígida. Deja que el sofá marque el rumbo, pero diviértete y superpón estampados y texturas complementarios para dar más profundidad y carácter al espacio”.

Esa convivencia entre elementos también fue subrayada por Sasha Bikoff, que introdujo una advertencia sobre el equilibrio general. “Un sillón floral puede ir en cualquier habitación; no se trata del espacio en el que está, sino de cómo vive en el espacio y se comunica con otros muebles, el arte, la iluminación, los estampados y los colores de la habitación”, señaló.

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Bikoff también puso el foco en el color como uno de los factores más delicados. “El estampado floral puede ser grande o pequeño, pero si es brillante y ya está en una pieza tan dominante como un sillón, va a atraer más atención visual dentro del espacio. En cambio, si la paleta es sutil, no querrás que se pierda en el sofá o en la habitación, así que incorpora un color que realce aún más el estampado y permita que destaque”, advirtió la diseñadora.