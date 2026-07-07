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El sexo en pausa: cómo el estrés y la tecnología afectan la vida íntima de los jóvenes

Estudios recientes en Occidente advierten una caída en la frecuencia sexual entre jóvenes y parejas estables por efecto de la ansiedad, la fatiga y el uso intensivo de dispositivos digitales

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Vista aérea de un dormitorio moderno con dos camas individuales donde un hombre y una mujer duermen de espaldas. Entre las camas hay una mesita con lámpara, reloj y celulares.
El estrés crónico, las pantallas y las redes sociales aparecen entre las causas principales de la recesión sexual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia de las relaciones sexuales ha descendido en numerosos países, según advierten especialistas en salud y comportamiento humano. Esta tendencia se observa tanto en Estados Unidos como en diversas naciones europeas, donde los últimos estudios revelan una disminución sostenida en la actividad sexual, especialmente entre jóvenes adultos y parejas estables. Analistas y expertos atribuyen este fenómeno a una combinación de factores contemporáneos, entre los que destacan el estrés crónico, el uso intensivo de pantallas, la omnipresencia de las redes sociales y la rutina diaria marcada por exigencias laborales y académicas.

Diversos informes publicados por medios internacionales especializados sostienen que la vida digital ha transformado los vínculos afectivos y las dinámicas de intimidad, desplazando el tiempo y la energía que antes se destinaban a la conexión física y emocional. La presión por cumplir con objetivos profesionales y la constante exposición a dispositivos electrónicos se reflejan en jornadas extensas, menor tiempo de descanso y un aumento en los niveles de ansiedad y fatiga mental.

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En paralelo, la influencia de las redes sociales introduce nuevos patrones de comparación y autoexigencia, afectando la percepción del cuerpo, la autoestima y la disposición para el encuentro íntimo. El acceso permanente a estímulos digitales, las notificaciones y la interacción virtual generan una sensación de alerta constante, dificultando la desconexión necesaria para la intimidad. Según Mayo Clinic, la sobrecarga de estímulos y la ansiedad pueden disminuir el interés sexual y complicar las relaciones de pareja.

El impacto de la tecnología y el estrés en la intimidad

Pareja joven acostada en una cama mirándose y sonriendo, con una lámpara encendida al fondo.
Debra Soh y Chris Williamson sostienen que la pornografía y las compañías virtuales reemplazan vínculos reales y alimentan la recesión sexual - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La irrupción de la tecnología y la conectividad permanente ha transformado la manera en que las personas se relacionan y viven el deseo sexual. Según la neurocientífica y sexóloga canadiense, Debra Soh y Chris Williamson, un presentador británico y podcaster que conduce el programa “Modern Wisdom”, donde trata temas de psicología, entrevistados por Shortform, el aumento de la pornografía y la aparición de compañías virtuales o asistentes de inteligencia artificial están reemplazando los vínculos reales, generando una “recesión sexual”. Williamson destaca que las pantallas con contenido sexual pueden “engañar al cerebro y reducir la motivación para las interacciones reales”.

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La sobreexposición a estímulos digitales impulsa la búsqueda de gratificación inmediata y dificulta el interés por relaciones íntimas auténticas. Esta dinámica afecta en especial a jóvenes adultos que pasan entre ocho y diez horas diarias frente a dispositivos electrónicos. Según la uróloga Rena Malik, citada en The Diary of a CEO, el estrés crónico, la falta de sueño y la estimulación digital constante complican la relajación necesaria para el deseo y la función sexual.

El estrés laboral y la presión financiera también impactan. Datos de Bespoke Surgical indican que “41% de las personas está demasiado enfocada en el trabajo, la escuela o la estabilidad económica”, lo que afecta el deseo y la energía para la intimidad. Además, la ansiedad y la depresión contribuyen a la disminución del interés sexual.

Redes sociales, autoimagen y el tiempo de calidad en pareja

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La vida digital ha modificado los vínculos afectivos y ha desplazado tiempo y energía que antes se destinaban a la intimidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso excesivo de redes sociales influye de manera directa en la percepción del propio cuerpo y en la satisfacción sexual. Una investigación destaca que la comparación constante con imágenes idealizadas en plataformas como Instagram y Facebook incrementa la insatisfacción corporal y la autocrítica. “Cuando medimos nuestra vida frente a la de otros, solemos sentirnos inferiores”, explica la sexóloga Mind DeSeta. Esta percepción puede traducirse en menor deseo y en dificultades para disfrutar del sexo.

Las redes sociales también alteran los hábitos nocturnos. El tiempo frente a pantallas antes de dormir reduce la calidad del descanso y eleva los niveles de estrés, dos factores estrechamente ligados a la disminución de la función sexual. “Muchos adultos pasan más tiempo en la cama mirando sus teléfonos que interactuando con su pareja, lo que genera distancia emocional”, puntualiza la terapeuta Nelson.

Por otra parte, el uso problemático de aplicaciones de citas, el consumo solitario de pornografía y la falta de comunicación sobre necesidades sexuales refuerzan el aislamiento y la evitación de encuentros reales. La exposición constante a estándares de belleza poco realistas y la presión por mostrar una vida perfecta en redes pueden llevar a la pérdida de confianza y a la baja autoestima, aspectos claves para el disfrute de la sexualidad.

Frente a este escenario, expertos recomiendan reducir el tiempo de pantalla, priorizar actividades relajantes antes de dormir y cultivar rituales íntimos fuera del ámbito digital. Fomentar la autoestima y mejorar la comunicación en pareja son estrategias que, según los especialistas consultados por medios estadounidenses y europeos, pueden ayudar a revertir el descenso en la frecuencia sexual.

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