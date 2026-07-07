Qué es la cocina invisible, la nueva tendencia que está cambiando el diseño de los hogares modernos

La cocina invisible integra electrodomésticos ocultos y frentes continuos para unificar la zona social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia de cocina invisible gana espacio en el diseño de interiores con una apuesta por electrodomésticos ocultos, mobiliario continuo y almacenamiento integrado para que este ambiente se funda con la sala y el comedor.

Según House Beautiful, revista especializada en diseño de interiores y decoración, su expansión responde al auge de las plantas abiertas y a la búsqueda de interiores más serenos y despejados.

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La cocina invisible se ha extendido porque la cocina ya no se entiende como un espacio separado, sino como una parte visible de la vida diaria en áreas abiertas del hogar. El medio citado señala que esa integración impulsa soluciones con electrodomésticos ocultos, menos elementos a la vista y una imagen más coherente con el resto de la vivienda.

La expansión de las plantas abiertas impulsa ambientes más serenos, con menos elementos expuestos El almacenamiento integrado reduce el desorden visual y refuerza la coherencia con la sala y el comedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, las cocinas se pensaron para destacar con electrodomésticos vistosos, campanas llamativas y estanterías abiertas. Ahora, el interés se desplaza hacia propuestas más discretas que reducen la sensación de estar ante una zona de trabajo.

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Para Tanya Smith-Shiflett, de Unique Kitchens & Baths, el cambio responde a la forma en que hoy se habita la casa. En declaraciones recogidas por el medio, explicó que los propietarios buscan que la cocina se lea como parte del diseño general, más cercana al mobiliario o a la carpintería a medida que a una cocina tradicional.

Qué impulsa la tendencia de la cocina invisible

Las encimeras sin enchufes visibles se vuelven una demanda frecuente en proyectos recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia no responde solo al minimalismo, sino a un nuevo uso del espacio doméstico. Al integrarse en la sala y el comedor, la cocina debe mantener continuidad visual con el resto de la vivienda.

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También influyen las imágenes de cocinas depuradas que circulan en redes sociales. Katie Wood, diseñadora, dijo a House Beautiful que muchos clientes piden encimeras sin enchufes visibles e incluso cuestionan la necesidad de iluminación empotrada, con la idea de dejar a la vista solo unos pocos elementos decorativos.

Ese cambio eleva la exigencia estética sobre las superficies y reduce la tolerancia al desorden visual. La meta, según el medio, es una cocina despejada que acompañe la vida cotidiana sin competir por atención.

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La planificación define qué queda a mano, qué se guarda y qué se integra sin interrumpir el conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cocina auxiliar gana peso en el nuevo diseño

A medida que la cocina principal adopta una imagen más contenida, los diseñadores separan lo que se ve de lo que concentra el trabajo diario. La preparación, almacenamiento y limpieza pasan en muchos casos a una cocina auxiliar o a una zona de trabajo separada.

Ashley Gallion, fundadora de Ashley Ayer Interiors, afirmó al medio citado que la cocina invisible ha reaparecido junto con esa cocina auxiliar. A su juicio, esa solución permite trasladar la parte más utilitaria a otro espacio y dejar la cocina principal más abierta y menos marcada por sus funciones prácticas.

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Los nichos para pequeños aparatos combinan accesibilidad cotidiana con una apariencia ordenada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas áreas secundarias permiten mantener despejada la cocina principal sin perder capacidad de uso. El planteamiento busca que el espacio conserve una apariencia serena incluso cuando buena parte de la actividad ocurre fuera de la vista.

Detrás de esa imagen ordenada hay una planificación más compleja de lo que parece. Britany Simon, de Britany Simon Design House, sostuvo que la clave está en decidir con estrategia qué se oculta, cómo se accede a ello y qué debe quedar disponible de inmediato.

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La carpintería a medida gana protagonismo para camuflar equipamiento y sostener continuidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diseñadora explicó que piensa la cocina por capas: lo que conviene tener a mano, lo que puede guardarse y lo que debe integrarse sin interrumpir el conjunto. Ese criterio da forma a soluciones de almacenamiento oculto que preservan el uso cotidiano.

Materiales cálidos para una cocina discreta pero habitable

Entre esas soluciones figuran los nichos para electrodomésticos, que permiten guardar aparatos de uso diario sin volverlos inaccesibles. Danielle Chiprut, de Danielle Rose Design Co., señaló a House Beautiful que ese recurso mantiene los objetos al alcance cuando hacen falta y fuera de la vista cuando no se usan.

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Materiales naturales como roble, nogal y piedra mate aportan calidez a una estética discreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aspecto depurado tampoco busca una cocina fría o estéril. Smith-Shiflett indicó que el resultado depende en gran medida de los materiales y citó opciones naturales como roble, nogal, piedra mate y detalles sutiles que aportan textura y dimensión.

Wood recurre además a maderas tintadas o vidrio texturizado para suavizar la imagen, mientras otros proyectos optan por paletas tono sobre tono con acabados táctiles. Según el medio citado, la intención no es ocultar la función de la cocina, sino integrarla con más precisión en un espacio habitable y conectado con el resto de la casa.

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