Tendencias

Baires Grill reunió a famosos y figuras en Miami para presentar su llegada a Buenos Aires

La reconocida cadena gastronómica adelantó la apertura de nuevos locales, tras consolidarse en Estados Unidos, en un evento que congregó a gente del espectáculo, la moda y el fútbol. Las mejores fotos

Guardar
Google icon
Entre los asistentes se destacaron figuras reconocidas como Sofía Zámolo y Sofía "Jujuy" Jiménez (Leo Mateu)
Entre los asistentes se destacaron figuras reconocidas como Sofía Zámolo y Sofía "Jujuy" Jiménez (Leo Mateu)

La reconocida cadena gastronómica Baires Grill se prepara para reabrir sus puertas en Argentina, impulsada por la experiencia acumulada en Estados Unidos y la intención de renovar su propuesta en el lugar donde todo comenzó.

La noche en Miami, elegida como escenario para el anuncio mientras se desarrolla el Mundial 2026, funcionó no solo como un marco para comunicar la expansión, sino también como símbolo de una trayectoria marcada por la búsqueda de identidad y pertenencia.

PUBLICIDAD

Agustín "Cachete" Sierra, Sofía "Jujuy" Jiménez y Nacho Castañares
Agustín "Cachete" Sierra, Sofía "Jujuy" Jiménez y Nacho Castañares

Bajo luces tenues y acentos porteños, Baires Grill realizó el anuncio oficial de su lanzamiento en Argentina, lo que marca el retorno a sus raíces y la apertura de una nueva etapa de expansión.

Julieta Poggio, influencer y ex Gran Hermano
Julieta Poggio, influencer y ex Gran Hermano

El evento, celebrado ante una audiencia de invitados especiales y referentes del sector gastronómico, refleja la decisión estratégica de la empresa de volver al país donde nació su propuesta de carnes, hospitalidad y cultura argentina.

PUBLICIDAD

Gustavo Abudiab y Martín Koenig, fundadores de Baires Grill
Gustavo Abudiab y Martín Koenig, fundadores de Baires Grill

La cita reunió a los dueños Martín Koenig y Gustavo Abudiab, quienes encabezaron la presentación y compartieron la visión de la compañía para su futuro en el mercado argentino.

Marcela Tinayre
Marcela Tinayre

Según detallaron los organizadores, la noche fue concebida como un encuentro para “compartir la historia de la marca y delinear el próximo capítulo del crecimiento”, con la mira puesta en los próximos desembarcos en Puerto Madero, Costanera, Nordelta y Canning.

Marley
Marley

La agenda del evento incluyó intervenciones de empresarios, representantes del sector y amigos de la marca, que acompañaron el anuncio en un ambiente marcado por la expectativa y la evocación de la identidad porteña.

Sofía Zámolo
Sofía Zámolo

Entre los asistentes se destacaron figuras reconocidas como Sofía Zámolo, Darian “Rulo” Schijman, Maxi López, Sofía “Jujuy” Jiménez , Cachete Sierra, la modelo Selva Kalen, y los influencers Leandro Saifir y Lizard, entre otros. Su presencia aportó visibilidad y atracción mediática a la celebración, reforzando el perfil social y aspiracional de la marca en esta nueva etapa.

Marta Fort
Marta Fort

La expansión tras la consolidación en Estados Unidos

Nacida con el objetivo de llevar la experiencia gastronómica argentina al exterior, Baires Grill consolidó en Estados Unidos su reputación como propuesta de referencia para quienes buscan carnes de calidad y una atmósfera contemporánea.

Maxi López
Maxi López

De acuerdo con los directivos, la llegada a la Argentina implica “no solo una expansión comercial, sino también un regreso simbólico al origen”, donde la marca buscará combinar el aprendizaje adquirido en el mercado estadounidense con la esencia de la gastronomía local.

Darian “Rulo” Schijman
Darian “Rulo” Schijman

“La expansión en Argentina representa un paso natural después de nuestra consolidación en el extranjero”, explicó Koenig durante la presentación.

Sofía "Jujuy" Jiménez
Sofía "Jujuy" Jiménez

“Queremos ofrecer lo aprendido, pero sin perder el espíritu que distinguió a la marca desde el primer día”, afirmó el empresario ante los asistentes, que celebraron la noticia en medio de una ambientación inspirada en los clásicos bodegones porteños.

Leo Mateu, Sofía "Jujuy" Jiménez, Martín Koening, Nacho Castañares y Sofía Koening
Leo Mateu, Sofía "Jujuy" Jiménez, Martín Koening, Nacho Castañares y Sofía Koening

Los nuevos locales, que abrirán en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, buscan replicar la fusión de tradición y modernidad que caracteriza a la cadena.

Marta Ford y el influencer Lizard
Marta Ford y el influencer Lizard

La propuesta mantendrá su enfoque en carnes de calidad, atención personalizada y una identidad visual que remite a los orígenes del restaurante en la capital argentina.

Leo Mateu, Roberto Moldavsky, Opy Morales y Marcela Tinayre
Leo Mateu, Roberto Moldavsky, Opy Morales y Marcela Tinayre

La apertura en el país responde a la demanda de un público que reconoce en Baires Grill una síntesis de tradición y actualización del género parrillero.

La agenda del evento incluyó intervenciones de empresarios, representantes del sector y amigos de la marca
La agenda del evento incluyó intervenciones de empresarios, representantes del sector y amigos de la marca

“El regreso a la Argentina no es solo un movimiento comercial, es una forma de honrar la historia de la marca y de volver a encontrarnos con quienes nos inspiraron desde el principio”, señaló Abudiab.

Claudio "Turco" Husaín
Claudio "Turco" Husaín

El plan de expansión, que prevé aperturas en barrios emblemáticos y zonas en crecimiento, apunta a posicionar a la cadena como referente en su segmento, ahora en su propio territorio.

El influencer Leandro Saifir
El influencer Leandro Saifir

Para Martín Koenig, uno de los principales impulsores del crecimiento de la marca, el éxito nunca estuvo basado únicamente en la gastronomía: “Nuestros restaurantes no son solo parrillas; representan el espíritu del asado argentino, ese anfitrión que abre las puertas de su casa para agasajar a sus invitados”.

El influencer Lizard
El influencer Lizard
La chef Andreina Protti, encargada de la propuesta gastronómica
La chef Andreina Protti, encargada de la propuesta gastronómica

Con esa filosofía, Baires Grill logró consolidarse como una referencia de la cocina argentina fuera del país, ofreciendo una propuesta que combina carnes premium, una amplia selección de vinos argentinos y una experiencia que busca transmitir las costumbres y la identidad nacional en cada detalle.

Los periodistas Federico Bulos y Cholo Sottile
Los periodistas Federico Bulos y Cholo Sottile

Más de 150 etiquetas de vinos y una carta de más de 70 platos forman parte de una propuesta que mantiene la tradición como eje central.

Leo Mateu, Sofía Zámolo, Martín Koenig y Opy Morales
Leo Mateu, Sofía Zámolo, Martín Koenig y Opy Morales

Durante la última década, la empresa atravesó una fuerte expansión, alcanzando una red de restaurantes distribuidos estratégicamente en Miami, Miami Beach, Brickell, Coral Gables, Doral, Weston, Sunny Isles, Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York.

El emprsario Juan Pablo Reynal y la modelo Selva Kalen
El emprsario Juan Pablo Reynal y la modelo Selva Kalen

“Nuestro crecimiento fue siempre muy cuidado. No buscamos abrir locales por abrir. Lo más importante es mantener la calidad del servicio, la excelencia gastronómica y formar equipos comprometidos con la cultura de la empresa”, destaca Koenig.

Cholo Sottile y su hija, Sofía Sotile
Cholo Sottile y su hija, Sofía Sotile

Ese modelo permitió convertir a Baires Grill en una de las marcas gastronómicas argentinas con mayor reconocimiento en el mercado estadounidense.

Fotos: Leo Mateu

Temas Relacionados

Baires GrillÁrea Metropolitana de Buenos AiresExpansión EmpresarialGastronomía Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

4 estrategias para que los niños cambien su relación con las pantallas, según expertos

Investigadores advierten que parte del contenido digital infantil incorpora funciones de diseño persuasivo que inclinan decisiones y aceleran el regreso al dispositivo una vez terminada la actividad

4 estrategias para que los niños cambien su relación con las pantallas, según expertos

Kate Middleton deslumbró en Wimbledon con un traje azul, en una combinación de elegancia y frescura

La presencia de la princesa de Gales captó todos los flashes del mundo de la moda con un conjunto sastrero de lino, pensado para el verano londinense y rematado con joyas en tonos zafiro y accesorios cálidos

Kate Middleton deslumbró en Wimbledon con un traje azul, en una combinación de elegancia y frescura

Receta de masitas de avena, rápida y fácil

Con una mezcla simple en un solo bowl, esta preparación rinde unas 24 unidades crocantes por fuera y tiernas por dentro, con variantes como chocolate, nueces o ralladura de naranja

Receta de masitas de avena, rápida y fácil

Receta de humus de arvejas, rápida y fácil

Con ajo, limón y un buen procesado, esta versión alcanza una pasta cremosa que acompaña panes, picadas y comidas al aire libre

Receta de humus de arvejas, rápida y fácil

Cuántas repeticiones en el gimnasio son demasiadas, según los especialistas

El objetivo, la técnica, el nivel de experiencia y el tipo de equipo definen el rango ideal, y superar ciertos umbrales sin recuperación suficiente puede frenar el crecimiento muscular

Cuántas repeticiones en el gimnasio son demasiadas, según los especialistas

DEPORTES

“Argentina volverá a ganar el Mundial”: el concluyente pronóstico del técnico que mejor definió a La Scaloneta

“Argentina volverá a ganar el Mundial”: el concluyente pronóstico del técnico que mejor definió a La Scaloneta

Portugal-Croacia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: polémico final

Una figura de Francia le contestó al dardo de Lamine Yamal: “Me guardo esa frase en un rincón de mi cabeza”

De Cabo Verde a Estudiantes de La Plata: la historia del primer futbolista africano que jugó en la Argentina

El duro posteo de Cristian Traverso por la posible vuelta de Sebastián Villa a Boca: “Necesidad mata memoria”

TELESHOW

Dalma Maradona relató su encuentro con Colin Farrell: “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”

Dalma Maradona relató su encuentro con Colin Farrell: “Papá, ¿te podés correr que me estoy sacando una foto con mi novio?”

Yanina Latorre arremetió contra Mauro Icardi: “¿No te da vergüenza que tu papá no tenga para comer?”

El emotivo recuerdo de Marta González con Ernestina Pais: “Gracias por regalarme tu amistad”

El encuentro de Thelma Fardin y Nico Riera con Ángel Di María y su esposa Jorgelina Cardoso: “Hermosa cena rosarina”

Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador oficializa autorización de la venta de lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida

El Salvador oficializa autorización de la venta de lácteos elaborados con leche en polvo reconstituida

Socorristas avanzan en La Guaira para llegar a Fabio, el niño de 9 años atrapado bajo los restos de un edificio de 12 pisos

A ocho días del doble terremoto, rescatistas internacionales siguen removiendo escombros en La Guaira en busca de sobrevivientes

El Salvador cerró junio con más de 300 sismos registrados, según autoridades

Reino Unido se disculpa por papel del Estado al forzar a madres solteras a dar bebés en adopción