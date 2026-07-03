Baires Grill reunió a famosos y figuras en Miami para presentar su llegada a Buenos Aires

Entre los asistentes se destacaron figuras reconocidas como Sofía Zámolo y Sofía "Jujuy" Jiménez (Leo Mateu)

La reconocida cadena gastronómica Baires Grill se prepara para reabrir sus puertas en Argentina, impulsada por la experiencia acumulada en Estados Unidos y la intención de renovar su propuesta en el lugar donde todo comenzó.

La noche en Miami, elegida como escenario para el anuncio mientras se desarrolla el Mundial 2026, funcionó no solo como un marco para comunicar la expansión, sino también como símbolo de una trayectoria marcada por la búsqueda de identidad y pertenencia.

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Agustín "Cachete" Sierra, Sofía "Jujuy" Jiménez y Nacho Castañares

Bajo luces tenues y acentos porteños, Baires Grill realizó el anuncio oficial de su lanzamiento en Argentina, lo que marca el retorno a sus raíces y la apertura de una nueva etapa de expansión.

Julieta Poggio, influencer y ex Gran Hermano

El evento, celebrado ante una audiencia de invitados especiales y referentes del sector gastronómico, refleja la decisión estratégica de la empresa de volver al país donde nació su propuesta de carnes, hospitalidad y cultura argentina.

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Gustavo Abudiab y Martín Koenig, fundadores de Baires Grill

La cita reunió a los dueños Martín Koenig y Gustavo Abudiab, quienes encabezaron la presentación y compartieron la visión de la compañía para su futuro en el mercado argentino.

Marcela Tinayre

Según detallaron los organizadores, la noche fue concebida como un encuentro para “compartir la historia de la marca y delinear el próximo capítulo del crecimiento”, con la mira puesta en los próximos desembarcos en Puerto Madero, Costanera, Nordelta y Canning.

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Marley

La agenda del evento incluyó intervenciones de empresarios, representantes del sector y amigos de la marca, que acompañaron el anuncio en un ambiente marcado por la expectativa y la evocación de la identidad porteña.

Sofía Zámolo

Entre los asistentes se destacaron figuras reconocidas como Sofía Zámolo, Darian “Rulo” Schijman, Maxi López, Sofía “Jujuy” Jiménez , Cachete Sierra, la modelo Selva Kalen, y los influencers Leandro Saifir y Lizard, entre otros. Su presencia aportó visibilidad y atracción mediática a la celebración, reforzando el perfil social y aspiracional de la marca en esta nueva etapa.

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Marta Fort

La expansión tras la consolidación en Estados Unidos

Nacida con el objetivo de llevar la experiencia gastronómica argentina al exterior, Baires Grill consolidó en Estados Unidos su reputación como propuesta de referencia para quienes buscan carnes de calidad y una atmósfera contemporánea.

Maxi López

De acuerdo con los directivos, la llegada a la Argentina implica “no solo una expansión comercial, sino también un regreso simbólico al origen”, donde la marca buscará combinar el aprendizaje adquirido en el mercado estadounidense con la esencia de la gastronomía local.

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Darian “Rulo” Schijman

“La expansión en Argentina representa un paso natural después de nuestra consolidación en el extranjero”, explicó Koenig durante la presentación.

Sofía "Jujuy" Jiménez

“Queremos ofrecer lo aprendido, pero sin perder el espíritu que distinguió a la marca desde el primer día”, afirmó el empresario ante los asistentes, que celebraron la noticia en medio de una ambientación inspirada en los clásicos bodegones porteños.

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Leo Mateu, Sofía "Jujuy" Jiménez, Martín Koening, Nacho Castañares y Sofía Koening

Los nuevos locales, que abrirán en puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires, buscan replicar la fusión de tradición y modernidad que caracteriza a la cadena.

Marta Ford y el influencer Lizard

La propuesta mantendrá su enfoque en carnes de calidad, atención personalizada y una identidad visual que remite a los orígenes del restaurante en la capital argentina.

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Leo Mateu, Roberto Moldavsky, Opy Morales y Marcela Tinayre

La apertura en el país responde a la demanda de un público que reconoce en Baires Grill una síntesis de tradición y actualización del género parrillero.

La agenda del evento incluyó intervenciones de empresarios, representantes del sector y amigos de la marca

“El regreso a la Argentina no es solo un movimiento comercial, es una forma de honrar la historia de la marca y de volver a encontrarnos con quienes nos inspiraron desde el principio”, señaló Abudiab.

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Claudio "Turco" Husaín

El plan de expansión, que prevé aperturas en barrios emblemáticos y zonas en crecimiento, apunta a posicionar a la cadena como referente en su segmento, ahora en su propio territorio.

El influencer Leandro Saifir

Para Martín Koenig, uno de los principales impulsores del crecimiento de la marca, el éxito nunca estuvo basado únicamente en la gastronomía: “Nuestros restaurantes no son solo parrillas; representan el espíritu del asado argentino, ese anfitrión que abre las puertas de su casa para agasajar a sus invitados”.

El influencer Lizard

La chef Andreina Protti, encargada de la propuesta gastronómica

Con esa filosofía, Baires Grill logró consolidarse como una referencia de la cocina argentina fuera del país, ofreciendo una propuesta que combina carnes premium, una amplia selección de vinos argentinos y una experiencia que busca transmitir las costumbres y la identidad nacional en cada detalle.

Los periodistas Federico Bulos y Cholo Sottile

Más de 150 etiquetas de vinos y una carta de más de 70 platos forman parte de una propuesta que mantiene la tradición como eje central.

Leo Mateu, Sofía Zámolo, Martín Koenig y Opy Morales

Durante la última década, la empresa atravesó una fuerte expansión, alcanzando una red de restaurantes distribuidos estratégicamente en Miami, Miami Beach, Brickell, Coral Gables, Doral, Weston, Sunny Isles, Fort Lauderdale, Orlando y Nueva York.

El emprsario Juan Pablo Reynal y la modelo Selva Kalen

“Nuestro crecimiento fue siempre muy cuidado. No buscamos abrir locales por abrir. Lo más importante es mantener la calidad del servicio, la excelencia gastronómica y formar equipos comprometidos con la cultura de la empresa”, destaca Koenig.

Cholo Sottile y su hija, Sofía Sotile

Ese modelo permitió convertir a Baires Grill en una de las marcas gastronómicas argentinas con mayor reconocimiento en el mercado estadounidense.

Fotos: Leo Mateu