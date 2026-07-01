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Cómo es el método 2-5-15 que promete más músculo en menos tiempo y sin rutinas eternas

El plan simplifica criterios de frecuencia, intensidad y volumen útil, concentra el esfuerzo cerca del fallo y prioriza movimientos que reclutan varios músculos, con una estructura pensada para agendas ajustadas

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Mujer en el centro de un gimnasio con barra de pesas en las manos. Viste camiseta negra, pantalones negros y zapatillas deportivas. El gimnasio tiene máquinas y bancos.
El método 2-5-15 propone ganar masa muscular con menos tiempo en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método 2-5-15 se presenta como una rutina de entrenamiento de fuerza orientada a ganar masa muscular con menos tiempo de gimnasio. Según GQ, la propuesta se apoya en una estructura simple que prioriza las series de mayor impacto para la hipertrofia muscular.

El método 2-5-15 propone entrenar cada grupo muscular dos veces por semana, hacer unas cinco series exigentes por grupo muscular en cada sesión y limitar el total a unas 15 series efectivas. Según GQ, esa combinación busca aumentar fuerza y masa muscular con entrenamientos de 45 a 60 minutos.

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Según explicó a GQ el entrenador profesional Derek Toletti, no se trata de una novedad total, sino de una simplificación de conceptos ya validados. Toletti, fundador del Personal Trainer Studio de Milán, situó entre esas bases la frecuencia de dos sesiones por músculo cada semana, entre 10 y 15 series efectivas semanales por músculo, la reducción del volumen innecesario, la recuperación y la prioridad de los ejercicios multiarticulares.

Un hombre de mediana edad, con barba y camiseta gris, se cuelga de una barra de metal horizontal con ambas manos en un gimnasio.
La rutina 2-5-15 plantea entrenar cada grupo muscular dos veces por semana con sesiones de 45 a 60 minutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la práctica, el nombre del sistema resume sus tres reglas principales. El dos alude a la frecuencia semanal por grupo muscular, el cinco a las series exigentes por sesión y el 15 al límite total de series efectivas en cada entrenamiento.

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Ese planteamiento deja a un lado las rutinas largas con muchas series y ejercicios. A cambio, plantea pocas series, cargas adecuadas y cercanía al fallo muscular para estimular el crecimiento.

Para quién sirve y para quién puede quedarse corto

El artículo de GQ sitúa este método en un problema concreto: muchas personas empiezan planes de cinco o seis sesiones semanales y los abandonan pocas semanas después. Según la revista, esos programas suelen chocar con el trabajo, la familia y otros compromisos.

Por eso, la propuesta apunta sobre todo a quienes tienen poco tiempo o dificultades para sostener rutinas largas. El texto menciona perfiles como personas que pasan muchas horas en la oficina, padres y madres con poco margen libre o quienes no disfrutan de pasar tardes enteras en el gimnasio.

Una mujer con ropa deportiva sujeta una pesa rusa en un gimnasio. Detrás se observan filas de mancuernas, otras pesas rusas y equipos.
El método 2-5-15 concentra el esfuerzo en cinco series exigentes por grupo muscular y limita el entrenamiento a 15 series efectivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toletti defendió ese enfoque en declaraciones recogidas por GQ. “Tres sesiones semanales bien estructuradas pueden resultar mucho más eficaces que un programa perfecto sobre el papel, pero imposible de seguir a largo plazo”.

El propio artículo también marca sus límites. Los culturistas avanzados o los deportistas con objetivos específicos podrían necesitar más volumen de entrenamiento y una planificación más compleja.

La lógica del método y el papel del volumen efectivo

La base del sistema está en una idea central del texto: el crecimiento muscular no depende solo del número de ejercicios ni del tiempo total de entrenamiento. Según GQ, lo que más pesa es el volumen de entrenamiento efectivo y la capacidad de recuperación entre una sesión y otra.

La revista añade que varios estudios han señalado tres factores decisivos para la hipertrofia muscular: frecuencia, volumen e intensidad. A partir de ese enfoque, el método concentra el trabajo en las series que aportan un estímulo real y deja fuera lo accesorio.

Hombre musculoso y sudoroso con camiseta sin mangas gris y pantalones cortos negros entrenando con sogas de batalla en un gimnasio.
Derek Toletti explicó que el método 2-5-15 simplifica principios de entrenamiento de fuerza como la recuperación, la frecuencia y los ejercicios multiarticulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entrenar un músculo dos veces por semana parece ofrecer, para muchas personas, un equilibrio útil entre estímulo y recuperación. El texto añade que, a partir de cierto umbral, sumar más volumen aporta cada vez menos beneficios y eleva el cansancio y los tiempos de recuperación.

Ahí aparece el concepto de volumen vacío. El artículo usa ese término para describir series adicionales que aumentan la fatiga, pero aportan poco al progreso.

Los ejercicios recomendados y la versión para entrenar en casa

Como el número de series es limitado, la elección de ejercicios gana peso dentro del plan. Por eso, el método da prioridad a los ejercicios multiarticulares, que permiten implicar varios grupos musculares a la vez y aprovechar mejor cada serie.

Las sentadillas aparecen como una de las opciones más completas para piernas y glúteos, mientras la prensa de piernas figura como una alternativa frecuente en gimnasio. El press de banca y las flexiones cubren el trabajo de empuje horizontal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La rutina 2-5-15 recomienda sentadillas, press de banca, dominadas y una versión para casa con flexiones, sentadillas y remo con banda elástica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la espalda, el artículo reúne dominadas, jalón al pecho y variantes de remo. También incluye el peso muerto rumano para el tren inferior, en especial glúteos e isquiotibiales, y el press militar para hombros.

El texto también plantea una versión minimalista para casa con tres movimientos. La combinación pasa por flexiones para pecho, hombros y tríceps; sentadillas sin peso o con pesas rusas para piernas y glúteos; y dominadas en barra o remo con banda elástica para la espalda.

Con esa selección, según la revista, es posible trabajar gran parte de la musculatura corporal en menos de una hora. El planteamiento final del método es que un plan asumible y constante puede resultar más útil para muchas personas que otro más ambicioso, pero difícil de mantener semana tras semana.

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