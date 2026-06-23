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Receta de cuscús de verduras, rápida y fácil

Color, frescura y sabor en cada bocado, con ingredientes simples y una preparación que invita a disfrutar sin complicaciones. Ideal para resolver una comida liviana, nutritiva y llena de vida

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Primer plano de un plato hondo con cuscús, garbanzos, pimientos rojos en tiras, tomates cherry cortados, dados de calabacín, perejil, menta y una rodaja de limón. Se ve un tenedor y un vaso al lado.
Colores vibrantes y frescura en un plato ideal para compartir al aire libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un plato fresco y colorido como un mediodía de verano en el patio.

Hay recetas que, con solo nombrarlas, despiertan imágenes de mesas largas, charlas espontáneas y el aroma de verduras recién cortadas. La receta de cuscús de verduras es así: una invitación a comer rico, liviano y sin complicarse, ideal para esos días en los que el cuerpo pide algo sabroso pero fácil de preparar.

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En la Argentina, el cuscús de verduras se disfruta sobre todo en primavera y verano, como plato principal o guarnición. Es una opción fresca, económica y muy amigable para quienes buscan sumar más vegetales a su dieta, aprovechando ingredientes locales y accesibles.

Receta de cascús de verduras

El cascús de verduras se prepara con sémola de trigo duro hidratada, aromatizada con comino y mezclada con un salteado rápido de cebolla, morrón, ajo, choclo y arvejas, todo terminado con perejil fresco y un toque de limón. Es un plato rápido, sin vueltas, que se sirve caliente o a temperatura ambiente.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 10 minutos

Ingredientes

Una mesada con una taza medidora con agua caliente, aceite de oliva, perejil, limón, ajo, cuscús, comino, sal, choclo, arvejas, cebolla y morrón picados.
Una opción vegetariana rápida, perfecta para el verano argentino. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 taza de cuscús (sémola de trigo duro)
  • ½ cucharadita de comino molido
  • 1 cucharadita de sal
  • 1 ¼ tazas de agua hirviendo
  • 1 diente de ajo picado
  • 1 lata de choclo en granos
  • 1 taza de arvejas, escurridas
  • ½ taza de cebolla, picada finamente
  • ¼ de taza de perejil fresco, picado
  • 1 morrón chico, picado
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 3 cucharadas de jugo de limón fresco (opcional)

Cómo hacer cascús de verduras, paso a paso

  1. Mezclar el cuscús, el comino y la sal en una olla grande.
  2. Agregar el agua hirviendo, cubrir bien con papel film y dejar reposar 10 minutos (no remover, así queda suelto).
  3. Mientras tanto, rehogar la cebolla, el morrón y el ajo con 1 cucharada de aceite de oliva durante 5 minutos, a fuego medio.
  4. Sumar las arvejas y los granos de choclo, cocinar 3 minutos más y retirar del fuego.
  5. Destapar el cuscús, airearlo suavemente con un tenedor para que quede bien separado.
  6. Incorporar el salteado de verduras al cuscús. Añadir el perejil y, si se desea, el jugo de limón.
  7. Mezclar bien, ajustar sal y servir caliente o tibio.

Consejos técnicos:

  • Usá agua bien hirviendo para hidratar el cuscús.
  • No remuevas mientras hidrata, para evitar que quede apelmazado.
  • El punto justo del salteado es cuando la cebolla está transparente y el morrón apenas blando.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Una mesa de madera con una fuente de cuscús de verduras, pepino, tomate, salsa y pan pita; varias manos de personas comiendo.
Cuscús suelto y verduras salteadas: combinación infalible para una comida liviana y sabrosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 230 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapado, hasta 3 días. Se puede freezar por 1 mes, aunque la textura del cuscús puede cambiar levemente al descongelar.

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