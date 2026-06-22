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La previa argentina en Viena: esperan 350 hinchas con choripanes, empanadas y pantalla gigante para ver a la Selección

Gustavo Ojeda, un argentino que vive en Viena desde hace 13 años, organizó una convocatoria que superó las expectativas

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La previa argentina en Viena espera unas 350 personas con pantalla gigante, comida típica y música

Los hinchas argentinos que viven en Austria organizaron una convocatoria en Viena para seguir un partido de la Selección Argentina durante el Mundial 2026. La reunión espera la llegada de unas 350 personas para compartir la previa, ver el encuentro en pantalla gigante y acompañar al equipo nacional. El evento reúne comida típica argentina, música y espacios al aire libre en una jornada marcada por temperaturas superiores a los 30°.

Gustavo Ojeda, argentino residente en Viena desde hace 13 años, explicó en Infobae Al Amanecer que la comunidad argentina en la capital austríaca participa activamente de este tipo de encuentros. Según contó, la convocatoria superó las expectativas iniciales. “Reservé para 85 y se me fue. Ahora somos 200 o 300 argentinos”, señaló al describir la organización del evento.

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Ojeda relató que la reunión incluye empanadas, choripanes, sándwiches de vacío y mate como parte de la propuesta para los asistentes. Además, indicó que el lugar cuenta con pantallas para seguir el partido y diferentes sectores preparados para recibir a los simpatizantes argentinos durante toda la jornada.

La comunidad argentina en Viena y la pasión por la Selección

El argentino sostuvo que en Viena viven alrededor de 400 compatriotas. Según explicó, gran parte de ellos suele participar de actividades vinculadas con la Selección cuando se disputan competencias internacionales.

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Los hinchas argentinos en Viena organizaron una convocatoria para ver a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.REUTERS/Hannah Mckay
Los hinchas argentinos en Viena organizaron una convocatoria para ver a la Selección Argentina durante el Mundial 2026.REUTERS/Hannah Mckay

“Somos cerca de 400 personas viviendo en Viena solamente”, afirmó durante la entrevista. También señaló que en toda Austria la cifra sería mayor, aunque no precisó un número exacto.

La organización del encuentro muestra el nivel de convocatoria que puede alcanzar la comunidad argentina en la ciudad. Ojeda explicó que la idea consiste en reunirse varias horas antes del partido para compartir la previa y generar un espacio de encuentro entre quienes viven lejos de Argentina.

La propuesta incluye elementos tradicionales de la cultura argentina. Las empanadas se entregan sin costo, mientras que los choripanes se ofrecen a la venta.

El lugar elegido se encuentra junto al Donaukanal, uno de los espacios recreativos más concurridos de Viena durante el verano europeo. Allí se instalaron las pantallas para la transmisión del partido y se habilitaron sectores para que los asistentes puedan permanecer durante toda la jornada.

El Mundial como punto de encuentro para los argentinos en el exterior

Ojeda aseguró que el partido despierta expectativas tanto entre los argentinos como entre los austríacos. Explicó que Austria vuelve a disputar un Mundial después de varios años de ausencia y que el cruce frente a Argentina genera interés en el país europeo. “Ellos hace 28 años que no están en un Mundial”, señaló al referirse al entusiasmo que percibía entre los hinchas locales.

Sobre la convivencia entre ambas parcialidades, indicó que existe un clima cordial. Comentó que puede haber intercambios amistosos relacionados con el fútbol, pero sin conflictos.

La escena refleja una realidad que se repite en distintos países durante cada Copa del Mundo: comunidades argentinas que transforman espacios públicos o privados en puntos de reunión para seguir a la Selección. En Viena, la convocatoria organizada por Gustavo Ojeda reúne a cientos de personas con un objetivo común: compartir el Mundial, mantener vivas las costumbres argentinas y acompañar al equipo nacional desde Austria.

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