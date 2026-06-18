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Receta de mousse de manzana con yogur, rápida y fácil

La propuesta combina puré de fruta verde, yogur natural, gelatina sin sabor y claras montadas, y se sirve en copas individuales tras un enfriado mínimo de dos horas para lograr una consistencia suave

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Vista cenital de cuatro vasos de cristal con mousse de manzana y yogur, decorados con rodajas de manzana, canela y compota, sobre una mesa de madera.
La mousse de manzana con yogur funciona como un postre fresco y liviano para cerrar cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un postre fresco y liviano puede ser el broche de oro para cualquier comida, especialmente cuando el calor aprieta y buscamos algo dulce sin sentirnos pesados. La combinación de manzana y yogur aporta ese equilibrio perfecto entre acidez y dulzor, con una textura cremosa y aireada que invita a repetir.

En Argentina, las mousses frutales se disfrutan todo el año, pero este tipo de mousse de manzana con yogur suele aparecer en reuniones familiares, meriendas de primavera, o como postre rápido para días de semana. Es una receta ideal para aprovechar manzanas maduras y darle un giro saludable a los postres clásicos.

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Receta de mousse de manzana con yogur

La mousse de manzana con yogur es un postre frío y suave, preparado a base de puré de manzana, yogur natural, un toque de gelatina sin sabor y claras batidas a nieve. Se arma en copas individuales y se enfría hasta que toma cuerpo, logrando una textura aireada y liviana, perfecta para terminar una comida o acompañar la merienda.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 25 minutos

  • Preparación: 15 minutos
  • Refrigeración: 2 horas (mínimo, en heladera)

Ingredientes

  • 3 manzanas verdes medianas
  • 200 gr de yogur natural (puede ser descremado)
  • 3 claras de huevo
  • 80 gr de azúcar
  • 4 hojas de gelatina sin sabor (o 8 gr de gelatina en polvo)
  • Jugo de 1 limón
  • 1 pizca de sal
Un tazón de manzanas verdes enteras y cortadas en una mesa de madera, junto a un vaso y un bol de yogur natural adornado con rodajas de manzana y miel.
La receta combina manzanas verdes, yogur natural, claras de huevo, azúcar, gelatina sin sabor, limón y sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer mousse de manzana con yogur, paso a paso

  1. Pelar y cortar las manzanas en cubos pequeños. Colocarlas en una cacerola con el jugo de limón y 2 cucharadas de azúcar.
  2. Cocinar a fuego bajo hasta que la manzana esté tierna (aprox. 7 minutos). Procesar hasta obtener un puré liso y dejar entibiar.
  3. Hidratar la gelatina en 4 cucharadas de agua fría por 5 minutos. Disolver a baño María o microondas (no debe hervir).
  4. Mezclar la gelatina disuelta con el puré de manzana aún tibio. Incorporar el yogur y mezclar suavemente.
  5. Batir las claras con la pizca de sal a punto nieve, agregando el azúcar en forma de lluvia hasta lograr picos firmes.
  6. Incorporar las claras batidas en 2 o 3 veces, con movimientos envolventes, a la mezcla de manzana y yogur. No batir fuerte para no perder aire.
  7. Distribuir la mousse en copas o recipientes individuales. Llevar a la heladera al menos 2 horas hasta que esté bien fría y firme.
  8. Servir decorando con rodajas de manzana o un poco de canela si se desea.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 5 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95 kcal
  • Grasas: 0,5 gr
  • Carbohidratos: 20 gr
  • Proteínas: 4 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, hasta 3 días. No se recomienda freezar ya que pierde textura y aireación.

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