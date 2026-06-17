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4 microhábitos inspirados en Marie Kondo para evitar el desorden en casa

Expertas en organización presentan estrategias simples y sostenibles que ayudan a mantener la armonía doméstica y promueven una sensación de bienestar a través de acciones cotidianas

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Ilustración acuarela de una mujer de perfil, de cabello oscuro y corto, sosteniendo ropa mientras organiza un espacio interior con estanterías y un sofá.
Los microhábitos diarios sostienen el orden del hogar sin rutinas complejas ni sacrificios grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experta en organización Vanesa Travieso, discípula de Marie Kondo, ha compartido en el medio El Mueble cuatro microhábitos fáciles para lograr un hogar ordenado de manera sostenible, sin rutinas complejas ni grandes sacrificios.

Los hábitos recomendados por Travieso permiten mantener la casa en orden a diario. Estas prácticas, recogidas por el medio citado, pueden aplicarlas personas de cualquier perfil y ofrecen resultados inmediatos en la organización cotidiana.

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De origen gallego y referente en métodos domésticos en España, Travieso adapta la filosofía de Marie Kondo a la vida diaria española. Según el medio, la clave está en la constancia y en implementar pequeños gestos diarios que mantienen el orden y el bienestar en casa.

Reconocida mundialmente por su método de orden, la consultora japonesa, Marie Kondo, inspira nuevas rutinas que especialistas adaptan al contexto local para facilitar la organización y mejorar la calidad de vida en el hogar.

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1. Hacer la cama para evitar el caos visual

Vista de perfil, una mujer con ropa casual y el pelo recogido levanta un edredón blanco sobre una cama en un dormitorio bien iluminado por el sol.
Hacer la cama al despertar reduce el caos visual del dormitorio desde primera hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer microhábito consiste en hacer la cama cada día al despertar. “La cama es donde terminamos y donde empezamos el día cada día de nuestras vidas, así que empezar el día con una tarea completada hace que todo se vea más ordenado. Además, evitarás el efecto caos visual desde primera hora”, explicó Travieso a El Mueble.

Este gesto tiene un impacto visual inmediato, ya que la cama domina el dormitorio y, al dejarla hecha, se experimenta una sensación de logro y calma desde temprano.

2. Llevar algo que no pertenezca a la habitación

Silueta de una mujer con cola de caballo, camiseta blanca y delantal oscuro, guantes azules, limpiando una mesa con un paño claro. A contraluz de una ventana.
Cada desplazamiento entre habitaciones sirve para retirar un objeto fuera de lugar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo microhábito implica salir de cada habitación llevando un objeto que no pertenezca allí.

“Cada vez que cambies de habitación, intenta llevarte algo que no pertenezca a esa habitación: un papel, una taza, un calcetín, algo de ropa. Así evitaremos que el desorden se acumule sin darte cuenta”, sugirió la experta.

De este modo, sin dedicar tiempo extra a limpiar, es posible mantener el hogar bajo control incorporando el orden en los desplazamientos diarios.

3. Ordenar y lavar mientras se cocina

Mujer con delantal gris se agarra la cabeza con expresión de estrés frente a un fregadero con grifo abierto en una cocina con muchos utensilios sucios.
Limpiar utensilios sobre la marcha reduce el caos cuando termina la comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tercer consejo aborda la organización en la cocina, un espacio propenso al desorden. Travieso recomienda: “Así vamos a evitar que la cocina, al final, cuando terminemos de cocinar, parezca un desastre”.

La especialista aconseja limpiar y recoger utensilios durante la preparación de los alimentos para que, al finalizar, el ambiente permanezca ordenado. “Ir agarrando y lavando sobre la marcha realmente marca la diferencia”, afirmó a El Mueble.

4. Comprar solo si se sabes a dónde va a ir el objeto nuevo

Pasillo interior con paredes claras, estanterías blancas llenas de libros y arte enmarcado. Suelo de madera con alfombra decorativa rojiza.
Comprar solo lo que tiene un lugar asignado frena la acumulación de objetos en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último microhábito propone evitar compras que no tengan un destino definido en el hogar. “No compres nada si no sabes dónde va a ir”, advirtió Travieso. Esta regla fomenta el consumo responsable y ayuda a prevenir la acumulación de trastos y el desorden.

La especialista en organización, Laura Varo, destaca la utilidad de crear un recibidor propio en la entrada del hogar, aunque el espacio sea limitado. Según Varo, contar con un lugar definido para dejar calzado, llaves y bolsos al llegar evita el desorden inicial y facilita mantener cada cosa en su sitio.

Además, recomienda apoyarse en cajas organizadoras y sets de almacenaje para agrupar objetos por categorías, lo que permite aprovechar mejor los espacios disponibles y mantener el orden de forma visualmente más limpia y accesible. Esta estrategia, sumada a la regla de “entra uno, sale uno”, ayuda a evitar la acumulación innecesaria y a lograr un equilibrio organizativo constante en la vivienda.

Salón moderno con sofá gris, sillón verde con reposapiés, mesa de centro de madera, estanterías blancas con libros, chimenea negra y lámpara colgante de mimbre.
Las micrometas domésticas disminuyen la ansiedad y favorecen el bienestar emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos psicólogos subrayan el impacto emocional de cumplir pequeñas metas diarias en el entorno doméstico. Según investigadores consultados por National Geographic, mantener el orden no solo reduce los niveles de cansancio, sino que potencia el bienestar general y la confianza personal.

La creación de micrometas, como organizar una estancia o despejar una superficie, permite experimentar avances concretos y disminuye la sensación de ansiedad. De esta manera, las rutinas sencillas adoptadas a diario se convierten en un recurso eficaz para mejorar el ánimo y la motivación en el hogar.

Para quienes buscan un cambio tangible, implementar estos cuatro microhábitos transforma el concepto de organización en algo alcanzable en el día a día. Según El Mueble, las recomendaciones de Travieso ofrecen una solución sencilla y efectiva para mantener el orden de manera constante.

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