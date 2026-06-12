El look mundialista de Franco Colapinto al llegar a Barcelona para el GP de Fórmula 1

La prenda combina franjas celestes y blancas con detalles negros e inscripciones doradas alusivas al Mundial (Instagram: @francolapinto)

A pocos días del debut argentino en el Mundial 2026, que arrancó este jueves, una postal inesperada se filtró entre los boxes y la sofisticación del paddock de la Fórmula 1: Franco Colapinto apareció en Barcelona luciendo la camiseta de la Selección. La escena desentonó con los monos ignífugos y los trajes de ingenieros, pero capturó el pulso de una jornada en la que el fútbol y el automovilismo confluyeron bajo el mismo cielo catalán.

La camiseta, de franjas verticales celestes y blancas, sumó detalles en negro en el cuello y las mangas, inscripciones doradas como “WORLD CUP” y la palabra “Seahorse”, además de un escudo bordado sobre el pecho izquierdo.

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El conjunto se completó con un pantalón de jean celeste de corte recto, zapatillas deportivas blancas con detalles grises y un reloj metálico.

Franco Colapinto llega al Circuito de Barcelona-Cataluña con una camiseta albiceleste de diseño especial (Instagram: @francolapinto)

El desembarco de la Fórmula 1 en España coincidió con el inicio del máximo torneo de fútbol, lo que propició que numerosos pilotos se sumaran al clima mundialista. Colapinto y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, participaron en una dinámica especial organizada por la categoría durante el media day.

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Ambos caminaron sobre césped y patearon una pelota contra un arco instalado en el ingreso al circuito, en una acción que buscó transmitir el espíritu de la Copa del Mundo. “Son vibras de la Copa del Mundo”, afirmó el argentino al arribar junto al equipo francés.

Durante la actividad, Colapinto se animó a ejecutar su disparo desde una distancia más larga y celebró frente a las cámaras: “¡Eso es un gol!”, exclamó antes de retirarse entre risas, en una escena que rápidamente circuló en redes sociales.

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Los pilotos de Alpine palpitaron el inicio del Mundial 2026

El calendario de la jornada futbolística también impulsó el ambiente de expectativa en el paddock. La inauguración oficial del Mundial 2026 se realizó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Además, la Selección Argentina debutará el próximo martes, aunque la expectativa por su presentación ya se siente entre los aficionados y protagonistas de otros deportes.

El fenómeno de los atuendos mundialistas en el mundo del automovilismo se repitió durante el arranque del fin de semana en Barcelona. Varios pilotos de diferentes nacionalidades mostraron camisetas representativas de sus países, pero la elección de Colapinto destacó por su diseño personalizado y la conexión directa con la pasión argentina por el fútbol.

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El gesto del joven piloto fue replicado en redes y portales especializados, consolidando su imagen como referente de la nueva generación nacional en el automovilismo internacional.

El encuentro de Franco Colapinto y Lionel Messi en Miami

Lionel Messi coincide con Franco Colapinto durante el Gran Premio de Miami y genera revuelo en el paddock

La figura de Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, también estuvo vinculada recientemente al mundo de la F1. Durante el Gran Premio de Miami, la presencia de Messi generó un revuelo particular en el paddock, donde coincidió con el joven piloto argentino.

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Según relató el propio futbolista en una entrevista para el programa Lo del Pollo conducido por Guillermo “Pollo” Álvarez, el primer acercamiento real ocurrió en una visita de Colapinto al entrenamiento del Inter Miami, equipo donde Messi ejerce la capitanía.

Para el encuentro Messi vistió una camiseta blanca y una camisa negra de manga corta, abierta al frente. Llevó pantalones cortos negros y zapatillas deportivas blancas. Además, sostuvo unos anteojos de sol en la mano derecha.

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Colapinto llevó una gorra blanca con detalles en rosa. Vistió una camiseta tipo polo azul, acompañada de pantalones anchos de jean oscuros y zapatillas deportivas beige. Llevó un reloj negro.

La familia Messi y Franco Colapinto con su novia concentran miradas por sus apariciones públicas y sus looks

“Fue una charla muy buena, nos reímos bastante y quedamos en contacto”, detalló Messi sobre la experiencia.

Además, en aquella oportunidad estuvieron presentes Antonela Roccuzzo, los hijos de Messi y la novia de Colapinto, Maia Reficco, quienes posaron junto a ellos durante el fin de semana del Gran Premio de Miami. La expectativa ahora se centra en el debut de la selección nacional en el Mundial 2026, un evento que promete captar la atención global y movilizar a hinchas de todo el mundo.

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