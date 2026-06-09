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Tom Brady, entre la familia, el placer y los negocios: cómo vive su nueva etapa

El exjugador de la NFL comparte su visión flexible sobre alimentación, actividad física y vida cotidiana, mientras impulsa nuevos proyectos y prioriza el tiempo con sus hijos

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Alix Earle
Tom Brady redefinió su vida tras el retiro de la NFL con una rutina más flexible enfocada en la salud, el bienestar y la familia (Mandatory Credit: Paul Rutherford-Imagn Images)

La vida de Tom Brady experimenta una transformación profunda desde su retiro de la NFL. El exmariscal de campo, reconocido durante dos décadas por una disciplina estricta, comparte que su nueva etapa se caracteriza por un enfoque flexible hacia la salud, el bienestar y las relaciones familiares, lejos de las reglas inflexibles que marcaron su carrera deportiva.

Alimentación consciente, sin prohibiciones absolutas

De acuerdo con People, Brady prioriza una dieta rica en alimentos frescos y naturales. Mantiene su cocina abastecida de frutas como manzanas y naranjas, y acostumbra a cenar pescados y vegetales. Esta base saludable, afirma, es una constante en su vida diaria, pero se aleja de los extremos. Según relató, no existen alimentos “prohibidos” y prefiere tomar decisiones informadas para preservar su bienestar sin caer en restricciones.

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Tom Brady sostiene una alimentación consciente con frutas, pescados y vegetales, pero sin alimentos prohibidos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)
Tom Brady sostiene una alimentación consciente con frutas, pescados y vegetales, pero sin alimentos prohibidos (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

El exjugador detalló que la clave está en reservar un pequeño margen para disfrutar de comidas distintas cuando su contexto lo requiere. Así, las hamburguesas y otros platos menos habituales aparecen en su menú solo en momentos específicos, como salidas familiares o viajes, permitiendo que la convivencia y el placer formen parte de su rutina sin afectar la constancia de hábitos saludables.

Actividad física adaptada a nuevas rutinas

A diferencia de los entrenamientos rigurosos que exigía la NFL, Tom Brady ha ajustado su rutina física a las posibilidades y necesidades actuales. En diálogo con People, explicó que alterna la natación con paseos en e-foil, actividades que le permiten mantenerse activo y disfrutar del entorno natural sin presiones de rendimiento. Esta adaptación responde a una búsqueda de bienestar integral y sostiene que el movimiento diario es tan importante como la alimentación.

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Tom Brady adaptó su actividad física después de la NFL y alterna natación con paseos en e-foil para mantenerse activo (Fabio Ferrari/LaPresse vía AP)
Tom Brady adaptó su actividad física después de la NFL y alterna natación con paseos en e-foil para mantenerse activo (Fabio Ferrari/LaPresse vía AP)

Brady enfatizó que el ejercicio físico ahora cumple una función de equilibrio y disfrute, más que de competencia. Esta visión lo ayuda a mantener la motivación y a incorporar a su familia en actividades al aire libre, fortaleciendo los lazos y generando recuerdos compartidos.

Incorporación de antojos en celebraciones familiares

Las celebraciones en la casa de Brady han adquirido un nuevo significado. En entrevistas con CNBC, relató que los cumpleaños y fiestas como Halloween son oportunidades para incluir dulces y preparaciones especiales. Panqueques con Nutella, gomitas y otras golosinas forman parte de estos momentos, siempre bajo la premisa de que el placer ocasional no contradice una vida saludable.

El exmariscal de campo incorpora hamburguesas y otros antojos en viajes y salidas familiares sin romper sus hábitos saludables (Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports)
El exmariscal de campo incorpora hamburguesas y otros antojos en viajes y salidas familiares sin romper sus hábitos saludables (Mandatory Credit: Kim Klement-USA TODAY Sports)

El exmariscal explicó que procura generar un ambiente relajado en torno a la comida en fechas señaladas, permitiendo a sus hijos disfrutar sin restricciones excesivas. Este enfoque también le permite transmitir valores de moderación y bienestar desde la experiencia cotidiana, sin imponerles exigencias extremas.

Emprendimientos y nuevos productos: Good Nut

Además de los cambios en el plano personal, Tom Brady ha incursionado en el mundo empresarial con el lanzamiento de la línea Good Nut. Según People, esta marca incluye agua de coco en diferentes sabores y gomitas, productos que el deportista integra en su despensa habitual y lleva consigo a reuniones y viajes. Destacó especialmente el sabor chocolate de la bebida, al que considera una alternativa atractiva a las opciones tradicionales.

Tom Brady
Tom Brady lanzó Good Nut, una línea de agua de coco saborizada y gomitas que suma a su nueva etapa empresarial (REUTERS/Eduardo Munoz)

Brady reveló que el nombre Good Nut surgió como una propuesta espontánea durante una reunión de equipo, y que el desarrollo de estos productos responde a su interés por ofrecer alternativas saludables y sabrosas para el consumo familiar. La integración de la marca en su día a día refleja su apuesta por un equilibrio entre placer y nutrición.

Convivencia familiar y nuevos desafíos

El tiempo en familia ocupa un lugar central en la agenda de Brady. Este verano, planea realizar un extenso viaje junto a sus hijos, Jack, Benjamin Rein y Vivian Lake, por destinos como Europa, Hawái, el noreste de Estados Unidos y Montana. El exjugador compartió que estas experiencias fortalecen los vínculos y permiten descubrir nuevas culturas, lejos de los compromisos deportivos de años anteriores.

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El exjugador planea un viaje con sus hijos por Europa, Hawái, el noreste de Estados Unidos y Montana durante el verano (Photo © 2023 Mega/The Grosby Group)

Uno de los acontecimientos destacados de la temporada será la graduación escolar de Jack, el hijo mayor de Brady. La familia se prepara para celebrar este hito y aprovechar al máximo el tiempo compartido antes de que cada uno inicie nuevas etapas personales y académicas.

Filosofía de vida: flexibilidad y constancia

Tom Brady afirma que la flexibilidad y la constancia son la base de su fórmula para equilibrar nutrición, placer y vida familiar (Mandatory Credit: Paul Rutherford-Imagn Images)
Tom Brady afirma que la flexibilidad y la constancia son la base de su fórmula para equilibrar nutrición, placer y vida familiar (Mandatory Credit: Paul Rutherford-Imagn Images)

El aprendizaje principal que Tom Brady transmite en esta etapa es la importancia de la flexibilidad. Según sus declaraciones a People y CNBC, seguir hábitos saludables no implica rigidez, sino la capacidad de tomar buenas decisiones la mayor parte del tiempo y permitirse disfrutar cuando la ocasión lo amerita. Esta mentalidad le ha permitido adaptarse a los cambios y mantener un compromiso sostenible con su bienestar físico y emocional.

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