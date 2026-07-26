Mick Jagger cumple años: el estilo que desafía el tiempo y sigue inspirando a los 83

Mick Jagger cumple 83 años y mantiene su vigencia como figura del rock y la moda (REUTERS)

Mick Jagger cumple 83 años y sigue proyectando una influencia inigualable tanto en la música como en la moda internacional. Como líder de los Rolling Stones, su figura se mantiene indiscutida en el universo del rock, pero también se ha consolidado como un ícono de estilo que trasciende generaciones.

A lo largo de su carrera, la leyenda británica no solo ha marcado el rumbo de la cultura con su música, sino que ha transformado la moda rockera en un lenguaje propio. Su presencia en el escenario y fuera de él desafía convenciones, combinando audacia, sofisticación y una capacidad única para anticipar tendencias.

PUBLICIDAD

El cantante británico consolida un estilo propio con cada aparición pública (REUTERS/Danny Moloshok)

Cada aparición pública reafirma su vigencia, demostrando que su estilo evoluciona sin perder autenticidad ni impacto. Desde trajes de colores intensos hasta combinaciones inesperadas de texturas y accesorios, Jagger redefine la elegancia masculina y continúa inspirando a diseñadores y seguidores en todo el mundo.

Su vestuario, lejos de responder a la nostalgia, se reinventa con cada etapa, convirtiéndolo en referente permanente de innovación y rebeldía estética.

Sastrería reinterpretada en clave rockera

La sastrería ocupa el centro de su guardarropa, reinterpretada con un giro rockero (REUTERS/Shannon Stapleton)

La sastrería ocupa un lugar central en su guardarropa, pero lejos de limitarse a los cánones tradicionales, el cantante británico apuesta por reinterpretaciones audaces que lo distinguen en cualquier evento.

PUBLICIDAD

Prendas como sacos estructurados, blazers de corte impecable y trajes de textura satinada dominan su repertorio visual, siempre intervenidos con elementos contemporáneos.

Ejemplos notables incluyen el blazer azul de motivos cuadriculados combinado con una camisa celeste, o la chaqueta de rayas anaranjadas y blancas de doble abotonadura, que actualizan el concepto de elegancia masculina.

PUBLICIDAD

Los blazers estructurados y los trajes satinados definen parte de su repertorio visual (REUTERS/Danny Moloshok)

Estos conjuntos muestran cómo Jagger privilegia la sastrería tradicional, pero la transforma con colores poco habituales y detalles que escapan a la rigidez del protocolo, reforzando su carácter innovador dentro del círculo del rock.

En actos formales, suele elegir trajes oscuros con acabados brillantes, camisas claras y pañuelos o corbatas de estampados gráficos.

La combinación de tradición y vanguardia sostiene su influencia en distintas generaciones (REUTERS)

El uso de tejidos satinados y detalles metalizados introduce un matiz escénico incluso en los contextos más sobrios, mientras que los cortes precisos aseguran una silueta estilizada y moderna.

PUBLICIDAD

Uso del color y los estampados: una paleta audaz

Los colores vibrantes y los estampados gráficos funcionan como su firma estética (EUROPA PRESS)

Uno de los sellos distintivos del estilo de Jagger es su manejo del color y los estampados. A diferencia de otros referentes del rock, que optan por la sobriedad cromática, él apuesta por tonos vibrantes y patrones llamativos.

Camisas estampadas, chaquetas florales y prendas de colores intensos forman parte de su repertorio tanto en escenarios como en alfombras rojas.

Este enfoque se observa en la elección de camisas de puntos, estrellas o motivos gráficos, así como en la combinación de prendas de diferentes texturas y matices.

PUBLICIDAD

Las camisas con patrones llamativos aparecen tanto en escenarios como en eventos formales (REUTERS)

El resultado es un estilo que desafía las normas y dota a cada look de una energía propia, convirtiéndolo en fuente de inspiración para diseñadores y admiradores.

Accesorios y detalles maximalistas

Los accesorios desempeñan un papel fundamental en la construcción de su estilismo. El uso de bufandas de tejidos ligeros, broches dorados, gafas oscuras y anillos de gran tamaño añade un componente ornamental clave a sus conjuntos.

PUBLICIDAD

Los accesorios maximalistas, como bufandas y anillos, completan su construcción de imagen (REUTERS)

En uno de sus recientes looks, la bufanda con estampado geométrico en blanco y burdeos se convirtió en protagonista, aportando una dimensión sofisticada y bohemia. El broche en la solapa y los anillos reforzaron el carácter personal de su imagen.

Las gafas oscuras y el calzado negro deportivo son elementos recurrentes, que suman modernidad y comodidad sin sacrificar la elegancia.

Estos detalles maximalistas, lejos de saturar el conjunto, logran equilibrar la sofisticación de las prendas clásicas con un aire irreverente y actual.

Los tejidos brillantes y los detalles metalizados aportan un matiz escénico a sus conjuntos formales (REUTERS/Mario Anzuoni)

La vigencia de Jagger en el mundo de la moda radica en su habilidad para conectar elementos clásicos con tendencias contemporáneas.

En las galas y eventos nocturnos, es habitual verlo con trajes de corte tradicional a los que suma accesorios o detalles inesperados, como camisas abiertas, tejidos brillantes o aplicaciones doradas.

PUBLICIDAD

Durante las presentaciones en vivo, elige chaquetas bomber con aplicaciones metálicas o camisas satinadas, que dialogan con la estética actual del maximalismo y la mezcla de texturas.

La mezcla de texturas y matices refuerza una silueta moderna con sello personal (REUTERS/Hannah McKay)

Esta combinación de tradición y vanguardia no solo refuerza su imagen de pionero, sino que lo mantiene vigente como referente para nuevas generaciones.

El equilibrio entre lo atemporal y lo moderno es, en sí mismo, una de las tendencias más notorias en la moda masculina contemporánea, y Jagger es uno de sus exponentes más visibles.

PUBLICIDAD

Athleisure y comodidad urbana

En algunas de sus apariciones también incorporó elementos propios del athleisure y la comodidad urbana, sin renunciar a la elegancia rockera que lo caracteriza. U

Un ejemplo fue cuando se lo vio con una camisa satinada en tono ciruela, acompañada de una bufanda delgada, gafas oscuras y gorra azul marino.

La incorporación de athleisure suma comodidad urbana a su estética rockera (EFE/EPA/TOLGA AKMEN)

Esta combinación reflejó la influencia de las tendencias actuales que privilegian la mezcla de prendas funcionales con detalles sofisticados, y la preferencia por materiales que aportan movimiento y presencia bajo la luz.

El brillo de la tela y la caída fluida del tejido resaltaron su afinidad por los materiales versátiles, mientras que la incorporación de accesorios urbanos como la gorra añadió un matiz casual y moderno a su repertorio.

Así, Mick Jagger reafirma su lugar como referente indiscutido al integrar elementos de la moda actual sin ceder la personalidad que lo distingue. Su capacidad para adoptar tendencias y adaptarlas a su propio estilo confirma que la innovación y la autenticidad pueden coexistir, consolidando su figura como un ícono que sigue marcando el pulso de la cultura y la moda a cualquier edad.