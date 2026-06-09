Receta de brownies rellenos de dulce de leche, rápida y fácil

Brownies recién cortados, con el dulce de leche asomando en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trozo de brownie tibio, el corazón de dulce de leche fundiéndose en el centro es un bocado que invita a cerrar los ojos y olvidarse del mundo por un rato. Este clásico de la pastelería argentina moderna nació de la fusión entre la repostería norteamericana y el amor local por el dulce de leche, y se volvió la vedette de cumpleaños, meriendas y mesas dulces de todo el país.

No hace falta una excusa especial para preparar estos brownies. Son la salvación de tardes lluviosas, el mimo perfecto para los chicos después del colegio o la estrella de cualquier juntada con amigos. Si buscas una receta infalible, rápida y con ingredientes sencillos, seguí leyendo.

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Receta de brownies rellenos de dulce de leche

El brownie relleno de dulce de leche es un bizcocho húmedo, intenso en chocolate, cortado en cuadrados y con un centro generoso de dulce de leche que se funde durante la cocción. Una combinación irresistible y súper fácil de hacer en casa.

Tiempo de preparación

Total: 50 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Brownies caseros, la combinación ideal de chocolate y dulce de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

200 gr de chocolate semiamargo

120 gr de manteca

200 gr de azúcar

3 huevos grandes

1 cucharadita de esencia de vainilla

100 gr de harina 0000

1 pizca de sal

300 gr de dulce de leche repostero

Cómo hacer brownies rellenos de dulce de leche, paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Forrar un molde cuadrado (20x20 cm aprox.) con papel manteca o enmantecar y enharinar. Derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en microondas (en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez). Dejar entibiar. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla se vea pálida y espumosa. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos, batiendo suavemente hasta integrar. Agregar la harina y la sal, mezclando con espátula, sólo hasta que se unan los ingredientes. No sobrebatir para que el brownie quede húmedo. Volcar la mitad de la mezcla en el molde. Distribuir cucharadas de dulce de leche sobre toda la superficie, sin llegar a los bordes. Tapar con el resto de la mezcla de brownie. Llevar al horno y cocinar 30 minutos, o hasta que la superficie esté firme y al pinchar con un palillo salga con algunas migas húmedas (¡el centro debe quedar jugoso!). Dejar enfriar en el molde antes de cortar en cuadrados. Para un corte prolijo, enfriar en heladera al menos 1 hora.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

Una bandeja llena de brownies, perfectos para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 14 gr

Carbohidratos: 42 gr

Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. Se puede freezar (ya cortado) hasta 2 meses, bien envuelto en film y bolsa.