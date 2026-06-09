Tendencias

Receta de brownies rellenos de dulce de leche, rápida y fácil

Un bocado húmedo, con intenso sabor a chocolate y un corazón cremoso de dulce de leche, ideal para sorprender en cualquier merienda o reunión

Guardar
Google icon
Vista cercana de múltiples brownies de chocolate oscuro cortados en cuadrados, con una capa intermedia de dulce de leche dorado y espolvoreados con azúcar glas.
Brownies recién cortados, con el dulce de leche asomando en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trozo de brownie tibio, el corazón de dulce de leche fundiéndose en el centro es un bocado que invita a cerrar los ojos y olvidarse del mundo por un rato. Este clásico de la pastelería argentina moderna nació de la fusión entre la repostería norteamericana y el amor local por el dulce de leche, y se volvió la vedette de cumpleaños, meriendas y mesas dulces de todo el país.

No hace falta una excusa especial para preparar estos brownies. Son la salvación de tardes lluviosas, el mimo perfecto para los chicos después del colegio o la estrella de cualquier juntada con amigos. Si buscas una receta infalible, rápida y con ingredientes sencillos, seguí leyendo.

PUBLICIDAD

Receta de brownies rellenos de dulce de leche

El brownie relleno de dulce de leche es un bizcocho húmedo, intenso en chocolate, cortado en cuadrados y con un centro generoso de dulce de leche que se funde durante la cocción. Una combinación irresistible y súper fácil de hacer en casa.

Tiempo de preparación

  • Total: 50 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

Barras de chocolate, manteca, tres huevos, azúcar, esencia de vainilla, harina, sal y un frasco de dulce de leche dispuestos en una mesa de madera.
Brownies caseros, la combinación ideal de chocolate y dulce de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 200 gr de chocolate semiamargo
  • 120 gr de manteca
  • 200 gr de azúcar
  • 3 huevos grandes
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gr de harina 0000
  • 1 pizca de sal
  • 300 gr de dulce de leche repostero

Cómo hacer brownies rellenos de dulce de leche, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 °C (moderado). Forrar un molde cuadrado (20x20 cm aprox.) con papel manteca o enmantecar y enharinar.
  2. Derretir el chocolate junto con la manteca a baño maría o en microondas (en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez). Dejar entibiar.
  3. Batir los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla hasta que la mezcla se vea pálida y espumosa.
  4. Incorporar el chocolate derretido a la mezcla de huevos, batiendo suavemente hasta integrar.
  5. Agregar la harina y la sal, mezclando con espátula, sólo hasta que se unan los ingredientes. No sobrebatir para que el brownie quede húmedo.
  6. Volcar la mitad de la mezcla en el molde. Distribuir cucharadas de dulce de leche sobre toda la superficie, sin llegar a los bordes. Tapar con el resto de la mezcla de brownie.
  7. Llevar al horno y cocinar 30 minutos, o hasta que la superficie esté firme y al pinchar con un palillo salga con algunas migas húmedas (¡el centro debe quedar jugoso!).
  8. Dejar enfriar en el molde antes de cortar en cuadrados. Para un corte prolijo, enfriar en heladera al menos 1 hora.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones.

Primer plano de brownies en platos blancos sobre una mesa de madera, rodeados de manos, vasos con agua y tazas, indicando una reunión social.
Una bandeja llena de brownies, perfectos para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 320 kcal
  • Grasas: 14 gr
  • Carbohidratos: 42 gr
  • Proteínas: 5 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 5 días en recipiente hermético. Se puede freezar (ya cortado) hasta 2 meses, bien envuelto en film y bolsa.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas dulcesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tom Brady, entre la familia, el placer y los negocios: cómo vive su nueva etapa

El exjugador de la NFL comparte su visión flexible sobre alimentación, actividad física y vida cotidiana, mientras impulsa nuevos proyectos y prioriza el tiempo con sus hijos

Tom Brady, entre la familia, el placer y los negocios: cómo vive su nueva etapa

Receta de cheesecake de calabaza y nueces, rápida y fácil

Con queso crema, especias y una cubierta crocante, esta torta fría propone otra forma de llevar esa hortaliza a la mesa sin baño María y con apenas 30 minutos de trabajo activo

Receta de cheesecake de calabaza y nueces, rápida y fácil

12 errores de diseño que ya no tienen lugar en la cocina

Especialistas en interiorismo revelan qué detalles restan funcionalidad y proponen soluciones para lograr un espacio moderno, ordenado y adaptado a nuevas necesidades

12 errores de diseño que ya no tienen lugar en la cocina

Estatinas y colesterol: por qué siguen siendo la base del tratamiento para bajar el LDL y prevenir infartos

Las guías actualizadas de la American Heart Association y el American College of Cardiology definieron metas de LDL más bajas según el riesgo y ubican a este fármaco como primera línea de tratamiento

Estatinas y colesterol: por qué siguen siendo la base del tratamiento para bajar el LDL y prevenir infartos

La mitad de los perros y gatos tiene sobrepeso: por qué las dietas no alcanzan para resolverlo

Dos investigadoras de Australia analizaron millones de casos clínicos y encontraron que el vínculo entre el animal y su tutor es tan determinante como la nutrición a la hora de tratar la obesidad. Qué recomiendan

La mitad de los perros y gatos tiene sobrepeso: por qué las dietas no alcanzan para resolverlo

DEPORTES

Simuló 10 mil veces el Mundial, predijo quién será campeón y arrojó un dato que llamó la atención: el nuevo vaticinio de una supercomputadora para la Copa del 2026

Simuló 10 mil veces el Mundial, predijo quién será campeón y arrojó un dato que llamó la atención: el nuevo vaticinio de una supercomputadora para la Copa del 2026

La selección argentina afrontará ante Islandia su último amistoso antes del Mundial: hora, TV y formaciones

Las negociaciones que tiene abiertas River Plate tras cerrar el fichaje de su segundo refuerzo

Caos en Bryant Park: la fiesta de los Knicks terminó con disturbios, violencia y más de 20 detenidos en Nueva York

El gesto de Kim Kardashian en el GP de Mónaco que generó indignación entre los fanáticos de Fórmula 1

TELESHOW

La impactante vista que compartió Cami Homs desde un restaurante icónico de Italia: “Es caro sí, pero vale la pena”

La impactante vista que compartió Cami Homs desde un restaurante icónico de Italia: “Es caro sí, pero vale la pena”

La iniciativa de Mario Pergolini para realizar un mural del Indio Solari: “¿Alguien tiene una pared disponible?”

El romántico saludo de cumpleaños de Cathy Fulop a Ova Sabatini: “32 años y te sigo admirando”

Fabián Mazzei habló de la reconciliación de Araceli González y Adrián Suar en medio de rumores de crisis de pareja

Así fue el doble homenaje de Andrés Calamaro al Indio Solari en su show en Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA

Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Crece la incidencia del dengue en Panamá y suben las hospitalizaciones

Ministro de Seguridad costarricense viaja a República Dominicana en busca de estrategias contra el crimen organizado

Honduras activa vigilancia sanitaria tras detectar gripe aviar H5N1 en aves silvestres de Lempira

Hallan 356 televisores y paneles solares en cárcel panameña días después de la fuga masiva

Comerciantes, productores y artesanos exigieron el fin de los bloqueos de vías en Bolivia