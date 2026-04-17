Un nuevo modelo universitario propone que aprender combine apoyo y reflexión

La pedagogía de la alegría en la educación superior prioriza el bienestar mental y el sentido de pertenencia estudiantil en la universidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sheffield propone transformar la educación superior a través de la pedagogía de la alegría, un modelo que pone el bienestar mental y el sentido de pertenencia en el centro de la experiencia universitaria, en contraste con la presión por resultados y el enfoque mercantil predominante, según la University of Sheffield y el British Journal of Sociology of Education.

La “pedagogía de la alegría” se basa en crear entornos donde los estudiantes puedan experimentar comunidad, reconocer el error como parte del aprendizaje y contar con tiempo para la pausa y la reflexión. Esta perspectiva impulsa un cambio en la universidad, priorizando espacios inclusivos que respondan a la diversidad y enfrenten los retos estructurales actuales.

El modelo propone políticas y prácticas que fomentan la colaboración, la autonomía y una visión de la educación como proceso colectivo y humano, no solo como preparación para el mercado laboral ni como meta de indicadores rígidos, según el estudio.

El modelo desarrollado por la Universidad de Sheffield desafía la presión por resultados y aboga por entornos universitarios inclusivos y colaborativos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Principales hallazgos del estudio sobre el bienestar estudiantil

El trabajo de campo realizado en el verano de 2023 por la Universidad de Sheffield involucró a 21 estudiantes y empleó métodos participativos para explorar la presencia de alegría en la vida universitaria. Según el informe, la alegría es limitada en el currículo formal, pero emerge en los vínculos de amistad y en actividades comunitarias que alivian la carga de la evaluación y la competencia individual. En los talleres, los participantes identificaron como factores que aumentan la alegría la colaboración, la validación y la creatividad.

Por el contrario, la presión por las notas, el exceso de tareas y la falta de reconocimiento de la diversidad provocan sensaciones de soledad y frustración. Una participante expresó: “Solo quiero algo diferente, solo quiero alegría”, de acuerdo con los testimonios recogidos por la Universidad de Sheffield. La mayoría coincidió en que el sentido de pertenencia y la posibilidad de equivocarse sin miedo son esenciales para vivir la universidad como una etapa de crecimiento personal. Otra estudiante relató que la alegría en la educación surge al poder crecer, ganar confianza e imaginar un futuro mejor.

Las experiencias compartidas muestran que la alegría y el esfuerzo pueden convivir. Los momentos difíciles o de incertidumbre pueden dar paso a experiencias de expansión personal y fortalecer el sentido de comunidad. Los autores del estudio subrayan que “avanzar hacia la alegría” es una decisión política y pedagógica en respuesta a los desafíos de la educación superior, como detalla el estudio.

La presión académica, el exceso de tareas y la falta de reconocimiento de la diversidad generan soledad y frustración en los estudiantes universitarios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones concretas para una educación superior más inclusiva y colaborativa

El estudio recomienda medidas prácticas para llevar la pedagogía de la alegría a las universidades. Propone potenciar el aprendizaje colaborativo, permitiendo que los estudiantes participen en la toma de decisiones sobre qué y cómo estudian, haciendo conexiones con sus intereses y realidades. También subraya la importancia de construir comunidades de aprendizaje desde el inicio de los cursos, fomentando el respeto mutuo y el apoyo entre pares en lugar de la competencia.

Entre las acciones destacadas está la creación de espacios donde compartir errores y dudas sea visto como una oportunidad, y no como una debilidad. Esto implica normalizar el error y recordar que el aprendizaje real incluye margen para explorar y fallar. Además, los autores insisten en reservar tiempo para el descanso y la reflexión, rompiendo con los ritmos acelerados y las cargas académicas excesivas comunes en la universidad.

El equipo de la Universidad de Sheffield anima a los docentes a reconocer el conocimiento y la experiencia propia de cada estudiante, adaptando la enseñanza para favorecer la inclusión de personas con discapacidad, trayectorias académicas no lineales o neurodiversidad. Señala la necesidad de rediseñar los planes de estudio para incorporar el cuidado y el acompañamiento continuo. Estas propuestas, según la investigación, buscan ofrecer herramientas efectivas para construir universidades más saludables y abiertas a la diversidad.

La investigación recomienda crear comunidades de aprendizaje y adaptar la enseñanza para estudiantes con discapacidad y neurodiversidad en la educación superior - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones políticas y sociales para las universidades

La pedagogía de la alegría se presenta como una alternativa clara, según la University of Sheffield, ya que el modelo basado en métricas y financiamiento condicionado tiende a reducir la experiencia educativa a procesos individualistas y competitivos, lo que afecta especialmente al estudiantado que ya enfrenta barreras sociales o económicas.

Los autores aclaran que promover la alegría no implica ignorar las dificultades materiales existentes en el sistema universitario. Subrayan que la alegría y la lucha pueden entrelazarse: construir entornos solidarios y participativos no niega la precariedad, sino que ofrece posibilidades de transformación a través de comunidades académicas donde la pertenencia y el apoyo mutuo sean principios básicos. Esta visión desafía la noción tradicional de excelencia y defiende instituciones capaces de combinar el logro académico con el bienestar colectivo.

En un contexto de rápida incorporación de tecnologías educativas y crecientes exigencias de desempeño, el llamado de la Universidad de Sheffield es a repensar los objetivos y métodos de la educación superior. Frente a la presión de los rankings y los modelos de evaluación, el reto es recuperar el disfrute, la colaboración y el sentido de comunidad en la vida universitaria.

Así, cuando la comunidad universitaria consigue espacios para la alegría, se abren nuevas posibilidades para aprender, pertenecer y desarrollarse, incluso en medio de los desafíos más complejos.