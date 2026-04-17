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Receta de albóndigas con arroz en salsa de tomate, rápida y fácil

Un clásico de la cocina casera argentina, listo en menos de una hora y perfecto para resolver cualquier comida sin complicaciones

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Primer plano de un plato hondo con albóndigas de arroz y carne humeantes en salsa de tomate, cubiertas con queso rallado y albahaca fresca.
La receta de albóndigas con arroz en salsa de tomate ofrece una preparación sencilla y rápida, perfecta para reuniones familiares o almuerzos cotidianos (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hay aroma más reconfortante que el de unas albóndigas con arroz en salsa de tomate humeando en la cocina. Hay platos que, con solo mencionarlos, despiertan recuerdos de reuniones familiares, charlas de sobremesa y ganas de servirse un segundo plato. Este, sin dudas, es uno de ellos: una receta que, aunque sencilla, logra transformar cualquier comida en momento especial.

En la Argentina, las albóndigas en salsa son protagonistas de domingos en familia, pero también se adaptan perfecto a la vorágine de la semana porque rinden, son económicas y permiten improvisar con lo que hay en la heladera. En su versión rápida y fácil, combinan ingredientes cotidianos, asegurando un plato completo, sabroso y con ese “gustito a hogar” tan necesario entre semana.

Receta de albóndigas con arroz en salsa de tomate

Las albóndigas con arroz en salsa de tomate son bolitas de carne vacuna, unidas por cebolla fresca, tomate y clara de huevo, cocidas directamente en una salsa espesa de tomate con ajo y tomillo. El arroz blanco se cocina en la misma olla, absorbiendo los jugos y aromas de la salsa, logrando un plato rendidor, ideal para resolver almuerzos o cenas en menos de una hora.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos
Manos mezclando ingredientes en un bol. Sobre una encimera de cocina se ven carne molida, arroz, salsa de tomate hirviendo, cebolla, ajo, hierbas y especias.
Las albóndigas en salsa de tomate se consolidan como plato típico de la cocina argentina para disfrutar en familia durante los domingos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 750 gr de carne de ternera picada
  • 2 tomates maduros finamente picados
  • 2 cucharadas de cebolla picada (para las albóndigas)
  • 1 clara de huevo
  • Sal y pimienta al gusto
  • 4 ramitas de tomillo fresco
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • ½ cebolla chica finamente picada (para la salsa)
  • 1 diente de ajo picado
  • 1/3 taza de salsa ranchera o salsa de tomate
  • 1¼ taza de arroz blanco
  • Sal al gusto
  • Agua, cantidad necesaria

Cómo hacer albóndigas con arroz en salsa de tomate, paso a paso

  1. Freír la cebolla y el ajo en una olla grande con aceite de oliva a fuego medio, hasta que estén tiernos y fragantes.
  2. Agregar la salsa ranchera (o salsa de tomate), el arroz, tomillo y sal. Cubrir con agua suficiente para cocinar el arroz y llevar a hervor.
  3. Mientras tanto, mezclar la carne picada con los tomates, 2 cucharadas de cebolla, clara de huevo, tomillo, sal y pimienta. Formar bolitas del tamaño de una nuez, sin apretar demasiado.
  4. Una vez que el líquido de la olla hierve, bajar el fuego y añadir las albóndigas cuidadosamente.
  5. Tapar y cocinar a fuego suave durante 30 minutos, hasta que el arroz esté tierno y las albóndigas bien cocidas.
  6. Para una salsa más suave, se puede sumar un chorrito de crema de leche al final.
  7. Servir bien caliente en platos hondos, procurando que cada porción lleve tanto arroz como albóndigas y salsa.
  8. Consejo: No revolver las albóndigas apenas se suman, para evitar que se desarmen.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta de albóndigas con arroz en salsa de tomate rinde aproximadamente 6 porciones abundantes si se sirve como plato principal, ideal para un almuerzo o cena familiar. Cada porción equivale a un plato hondo con 4 a 5 albóndigas medianas, arroz y suficiente salsa para acompañar.

Un plato blanco contiene varias albóndigas de arroz y carne en salsa de tomate, decoradas con hierbas. Una de ellas está cortada revelando su interior.
Las albóndigas de carne en salsa de tomate con arroz reúnen practicidad, sabor casero y un toque especial en menos de una hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este rendimiento puede variar levemente según el tamaño de las albóndigas y la cantidad de arroz servida. Si se desea utilizar como parte de un menú más extenso (por ejemplo, junto a una ensalada o una entrada), la preparación puede rendir hasta para 8 personas en porciones más pequeñas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 410 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Proteínas: 30 g

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. Si se desea freezar, es preferible hacerlo sin el arroz para evitar que se pase de cocción al recalentar; así, las albóndigas en salsa pueden conservarse hasta 2 meses en freezer. Para recalentar, llevar a fuego bajo y añadir un poco de agua o salsa extra si hace falta.

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