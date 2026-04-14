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Cada cuánto conviene cortarse el pelo: la clave está en el tipo y los hábitos de cuidado

Especialistas en salud capilar explican cómo la textura, la longitud y el uso de herramientas o productos influyen en la frecuencia ideal para mantener un cabello fuerte y sin puntas abiertas

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Primer plano de una peluquera con cabello rizado, peinando y estilizando el cabello rizado y castaño de una clienta con un peine negro en un salón de belleza.
La frecuencia ideal para cortar el cabello varía según el tipo, largo y estado de salud capilar, según expertos en salud y belleza - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque no existe una única respuesta válida para todos, los especialistas coinciden en que el intervalo depende del tipo de cabello, el largo, el estado de salud capilar y el objetivo estético. Según la Academia Americana de Dermatología, los cortes regulares ayudan a mantener las puntas sanas y favorecen el crecimiento, previniendo la aparición de puntas abiertas y el debilitamiento de la fibra capilar.

Un informe publicado en la revista estadounidense Allure informa que, para el cabello corto, se recomienda un corte cada tres o cuatro semanas, mientras que el cabello largo o medio puede espaciarse hasta dos o tres meses, siempre que se mantenga el cuidado y la hidratación apropiados. Los expertos de la Asociación Británica de Peluqueros (British Hairdressing Council), reconocida como autoridad en tendencias y bienestar capilar en el Reino Unido, destacan que los cabellos rizados o muy finos pueden requerir ajustes en la frecuencia, ya que tienden a dañarse con mayor facilidad.

Por su parte, el portal digital Healthline, especializado en información sanitaria y bienestar, entrevistó a especialistas en dermatología y tricología que recomiendan un intervalo de tres a cinco semanas para quienes buscan mantener un corte definido o estilos cortos. En cambio, si el objetivo es dejar crecer el cabello, los expertos sugieren espaciar los cortes entre ocho y doce semanas, siempre controlando la aparición de puntas abiertas o signos de fragilidad.

La frecuencia óptima está ligada también al uso frecuente de herramientas de calor, tinturas, tratamientos químicos y la exposición a factores externos como el sol, la contaminación y la rutina de lavado. Todas estas variables pueden acelerar el daño capilar, haciendo necesario mantener una atención especial y cortes regulares para preservar la vitalidad y el brillo.

Factores que influyen en la frecuencia recomendada del corte de pelo

Retrato de una persona con cabello corto y degradado, una línea afeitada lateral y peinado prolijo, mirando directamente a cámara en un salón de belleza.
El uso de herramientas de calor, tinturas y tratamientos químicos obliga a adaptar la frecuencia de corte para evitar daños capilares severos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos factores determinan la periodicidad ideal del corte de cabello. Además del largo y el tipo de pelo, el estado de la fibra capilar y los hábitos de cuidado personal influyen directamente en la frecuencia con que se debe acudir a la peluquería. Los estilos cortos y cortes definidos requieren visitas más frecuentes, mientras que alguien que prefiere dejar crecer el cabello necesita controlar que no se acumulen daños estructurales en las puntas.

El uso habitual de planchas, secadores o productos químicos puede aumentar la necesidad de recortes. La exposición diaria al sol y el contacto con ambientes contaminados también deterioran el cabello progresivamente, sumándose al desgaste normal por lavado o peinados tensos.

Los expertos coinciden en que los cabellos rizados, finos o tratados tienden a sufrir más agresiones y, por lo tanto, demandan ajustes personalizados en el calendario de cortes. Mantener un programa regular de visitas a la peluquería reduce el riesgo de rotura y previene los signos visibles de desgaste. Observar variaciones en la textura, elasticidad y aspecto general del cabello permite detectar a tiempo la necesidad de intervenir con un corte y evitar males mayores.

Consejos para mantener la salud capilar y detectar cuándo cortar

Varios barberos trabajan en una peluquería con decoración clásica; uno corta el pelo de un hombre con barba, y otro barbero conversa con una persona de cabello corto.
La Academia Americana de Dermatología recomienda recortes frecuentes para potenciar el crecimiento y conservar el brillo natural del cabello - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta con dermatólogos permite identificar los factores de daño y establecer un plan de mantenimiento. Ellos recomiendan prestar atención a señales como la sequedad, la falta de brillo o la presencia de puntas abiertas para decidir si corresponde acudir a la peluquería.

Mantener una rutina de hidratación adecuada, evitar la sobreexposición al calor de planchas y secadores, y proteger el cabello de la radiación solar son medidas que permiten espaciar los cortes sin comprometer la salud capilar. Además, elegir productos adaptados al tipo de cabello y hábitos de vida ayuda a mejorar la resistencia y elasticidad de las fibras.

El control periódico y la atención a los cambios físicos, junto con el asesoramiento profesional, son pilares clave para un cabello sano y un aspecto cuidado.

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