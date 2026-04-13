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Receta de canastitas de atún, rápida y fácil

Una opción práctica y sabrosa que resurge como el plato favorito en reuniones familiares y eventos. Están listas en 40 minutos y con ingredientes accesibles

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Primer plano de varias canastitas doradas rellenas de ensalada de atún con trozos de cebolla morada, apio y hojas de perejil fresco, sobre un plato blanco.
El aroma de las canastitas de atún recién horneadas evoca momentos de unión familiar y celebraciones argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma de una bandeja de canastitas recién horneadas siempre convoca y reúne. Esa mezcla de masa dorada y un interior jugoso de atún despierta recuerdos de reuniones familiares, cumpleaños y picnics improvisados en cualquier rincón del país.

Las canastitas de atún suelen aparecer cuando se buscan soluciones rápidas, sabrosas y rendidoras. Son infaltables en mesas de salados y muy populares en eventos, porque se preparan en minutos y gustan tanto a grandes como a chicos. Adaptables y prácticas, representan la creatividad cotidiana de la cocina argentina.

Receta de canastitas de atún

Las canastitas de atún son pequeñas tartas individuales hechas con tapas de empanada, rellenas con un salteado de atún, vegetales y condimentos. La masa se coloca en moldes, se rellena y se hornea hasta dorar. El resultado es una opción liviana, sabrosa y lista para comer con la mano, ideal para quienes buscan una receta exprés y sin complicaciones.

Tiempo de preparación

  • Total: 40 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 12 tapas de empanada para horno
  • 2 latas de atún en aceite (aprox. 320-350 gr en total, escurridas)
  • 1 cebolla mediana
  • 1/2 morrón (puede ser rojo o verde)
  • 2 huevos
  • 3 cucharadas de queso rallado (tipo reggianito o sardo)
  • 3 cucharadas de aceitunas verdes (opcional)
  • 2 cucharadas de perejil fresco picado
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de aceite de girasol o maíz
Una tabla de cortar de madera con harina es el escenario para una pila de discos de masa de empanada y varias latas plateadas de atún sin marca.
El atún enlatado en aceite aporta sabor y practicidad a la preparación de estas empanadas caseras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer canastitas de atún, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C.
  2. Picar la cebolla y el morrón en cubos chicos.
  3. En una sartén, calentar el aceite y rehogar la cebolla y el morrón hasta que estén tiernos (unos 4-5 minutos). Salar levemente.
  4. Escurrir bien el atún y desmenuzarlo en un bol grande.
  5. Agregar la cebolla y el morrón rehogados, los huevos (ligeramente batidos), el queso rallado, las aceitunas picadas y el perejil. Salpimentar a gusto.
  6. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
  7. Colocar cada tapa de empanada en un molde para muffins o flaneras, formando una “canasta”.
  8. Rellenar cada canastita con 2-3 cucharadas del preparado.
  9. Llevar al horno y cocinar durante 20-25 minutos, hasta que la masa esté dorada y el relleno firme.
  10. Retirar, dejar entibiar unos minutos y desmoldar con cuidado.

Consejos técnicos:

  • El atún debe estar bien escurrido para evitar que las canastitas queden aguadas.
  • No rellenar en exceso para que cierren bien y no se derramen durante la cocción.
  • Para una textura más cremosa, se puede sumar 1 cucharada de queso crema.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 12 canastitas (aproximadamente 4-6 porciones).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 130 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Carbohidratos: 12 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días, bien tapadas. Se pueden freezar ya cocidas, hasta 2 meses. Para recalentar: horno suave hasta que estén tibias, directo del freezer.

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