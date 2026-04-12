De Katy Perry a Justin Bieber: los looks de las celebridades en Coachella 2026

Las celebridades impresionaron con sus looks en el famoso festival (REUTERS/Daniel Cole)

En el primer fin de semana de Coachella 2026, las celebridades marcaron tendencia con atuendos que oscilaron entre lo audaz y lo relajado, bajo el característico ambiente del festival y a la moda.

La diversidad de estilos reflejó cómo ese encuentro es una referencia de glamour a nivel global.

Katy Perry en un look casual con mensaje

Katy Perry eligió un look casual con camiseta blanca y falda corta, apostando por la comodidad con estilo propio durante la previa a la actuación de Justin Bieber (Instagram: Katy Perry)

Durante la previa al show de Justin Bieber, Katy Perry eligió una camiseta blanca ajustada con una frase. La combinó con una falda corta y un reloj.

Sabrina Carpenter apuesta por el encaje negro

Sabrina Carpenter deslumbró sobre el escenario con un body de encaje negro, velo blanco y pendientes brillantes, reflejando elegancia y audacia en cada detalle (Instagram Sabrina Carpenter)

Durante su actuación, Sabrina Carpenter lució un body de encaje negro con transparencias y un lazo en la parte superior. Añadió un velo blanco, pendientes largos con pedrería y un maquillaje que realzó la mirada.

Kendall Jenner y el estilo relajado

Kendall Jenner lució un conjunto relajado de top blanco y shorts de mezclilla, combinados con gorra azul y abanico celeste, mostrando la frescura del estilo festivalero (Instagram Kendall Jenner)

Kendall Jenner optó por un top blanco ajustado y shorts de mezclilla blanca, sujetos con un cinturón negro. Complementó el atuendo con una gorra azul hacia atrás, anteojos de sol oscuros y un abanico celeste con detalles naranjas.

Kylie Jenner y Hailey Bieber: brillo y contraste

Kylie Jenner y Hailey Bieber marcaron tendencia con atuendos opuestos: Kylie con flecos brillantes y pantalón oscuro, Hailey con top negro y camisa amarilla abierta (Instagram Kylie Jenner)

Para el festival Kylie Jenner vistió un top claro cubierto de flecos brillantes y pantalón oscuro; mientras que Hailey Bieber eligió un top negro de escote profundo y una camisa abierta en tono amarillo pálido. Ambas llevaron el cabello suelto y accesorios discretos.

Luisa Sonza: lencería y actitud

Luisa Sonza apostó por la sensualidad en Coachella con lencería negra decorada, botas altas y una campera corta de plumas que destacó su actitud en el escenario (REUTERS/Daniel Cole)

Sobre el escenario, la cantante brasileña Luisa Sonza apareció con un conjunto de lencería negra decorada con pedrería y transparencias, botas altas y una campera corta de plumas negras. Como accesorio llevó anteojos de sol oscuros.

Kylie Jenner en versión casual

Kylie Jenner durante el primer día de Coachella 2026 (Instagram Kylie Jenner)

Durante el día, Kylie Jenner eligió un gorro negro tipo bucket, una camiseta sin mangas verde con la imagen de Justin Bieber y calzas negras cortas. Para terminar con su estilismo añadió sandalias azules.

Justin Bieber: prendas sueltas en escena

Justin Bieber se presentó con una camiseta ancha y pantalones bombachos negros, priorizando la comodidad y el estilo urbano en su show festivalero (Instagram)

En el escenario y durante su show Justin Bieber vistió una camiseta ancha y oscura de cuello amplio, pantalones bombachos negros y botas altas.

Sombr: cuero y tachas

Sombr eligió un conjunto total black de cuero con tachuelas metálicas, gafas oscuras y zapatos negros, transmitiendo rebeldía y personalidad en el festival (REUTERS/Daniel Cole)

El artista Sombr optó por un conjunto de cuero negro, compuesto por chaqueta y pantalones anchos con tachuelas metálicas. Llevó gafas oscuras y zapatos negros.

Cameron Winter y el negro como base

Cameron Winter y sus compañeros apostaron por el negro en prendas informales y un toque gráfico en camisetas, resaltando sobriedad y cohesión en el escenario (REUTERS/Daniel Cole)

Durante su presentación, Cameron Winter lució una camiseta negra con diseño gráfico, pantalón negro y lentes oscuros. Sus compañeros usaron prendas informales en tonos oscuros, y uno de ellos una camiseta gris con estampado colorido.

Fujii Kaze: tonos neutros y detalles orientales

Fujii Kaze lució una blusa marfil y pantalones beige amplios, mientras su banda llevó estampados y colores vivos, fusionando estilos orientales y modernos (REUTERS/Daniel Cole)

En el centro de la escena, Fujii Kaze vistió una blusa holgada marfil y pantalones beige amplios con detalles deshilachados en el cinturón. Su banda apostó por estampados y colores vivos, con caracteres japoneses proyectados al fondo.

Jhene Aiko: mezcla de tonos y accesorios

Jhene Aiko combinó un top marrón de manga caída con pantalón azul claro y pañuelo estampado, logrando un look boho chic ideal para el ambiente de Coachella (REUTERS/Daniel Cole)

La cantante Jhene Aiko lució un top marrón de manga caída y pantalón azul claro desgastado, con un pañuelo estampado en la cabeza para complementar el look con estilo boho.

Swae Lee: blanco total y cadenas

Swae Lee destacó en el escenario con un conjunto blanco de campera abierta, pantalones con flecos, cinturón decorativo, guantes oscuros y cadenas plateadas, imponiendo estilo propio entre los asistentes (REUTERS/Daniel Cole)

En escena, el rapero estadounidense Swae Lee destacó con un conjunto blanco: campera abierta, camiseta básica y pantalones con flecos, cinturón negro con hebilla decorativa, guantes oscuros y cadenas plateadas en el cuello.

Joost: sobriedad y actitud

Joost apostó por la sobriedad con un abrigo negro oversize, camiseta con texto blanco y pantalón ancho, sumando anteojos de sol translúcidos y cadenas para un aire relajado y moderno (REUTERS/Daniel Cole)

Joost apareció con un abrigo negro de gran tamaño, camiseta con texto blanco y pantalón ancho negro. Llevó unos anteojos de sol translúcidos y cadenas que le dieron una actitud relajada.

KATSEYE: color pastel y coreografía

El grupo KATSEYE brilló con conjuntos de dos piezas en tonos pastel, encajes, volantes y brillos, acompañados de coreografía sincronizada sobre una pantalla rosa (REUTERS/Daniel Cole)

El grupo femenino KATSEYE eligió conjuntos de dos piezas en tonos pastel, con detalles de encaje, volantes, lazos, brillos y aplicaciones. Cada una llevó faldas cortas y tops coordinados, en una coreografía ante una pantalla rosa.

Gerald Casale: sobriedad en negro

Gerald Casale eligió la sobriedad total con un saco negro de solapa ancha y camisa a juego, peinando su cabello de lado para una presentación elegante (REUTERS/Daniel Cole)

Gerald Casale interpretó su canción con un saco negro de solapa ancha y camisa a juego. Además, llevó el cabello peinado de lado, sin accesorios visibles.

Boc Mothersbaugh: look elegante

Boc Mothersbaugh apostó por la elegancia con un saco cruzado negro y pantalón a juego, complementando con una guitarra eléctrica marrón de correa oscura en escena (REUTERS/Daniel Cole)

En el escenario, Boc Mothersbaugh se presentó con un saco negro de solapa cruzada y pantalón a juego. Sostenía una guitarra eléctrica de cuerpo marrón y correa oscura.

Lele Pons y Hannah Stocking: estilo innovador

Lele Pons y Hannah Stocking sorprendieron con vestidos cortos y translúcidos de textura de red, adornados con flecos largos, botas negras brillantes y cuellos altos, fusionando innovación y actitud (Instagram Lele Pons)

Lele Pons y Hannah Stocking lucieron vestidos cortos y translúcidos con textura de red, adornados con flecos largos que sobresalen en dirección horizontal, creando un efecto dinámico. Lele Pons llevó un vestido en tono blanco, mientras que Hannah vistió uno en color rojo oscuro. Los vestidos tenían el cuello alto y un ajuste ceñido al cuerpo. Ambas combinaron sus atuendos con botas negras de acabado brillante.

Leah Halton

Leah Halton optó por un top de tirantes finos en beige y verde oliva, combinado con una pollera larga color arena de tela ligera, resaltando detalles translúcidos y un diseño fruncido central (Instagram Leah Halton)

La influencer y tiktoker Leah Halton optó por un top ajustado de tirantes finos en tonos beige y verde oliva, con detalles translúcidos en la parte superior y un diseño que deja el abdomen al descubierto. El top se combinó con una pollera larga de tela ligera en color arena hasta el suelo y presentó un fruncido central en la parte delantera.