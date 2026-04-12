De Katy Perry a Justin Bieber: los looks de las celebridades en Coachella 2026

En el primer fin de semana de Coachella 2026, las celebridades marcaron tendencia con atuendos que oscilaron entre lo audaz y lo relajado, bajo el característico ambiente del festival y a la moda.
La diversidad de estilos reflejó cómo ese encuentro es una referencia de glamour a nivel global.
Katy Perry en un look casual con mensaje
Durante la previa al show de Justin Bieber, Katy Perry eligió una camiseta blanca ajustada con una frase. La combinó con una falda corta y un reloj.
Sabrina Carpenter apuesta por el encaje negro
Durante su actuación, Sabrina Carpenter lució un body de encaje negro con transparencias y un lazo en la parte superior. Añadió un velo blanco, pendientes largos con pedrería y un maquillaje que realzó la mirada.
Kendall Jenner y el estilo relajado
Kendall Jenner optó por un top blanco ajustado y shorts de mezclilla blanca, sujetos con un cinturón negro. Complementó el atuendo con una gorra azul hacia atrás, anteojos de sol oscuros y un abanico celeste con detalles naranjas.
Kylie Jenner y Hailey Bieber: brillo y contraste
Para el festival Kylie Jenner vistió un top claro cubierto de flecos brillantes y pantalón oscuro; mientras que Hailey Bieber eligió un top negro de escote profundo y una camisa abierta en tono amarillo pálido. Ambas llevaron el cabello suelto y accesorios discretos.
Luisa Sonza: lencería y actitud
Sobre el escenario, la cantante brasileña Luisa Sonza apareció con un conjunto de lencería negra decorada con pedrería y transparencias, botas altas y una campera corta de plumas negras. Como accesorio llevó anteojos de sol oscuros.
Kylie Jenner en versión casual
Durante el día, Kylie Jenner eligió un gorro negro tipo bucket, una camiseta sin mangas verde con la imagen de Justin Bieber y calzas negras cortas. Para terminar con su estilismo añadió sandalias azules.
Justin Bieber: prendas sueltas en escena
En el escenario y durante su show Justin Bieber vistió una camiseta ancha y oscura de cuello amplio, pantalones bombachos negros y botas altas.
Sombr: cuero y tachas
El artista Sombr optó por un conjunto de cuero negro, compuesto por chaqueta y pantalones anchos con tachuelas metálicas. Llevó gafas oscuras y zapatos negros.
Cameron Winter y el negro como base
Durante su presentación, Cameron Winter lució una camiseta negra con diseño gráfico, pantalón negro y lentes oscuros. Sus compañeros usaron prendas informales en tonos oscuros, y uno de ellos una camiseta gris con estampado colorido.
Fujii Kaze: tonos neutros y detalles orientales
En el centro de la escena, Fujii Kaze vistió una blusa holgada marfil y pantalones beige amplios con detalles deshilachados en el cinturón. Su banda apostó por estampados y colores vivos, con caracteres japoneses proyectados al fondo.
Jhene Aiko: mezcla de tonos y accesorios
La cantante Jhene Aiko lució un top marrón de manga caída y pantalón azul claro desgastado, con un pañuelo estampado en la cabeza para complementar el look con estilo boho.
Swae Lee: blanco total y cadenas
En escena, el rapero estadounidense Swae Lee destacó con un conjunto blanco: campera abierta, camiseta básica y pantalones con flecos, cinturón negro con hebilla decorativa, guantes oscuros y cadenas plateadas en el cuello.
Joost: sobriedad y actitud
Joost apareció con un abrigo negro de gran tamaño, camiseta con texto blanco y pantalón ancho negro. Llevó unos anteojos de sol translúcidos y cadenas que le dieron una actitud relajada.
KATSEYE: color pastel y coreografía
El grupo femenino KATSEYE eligió conjuntos de dos piezas en tonos pastel, con detalles de encaje, volantes, lazos, brillos y aplicaciones. Cada una llevó faldas cortas y tops coordinados, en una coreografía ante una pantalla rosa.
Gerald Casale: sobriedad en negro
Gerald Casale interpretó su canción con un saco negro de solapa ancha y camisa a juego. Además, llevó el cabello peinado de lado, sin accesorios visibles.
Boc Mothersbaugh: look elegante
En el escenario, Boc Mothersbaugh se presentó con un saco negro de solapa cruzada y pantalón a juego. Sostenía una guitarra eléctrica de cuerpo marrón y correa oscura.
Lele Pons y Hannah Stocking: estilo innovador
Lele Pons y Hannah Stocking lucieron vestidos cortos y translúcidos con textura de red, adornados con flecos largos que sobresalen en dirección horizontal, creando un efecto dinámico. Lele Pons llevó un vestido en tono blanco, mientras que Hannah vistió uno en color rojo oscuro. Los vestidos tenían el cuello alto y un ajuste ceñido al cuerpo. Ambas combinaron sus atuendos con botas negras de acabado brillante.
Leah Halton
La influencer y tiktoker Leah Halton optó por un top ajustado de tirantes finos en tonos beige y verde oliva, con detalles translúcidos en la parte superior y un diseño que deja el abdomen al descubierto. El top se combinó con una pollera larga de tela ligera en color arena hasta el suelo y presentó un fruncido central en la parte delantera.