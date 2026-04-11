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Tres reglas básicas para corredores de asfalto que comienzan a entrenar en trail

Dicho cambio exige una adaptación tanto física como mental por parte de los atletas. El ritmo, la estrategia y la seguridad varían de forma significativa según el entorno

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Dejar el asfalto implica enfrentar desniveles, terrenos irregulares y nuevas estrategias como la alternancia entre carrera y caminata; gestionar bien el esfuerzo y preparar el equipamiento adecuado son claves para triunfar con seguridad en la naturaleza (Imagen ilustrativa Infobae)
Dejar el asfalto implica enfrentar desniveles, terrenos irregulares y nuevas estrategias como la alternancia entre carrera y caminata; gestionar bien el esfuerzo y preparar el equipamiento adecuado son claves para triunfar con seguridad en la naturaleza (Imagen ilustrativa Infobae)

Pasar del asfalto al trail running implica mucho más que cambiar de escenario: es un desafío físico y mental para quienes están acostumbrados a la regularidad de la ciudad. Con su crecimiento a nivel global, cada vez más corredores buscan nuevos paisajes, aire libre y experiencias distintas, lejos del entorno urbano.

Pero el cambio no es automático. Adaptarse al terreno natural exige replantear hábitos, ritmos y expectativas, ya que la superficie irregular y la variabilidad del entorno demandan una preparación diferente y mayor capacidad de adaptación.

De acuerdo con especialistas en entrenamiento y seguridad deportiva de la revista española SportLife, la montaña obliga a modificar la percepción del ritmo, la estrategia de carrera y los protocolos de seguridad.

Mientras que en ciudad los corredores suelen controlar cada kilómetro con precisión, en el entorno natural resulta imposible mantener una velocidad constante debido al desnivel, la irregularidad del suelo y los obstáculos inesperados.

No existe un promedio de minutos por kilómetro como referencia fiable; los tiempos varían de forma significativa entre tramos dependiendo del tipo de ascenso y descenso.

El ritmo y la estrategia en el trail running

Los expertos señalan que los corredores de asfalto suelen obsesionarse con el ritmo y buscar marcas constantes en cada salida. En trail, la prioridad pasa a ser la adaptación al terreno y el control del esfuerzo en función del relieve, la altitud y las condiciones meteorológicas. Un mismo kilómetro puede completarse en menos de 4 minutos o requerir más de 10, dependiendo del desnivel acumulado y la dificultad del sendero.

Mujer corriendo por un sendero de montaña rocoso con equipo de trail running. Pinos y altas montañas nevadas bajo un sol radiante de amanecer.
Cambiar el reloj por la intuición y adaptar el ritmo al terreno desafiante son esenciales al transitar del asfalto a la montaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión del esfuerzo se convierte en la herramienta principal para avanzar de manera eficiente y minimizar la fatiga. El trail running premia la capacidad de dosificar energía y alternar fases de carrera con caminatas rápidas. No se trata de perder velocidad, sino de mantener la regularidad y la capacidad de reacción ante obstáculos como piedras, raíces, barro o cambios bruscos de pendiente. La flexibilidad táctica y la atención al entorno resultan esenciales para evitar errores y caídas.

Los corredores deben asumir que, a diferencia del asfalto, el objetivo no siempre consiste en batir tiempos, sino en disfrutar del recorrido, completar el trayecto y cuidar la integridad física. El éxito en la montaña se mide por la capacidad de adaptación y la gestión inteligente del esfuerzo, más que por el cronómetro.

El trail running también implica aceptar que no siempre es posible correr todo el tiempo. Las pendientes pronunciadas y los terrenos técnicos requieren alternar tramos de carrera con caminatas, lo que reduce el desgaste físico y permite gestionar mejor la energía. Esta estrategia Ca-Co (Caminar-Correr) se incorpora incluso en el entrenamiento de atletas experimentados y resulta clave para finalizar las pruebas de montaña con éxito.

Seguridad y preparación en entornos naturales

Mujer corredora de lado sobre asfalto. Viste traje de triatlón, visor blanco, gafas de sol y zapatillas rojas. Fondo de vegetación seca y cielo azul con nubes
Equiparse con agua, alimentos, manta térmica y ropa adecuada es imprescindible para enfrentar la lejanía y los riesgos del entorno natural (Captura de video: YouTube/@LucyCharlesBarclay)

El tercer aspecto fundamental en la transición al trail running es la seguridad. Correr en montaña implica riesgos adicionales que no están presentes en la ciudad, como la lejanía de la asistencia médica, la dificultad para regresar ante un percance y la exposición a condiciones ambientales extremas. Una lesión, una caída o el agotamiento pueden derivar en situaciones peligrosas si no se cuenta con el material adecuado y la planificación necesaria.

Los especialistas recomiendan llevar siempre equipamiento básico, como agua, alimentos energéticos, manta térmica, silbato, teléfono móvil con batería y ropa adecuada para cambios de clima. La previsión y la preparación física y mental evitan incidentes y permiten disfrutar de la experiencia de forma segura.

La montaña exige una actitud responsable, la consulta de rutas y la comunicación del plan de carrera a familiares o amigos antes de salir.

El trail running, a diferencia del running urbano, invita a la autosuficiencia y la autonomía. La falta de transporte público y la distancia respecto a los centros urbanos obligan a planificar el regreso y prever alternativas ante cualquier eventualidad.

Adaptación y recomendaciones para nuevos corredores de montaña

La adaptación al trail requiere tiempo, paciencia y la disposición a aprender nuevas técnicas. Los corredores que migran desde el asfalto deben dejar de lado la búsqueda constante de marcas y asumir que la montaña premia la constancia, la observación y la capacidad de respuesta ante el entorno cambiante. La estrategia Ca-Co, el conocimiento del material y la preparación ante emergencias resultan claves para avanzar con seguridad.

La transición desde el asfalto, lejos de ser un obstáculo, representa una oportunidad para redescubrir el running desde otra perspectiva y para ampliar las habilidades físicas y mentales del corredor. Adaptarse a las reglas del trail permite disfrutar de nuevas sensaciones y de la naturaleza.

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