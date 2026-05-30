4 claves que tenés que saber para ahorrar en las compras de tu casa

Male Eirin, Diseñadora, advierte sobre los riesgos de decidir adquisiciones sin planificar la disposición del entorno. Ofrece consejos para evitar errores costosos durante el amueblado del hogar, ahorrar y maximizar comodidad

Hay algo que aprendí después de años de trabajo en diseño de interiores y que nadie te cuenta antes de ir a una mueblería: gastar dinero en decoración sin antes entender que cómo diagramás el espacio es el error más caro que podés cometer. No lo digo como advertencia abstracta. Lo veo todo el tiempo: sofás que no caben, pasillos bloqueados, habitaciones llenas de objetos lindos que, juntos, no funcionan. Y lo peor es que la mayoría de esos errores se evitan gratis, antes de comprar absolutamente nada.

Una compra impulsiva de mobiliario y objetos, sin considerar las proporciones y la funcionalidad del espacio, puede dificultar el uso de los espacios y provocar una combinación de piezas poco armónica y problemática

Lo que diferencia un espacio que se siente bien de uno que no, no es la cantidad de cosas que tiene. Desde la neurociencia, el cerebro no evalúa “decoración”: evalúa proporción, orden y circulación. Si alguno de esos tres elementos falla, el malestar es inevitable, aunque cada pieza por separado sea impecable.

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Male Eirin advierte sobre compras impulsivas: "Un mueble que en la tienda parece adecuado puede reducir el paso a menos de 60 centímetros"

El error más común: comprar sin medir

Comprar sin medir es, por lejos, el punto de partida de la mayoría de los problemas. Un mueble que parece perfecto en la tienda puede bloquear la puerta del dormitorio, reducir el paso a menos de 60 centímetros o hacer que el living se sienta como un depósito.

Las proporciones y la circulación definen el verdadero confort en cualquier habitación, más allá del diseño, colores y texturas

La solución es tan simple que casi da vergüenza: antes de hacer cualquier compra, marcá el perímetro del mueble en el piso con cinta de papel o masking tape. Caminá el espacio. Abrí puertas. Pasá con una bandeja, con una valija, con lo que uses en ese ambiente. El cuerpo necesita experimentar el espacio físicamente; imaginarlo no alcanza.

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Antes de comprar, medir el espacio, probar la circulación y planificar la iluminación son claves para un diseño interior funcional y estético

Las medidas de circulación no son caprichosas. Para los pasillos principales, el mínimo recomendado es de entre 75 y 90 centímetros. Entre un sillón y una mesa ratona, lo ideal son entre 35 y 45 centímetros.

Las medidas mínimas de paso recomendadas mejoran la organización del hogar, permitiendo que un living pequeño se sienta amplio y cómodo

Entre sillas de comedor y la pared, no menos de 60 centímetros para poder moverse con comodidad. Cuando la circulación es fluida, el cerebro percibe orden y amplitud, aunque el ambiente sea pequeño.

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Las malas decisiones al comprar muebles sin medir convierten la decoración en un gasto innecesario y afectan la funcionalidad del espacio

Ver el espacio desde arriba, no de frente

La mayoría de las personas diseña “de frente”: para el espacio como si fuera una foto. El problema es que el espacio se entiende desde arriba, en planta. Cuando ves un plano, el cerebro procesa proporciones, distancias y flujo de una manera que ninguna perspectiva frontal permite.

El uso de planos y aplicaciones como MagicPlan y Planner 5D ayuda a entender las proporciones reales antes de comprar o mover muebles en casa

Para esto existen aplicaciones gratuitas o de bajo costo:

MagicPlan escanea la habitación con la cámara del teléfono y genera un plano con medidas reales de forma automática.

Planner 5D permite construir el ambiente en 2D y visualizarlo en 3D.

Para quienes prefieren el papel: dibujá el plano a escala simple (1 centímetro equivale a 50 centímetros reales) y probá distintas distribuciones antes de mover un solo mueble.

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Un dato que suele sorprender: en ambientes pequeños, el error más frecuente no es elegir muebles grandes, sino elegirlos demasiado pequeños. Una alfombra diminuta en el centro de la sala tiene el efecto visual de una estampilla. Los muebles de escala generosa, bien proporcionados al espacio, lo hacen sentir más amplio, no más chico.

Las medidas mínimas de paso recomendadas mejoran la organización del hogar, permitiendo que un living pequeño se sienta amplio y cómodo

La paleta de colores no es un detalle

Comprar objetos “lindos” sin una estrategia de color es uno de los errores que más plata cuesta. Cada compra suelta que no dialoga con el resto genera ruido visual, y el resultado es un espacio que se siente caótico aunque esté ordenado. El cerebro procesa menos estímulos visuales como más calma: menos colores compitiendo entre sí equivale a más sensación de orden mental.

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Una decoración sin estrategia de color ni paleta definida incrementa el desorden visual y el caos en cualquier ambiente interior

La regla 60-30-10: una guía práctica

¿De qué se trata? el 60% del ambiente en un color dominante (paredes, muebles grandes), el 30% en un tono secundario (tapizados, cortinas), y el 10% en un color de acento (almohadones, objetos decorativos, arte).

Probar la pintura en todas las paredes y distintos momentos del día ayuda a lograr una mejor armonía entre color y luz natural o artificial

Herramientas como Adobe Color o Coolors permiten armar paletas de dos o tres colores base antes de hacer cualquier compra. Antes de pintar, probá las muestras en las cuatro paredes del ambiente y observalas en distintos momentos del día: la luz natural de la mañana y la artificial de la noche pueden transformar por completo la percepción de un mismo tono.

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La regla 60-30-10 crea una coherencia visual que se traduce en un espacio más calmo

La iluminación, el error que nadie ve venir

Hay un error que aparece casi siempre en los espacios que “no terminan de funcionar” y que pocas veces se identifica a tiempo: depender de una sola fuente de luz cenital. Una única lámpara de techo genera sombras duras, aplana los volúmenes y hace que cualquier ambiente se sienta frío e incómodo, sin importar cuánto se haya invertido en muebles o decoración.

Los pasos previos a la decoración, como marcar espacios y construir un plano, hacen que cada compra aporte armonía y funcionalidad a tu día a día

La iluminación por capas resuelve esto: luz ambiental general (techo), luz de tarea (lectura, cocina, escritorio) y luz de acento (para resaltar texturas, cuadros o zonas específicas). Combinar fuentes a distintas alturas —pie de lámpara, velador, aplique de pared— transforma la percepción del espacio sin necesidad de obra.

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Combinar varias fuentes de luz a distintas alturas transforma la percepción del espacio y reemplaza la necesidad de reformas en la iluminación

El checklist antes de comprar cualquier cosa

Antes de ir a una tienda o abrir una app de compras, estas preguntas funcionan como filtro:

¿Medí el espacio y marqué el mueble en el piso?

¿Tengo un plano, aunque sea dibujado a mano?

¿Probé la circulación caminando el ambiente?

¿Definí una paleta de dos o tres colores base?

¿Pensé en al menos dos fuentes de luz para ese ambiente?

Un espacio bien pensado no necesita muchas cosas para funcionar. Lo que necesita es que cada decisión —medidas, distribución, color, luz— responda a cómo se va a vivir ese lugar.

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Fotos: Visuales IA