Nicole Kidman reinventa la moda “naked dress” con un diseño que marca estilo en Nueva York

Nicole Kidman, reina de la sofisticación: así impone el “naked dress” en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon)

A sus 58 años, Nicole Kidman sorprendió en la presentación de la serie “Margo’s Got Money Troubles” en Nueva York al apostar por una de las tendencias más comentadas de la moda actual: el “naked dress”. La actriz australiana es reconocida por su capacidad para reinventar su estilo en cada aparición pública.

La actriz ganadora del Oscar, con un estilismo de Jason Bolden, eligió un diseño de la colección Otoño/Invierno 2026 de Schiaparelli de manga larga y corte midi, confeccionado en tul negro transparente, que resaltó su figura de manera sutil y elegante.

El vestido, lejos de limitarse a la transparencia, juega con paneles centrales opacos adornados con apliques en relieve de color blanco y gris, que recorren el torso y la pollera.

El audaz vestido elegido por la actriz en la presentación de “Margo’s Got Money Troubles” (REUTERS/Jeenah Moon)

Las mangas y los laterales permanecen completamente transparentes, generando un contraste visual con el centro de la prenda. El cuello cerrado aporta sobriedad y equilibra la audacia de los materiales, mientras que los detalles de tejido simulan escamas o pétalos, enfatizando el trabajo artesanal del diseño.

La elección de accesorios y peinado acompañó a la perfección el conjunto. Lució sandalias negras de tacón que alargaron su silueta, y optó por un peinado recogido con el flequillo despeinado, aportando frescura y dinamismo.

La elección de materiales, el juego de transparencias y los detalles artesanales convirtieron a la actriz en el centro de todas las miradas (REUTERS/Jeenah Moon)

El maquillaje, discreto y luminoso, destacó los ojos y dejó los labios en un tono suave, manteniendo el protagonismo en el vestido. La combinación de todos estos elementos dio como resultado un look que fusionó vanguardia y sofisticación.

La moda del “naked dress” evolucionó en las últimas temporadas, consolidándose como uno de los estilos favoritos en las alfombras rojas, tanto por celebridades como por diseñadores de renombre.

Esta tendencia se basa en la utilización de transparencias, principalmente tules, gasas o encajes, para crear la ilusión de desnudez sin exponer realmente. Los vestidos suelen contar con paneles estratégicamente ubicados o apliques decorativos que cubren las zonas necesarias, logrando un balance entre sensualidad y elegancia.

Más looks memorables de Nicole Kidman en la alfombra roja

Ondas sueltas y vestido con plumas

El vestido nude con plumas y apliques plateados aporta un aire romántico y sofisticado a la presencia de Nicole Kidman en los Premios Oscar 2026 (REUTERS/Carlos Barria)

En su llegada a los Premios Oscar 2026, la actriz lució un vestido strapless en tono nude, acompañado por el cabello suelto en ondas suaves. El diseño se destacaba por los apliques plateados en el corset y una pollera cubierta de plumas que nacían en la cadera y llegaban hasta el bajo, generando un movimiento sutil y un efecto visual ligero. La combinación de materiales y la silueta recta aportaron un aire romántico a la propuesta.

Plumas negras, accesorios llamativos y guiño retro

Nicole Kidman apuesta por un vestido negro recto con plumas y accesorios retro en el desfile de Chanel Primavera/Verano 2026 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En otra ocasión, durante el desfile de Chanel para presentar la colección Primavera/Verano 2026 apostó por un vestido negro recto confeccionado en tejido satinado y lentejuelas, con plumas negras en el cuello, las caderas y el bajo. El look se completó con anteojos de sol oscuros, un bolso pequeño y stilettos bicolor en blanco y negro, mientras que el cabello liso y la raya lateral reforzaron una estética retro y desenfadada.

Sastrería negra con brillo y detalles masculinos

La sastrería negra con destellos y detalles masculinos refleja la elegancia sobria de Nicole Kidman en la premiere de “Nine Perfect Strangers” en 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

La sastrería también fue parte central de su repertorio. Durante la premiere de la serie “Nine Perfect Strangers” en 2025 eligió un esmoquin negro con destellos, escote en V y pantalones de corte recto, acompañado de guantes de cuero, una flor blanca en la solapa y pendientes circulares, dando un guiño a la moda masculina. El peinado recogido y el maquillaje natural complementaron una imagen de sobria elegancia.

Glamour clásico en gala con vestido negro voluminoso

Un vestido voluminoso negro de escote palabra de honor y glamour clásico distingue el look de Nicole Kidman en la Met Gala 2025 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la Met Gala 2025, optó por un vestido voluminoso de escote palabra de honor y pollera amplia, ajustado con un cinturón fino y corset estructurado. El peinado en moño bajo, los guantes largos y las joyas plateadas evocaron el glamour de la época dorada de Hollywood, mientras que los labios en tono nude sumaron modernidad.

Traje sastre beige y corbata, estilo relajado y sofisticado

El traje sastre beige y la corbata azul de lunares muestran el estilo relajado y contemporáneo de Nicole Kidman en los Annual Critics Choice Awards 2025 (REUTERS/Daniel Cole)

Durante los Annual Critics Choice Awards 2025 mostró una faceta relajada y contemporánea con un traje sastre oversize en color beige, camisa celeste y corbata azul de pequeños lunares. El pantalón amplio y la chaqueta cruzada, junto con las mangas remangadas y pulseras doradas, crearon una imagen que fusiona la estética masculina y femenina, reforzada por el maquillaje luminoso y el pelo suelto en ondas suaves.