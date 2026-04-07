¿Amistad o tensión sexual? Cómo evolucionan las amistades entre hombres y mujeres, según la ciencia

La ciencia actual respalda la posibilidad de una amistad genuina entre hombres y mujeres, más allá de la atracción sexual y los mandatos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de una amistad entre hombres y mujeres sin atracción sexual vuelve a la conversación pública con el análisis de la psicóloga Ream Hadi-Hohn. Para la especialista, entrevistada por la revista alemana DER SPIEGEL, la respuesta es contundente: “Por supuesto”, declara, aunque señala que la honestidad y la gestión emocional transforman el significado de estos vínculos.

Según varios estudios publicados en revistas académicas de psicología, hombres y mujeres pueden llegar a desarrollar una amistad real, aunque las expectativas sociales y la posible atracción pueden aparecer en algún momento.

Estos estudios actuales distinguen dos caminos principales: quienes establecen la relación desde una amistad previa y quienes lo hacen a partir de una atracción inicial. Para los expertos, la honestidad emocional y el respeto mutuo por los sentimientos y necesidades de cada persona resultan determinantes en este tipo de relaciones.

Los nuevos enfoques en psicología destacan la importancia de la honestidad emocional y la negociación de límites en las amistades entre hombres y mujeres (Imágen Ilustrativa Infobae)

La insistencia en preguntar si la amistad entre hombres y mujeres es “pura” persiste, señala Hadi-Hohn, debido a décadas de mensajes culturales contradictorios.

Así es. En nuestra sociedad, hemos cargado las relaciones entre los sexos con estereotipos de género, expectativas y normas”, subraya la psicóloga, que trabaja en Bonn y atiende tanto a parejas como a amistades en crisis. Considera que este entorno influye en cómo cada individuo interpreta el afecto y la proximidad hacia personas del sexo opuesto.

Influencia de los estereotipos en la amistad entre hombres y mujeres

Según Hadi-Hohn, los roles tradicionales y las expectativas sociales afectan por igual a hombres y mujeres. “Las relaciones se han exagerado mucho en la cultura popular: constantemente vemos el amor inmenso, no, el único gran amor a primera vista. La atracción sexual tiene que ser instantánea. Esto crea expectativas altas para las relaciones”, explica, según la entrevista con DER SPIEGEL.

Estudios recientes distinguen entre el modelo de 'amistad primero' y el de 'atracción inicial' para describir el origen de las relaciones románticas (Freepik)

Además, la experta indica que los estereotipos de género funcionan en ambas direcciones: “A las chicas a menudo se les hace creer que deben tener una mejor amiga. Para los chicos, el mensaje es: “No tienes que arreglar nada, todo se solucionará solo”.

Estas ideas complican la posibilidad de reconocer la amistad como una interacción personal más allá de las diferencias de género, manteniendo viva la creencia de que debe conducir necesariamente al romance.

Modelos de amistad y atracción: hallazgos actuales

Hadi-Hohn destaca que, según investigaciones recientes, muchas relaciones románticas surgen de una amistad previa en lugar de una atracción inicial.

La psicóloga Ream Hadi-Hohn subraya que los estereotipos de género afectan las expectativas sobre la amistad entre hombres y mujeres desde la infancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La investigación en esta área se está desarrollando actualmente en una dirección diferente. El enfoque de ‘amistad primero’, por ejemplo, se está estudiando ampliamente. Este enfoque investiga si existe primero una amistad o una atracción sexual, el enfoque de ‘atracción inicial’, al comienzo de una relación”, señala.

Aunque reconoce que no existen cifras definitivas —debido a que muchos estudios emplean muestras limitadas o no representativas y la naturaleza de las relaciones humanas suele ser compleja y difícil de categorizar cuantitativamente—, la psicóloga menciona que “muchas encuestas no representativas sugieren que las relaciones románticas se desarrollan con más frecuencia a partir de la amistad que de la atracción sexual”.

También menciona el llamado efecto de mera exposición: “Desde una perspectiva psicológica, el efecto de mera exposición también juega un papel: cuanto más veo a una persona, más me gusta”, sostuvo la especialista en DER SPIEGEL.

Emociones y negociación de límites en la amistad

El efecto de mera exposición, según la evidencia científica, aumenta la afinidad entre personas que se ven con frecuencia en contextos de amistad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El manejo de sentimientos no correspondidos suele ser un reto. Hadi-Hohn plantea: “Entonces ella puede decidir si quiere arriesgarse a sincerarse. Claro, es posible que la amistad se rompa. Pero incluso en este caso, yo diría: ¿Y si pudiéramos normalizar el hecho de que una persona sienta más que la otra?”

La experta propone que cada vínculo sea negociado por sus integrantes. Considera válido reconocer que los sentimientos no siempre son recíprocos: “Podemos permitirnos considerar, por ejemplo, que en las relaciones no siempre se está en sintonía con el gusto, el amor o incluso el deseo sexual mutuo”.

“Eso puede cambiar y se puede hablar de ello. Se podría decir algo como: ‘Todavía me pareces increíblemente atractivo/a, pero ahora mismo tengo menos interés en el sexo’. ¡Y eso está perfectamente bien!”, agregó.

Conceptos de pareja y amistad: redefiniciones pospandemia

Para Hadi-Hohn, la importancia de cuidar la amistad se ha hecho más evidente tras la pandemia. “Desde la pandemia, al menos, sabemos lo importantes que son las amistades, pero también que podemos y debemos cultivarlas, igual que las parejas en terapia. Desafortunadamente, esto suele pasarse por alto”, comenta.

El manejo de sentimientos no correspondidos es clave en las relaciones entre amigos de distinto sexo, según los expertos consultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observa similitudes entre el trabajo terapéutico con parejas y el que puede hacerse con amistades: “Podemos observar paralelismos con la terapia de pareja, por ejemplo: apoyamos a las personas para que reconecten con sus propios valores y perspectivas, recuperando su capacidad de tomar decisiones claras y actuar, de modo que puedan volver a ver a la otra persona y no solo la imagen que se formaron mutuamente, a veces hace mucho tiempo”, expuso Hadi-Hohn en entrevista con DER SPIEGEL.

Para la psicóloga, los conflictos entre amigos pueden resolverse si se trabaja activamente por restablecer la confianza y el afecto.

Mejor amigo, decisiones libres y redefinición de papeles

Sobre la idea de que la pareja debe ser necesariamente el mejor amigo, Hadi-Hohn matiza que este vínculo solo es valioso si surge de una elección auténtica. La especialista insiste en que no debe imponerse como obligación social que el cónyuge ocupe ese lugar principal en la amistad.

Según explica, los lazos más valiosos nacen de decisiones libres y de afectos sinceros. Para ella, solo encuentran sentido pleno la amistad y el amor cuando están marcados por la honestidad y la aceptación mutua.