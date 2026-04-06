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Receta de tarta de berenjenas con tomates y queso, rápida y fácil

Una preparación clásica argentina fusiona la herencia italiana con ingredientes simples y nutritivos. Descubrir cómo lograr un plato versátil, sabroso y apto para todas las estaciones sin esfuerzo

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Dos tartas de berenjenas, tomates cherry y queso derretido, una con una porción servida, junto a una ensalada, tomates frescos, aceite de oliva y vino tinto.
La tarta de berenjenas con tomates y queso destaca por su practicidad y la riqueza de los sabores mediterráneos en la cocina argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cocina argentina, las tartas saladas ocupan un lugar central, tanto por su practicidad como por su capacidad de adaptarse a los ingredientes de estación y las preferencias del hogar.

En este caso, la tarta de berenjenas con tomates y queso es una de esas recetas que cruzan generaciones: se prepara de forma sencilla, resulta económica y logra conquistar a quienes buscan tanto una opción vegetariana como un plato sabroso y liviano.

Las tartas, también conocidas como “pascualinas” cuando llevan masa doble, llegaron al país de la mano de la inmigración italiana y pronto se fusionaron con las costumbres locales. Este tipo de preparación se consume durante todo el año, aunque es especialmente popular en otoño e invierno, cuando se buscan comidas al horno, fáciles de conservar y adecuadas para compartir en familia, llevar al trabajo o sumar a una vianda escolar.

La combinación de berenjenas grilladas, salsa de tomate y quesos convierte a esta tarta en una opción que se adapta a distintas regiones y costumbres del país, desde grandes ciudades hasta pueblos del interior.

Receta de tarta de berenjenas con tomates y queso

La tarta de berenjenas con tomates y queso es una de las variantes más valoradas dentro de las tartas saladas argentinas por su equilibrio entre sabor, practicidad y aporte nutricional. Al utilizar berenjenas grilladas como base, la receta suma un toque ahumado y textura carnosa, que se potencia con la frescura de la salsa de tomate y la cremosidad de los quesos.

Esta preparación permite adaptar los quesos según lo que haya en la heladera, combinando ricotta, mozzarella o incluso queso fresco. Es ideal para aprovechar vegetales de estación y resolverse en poco tiempo, lo que la convierte en una elección frecuente tanto en hogares como en rotiserías.

Además, al servirse tanto fría como caliente, resulta sumamente versátil para cualquier comida del día o para llevar en viandas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  • 2 discos de masa para tarta (de hojaldre o criolla)
  • 500 g de berenjenas
  • 50 g de sal gruesa (para curar las berenjenas)
  • 200 g de ricotta
  • 200 g de mozzarella
  • 100 g de cebolla
  • 20 g de ajo
  • 300 g de tomate triturado
  • 5 g de pimienta negra molida
  • 15 g de sal fina
  • 10 g de albahaca fresca
  • 30 g de aceite de oliva
Una tarta de berenjenas, tomates y queso con masa trenzada se muestra en una tabla de madera, con una porción en un plato, salsa y vino tinto.
El uso de berenjenas grilladas, salsa de tomate y quesos aporta un equilibrio entre sabor ahumado, textura carnosa y frescura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tarta de berenjenas con tomates y queso, paso a paso

  1. Lavar las berenjenas y cortarlas a lo largo en capas finas. Distribuirlas en una bandeja, espolvorear con sal gruesa y dejar reposar 10 minutos.
  2. Enjuagar y secar las berenjenas con papel de cocina.
  3. Grillar las berenjenas en una plancha caliente hasta dorar ambos lados. Reservar.
  4. Saltear la cebolla y el ajo picados en una sartén con aceite de oliva. Cuando estén transparentes, agregar el tomate triturado, salpimentar y sumar la albahaca picada. Cocinar 10 minutos y reservar.
  5. Precalentar el horno a 180°C.
  6. Colocar un disco de masa en una tartera. Disponer una capa de berenjenas, luego salsa de tomate, ricotta y mozzarella.
  7. Repetir las capas si es necesario, finalizando con los quesos.
  8. Cubrir con el segundo disco de masa, humedecer los bordes y hacer el repulgue. Pinchar la tapa con un tenedor.
  9. Hornear durante 20 minutos o hasta que la masa esté dorada y crocante.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 13 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Proteínas: 10 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera, la tarta se conserva hasta 3 días, bien cubierta. Se puede freezar cortada en porciones por 1 mes. Para recalentar, se recomienda horno o microondas.

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