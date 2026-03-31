Reencuentro de estilos: los looks de Meryl Streep y Anne Hathaway que brillaron en la alfombra roja

El reencuentro de Meryl Streep y Anne Hathaway en la alfombra roja de la secuela reaviva la magia de “El Diablo Viste de Prada” (EFE/José Méndez)

El reencuentro entre Meryl Streep y Anne Hathaway en la alfombra roja fue uno de los momentos más comentados del año para el cine y la moda.

En el estreno de la secuela “El Diablo Viste a la Moda”, ambas actrices sorprendieron al público con una presencia que mezcló complicidad, sentido del espectáculo y lecciones de estilo que evocaron el espíritu de la saga.

La atención no solo estuvo puesta en la esperada película, sino en el despliegue de glamour que protagonizaron sus estrellas principales, cada una fiel a su sello personal, pero con una puesta en escena cuidadosamente orquestada.

Meryl Streep eligió un vestido camisero azul noche de Schiaparelli, una prenda de tejido satinado que aportó profundidad y brillo sin caer en excesos. El diseño, aparentemente sobrio, estaba repleto de detalles: una botonadura dorada de gran tamaño introducía un matiz casi militar que estructuraba la silueta, mientras que el cinturón ancho, también dorado, remarcaba la cintura y evocaba autoridad.

Las actrices sorprendieron con estilismos opuestos y una química que conquistó a la prensa y al público, reafirmando el legado de la película en la cultura pop (EFE/José Méndez)

Los accesorios reforzaron la identidad de su look. Los anteojos de montura negra, de líneas limpias, sumaron carácter y recordaron el universo editorial que tantas veces se asoció con la saga. Los pendientes dorados de caída añadieron luz al rostro y suavidad al conjunto, mientras que el bolso pequeño, con detalles trabajados, introdujo un guiño decorativo que rompió con la uniformidad del vestido.

A su lado, Anne Hathaway apostó por el contraste. Eligió un mono corto de lentejuelas en rojo intenso, cercano al fucsia, firmado por Stella McCartney. El brillo del tejido capturó todas las miradas bajo la luz artificial del evento, mientras que el corte entallado y la ligera apertura en el bajo proporcionaron movimiento y dinamismo a la silueta.

El esperado reencuentro de Meryl Streep y Anne Hathaway dejó claro que la saga sigue vigente (EFE/José Méndez)

Las mangas largas equilibraron el conjunto, dotándolo de una sofisticación contemporánea y atrevida. El detalle clave estuvo en las botas altas de piel oscura, por encima de la rodilla, que aportaron un aire de pasarela y modernidad.

El maquillaje y el peinado de Anne Hathaway acompañaron la potencia visual del conjunto: labios en rojo intenso, piel luminosa y cabello suelto, pulido y con raya centrada, reforzaron la imagen poderosa y cinematográfica.

Segundo look conjunto de Meryl Streep y Anne Hathaway en la alfombra roja

(Instagram: pabloahum)

En otra de sus apariciones conjuntas durante la promoción, sorprendieron con propuestas estilísticas igualmente contrastantes. Streep lució un conjunto de sastre rojo, compuesto por saco y pantalón de corte recto, y una blusa a juego con lazo al cuello.

Los accesorios, anteojos de sol oscuros y pendientes dorados reforzaron la sobriedad y elegancia de la actriz, mientras que el cabello recogido en un moño bajo y el maquillaje en tonos naturales completaron el conjunto. El mensaje fue claro: autoridad y sofisticación, sin estridencias.

En contraste, Anne Hathaway llevó un vestido largo negro de manga larga, decorado con un motivo dorado abstracto en el torso, que aportó un elemento artístico y rompedor. La prenda incorporó flecos en la parte inferior, generando textura y movimiento.

Los looks de Anne Hathaway: versatilidad y audacia en cada aparición

Anne Hathaway brilla en los Premios Oscar 2026 con un vestido negro de terciopelo, estampado floral y guantes largos de satén (REUTERS/Mike Blake)

Anne Hathaway demostró a lo largo de los distintos eventos una versatilidad notable. Para los Premios Oscar 2026, eligió un vestido largo de terciopelo negro con estampado floral en tonos claros y detalles metálicos. El diseño, de corte sirena y palabra de honor, destacaba por su estructura ceñida y la cola amplia, mientras que guantes largos de satén negro y un cinturón ancho en la cintura reforzaban la sofisticación clásica. Accesorios como un collar de piedras brillantes y pendientes colgantes completaron el conjunto.

Anne Hathaway apuesta por un vestido negro de textura ligera (REUTERS/Angelina Katsanis)

Para la Semana de la Moda de Nueva York 2026, optó por un vestido largo negro de textura ligera y traslúcida, con cuello halter y falda asimétrica. Sobre los hombros, una estola voluminosa de pelo sintético aportó contraste y calidez. Los anillos dorados y pendientes discretos sumaron delicadeza, mientras que el peinado suelto con ondas suaves otorgó frescura.

Abrigo largo negro sobre vestido de falda amplia y bolso estructurado (The Grosby Group)

En otro evento, Hathaway apareció con un abrigo largo negro de líneas rectas sobre un vestido del mismo tono, de falda amplia y tejido ligero. El look, sobrio y elegante, incorporó transparencias sutiles en la parte superior y un bolso estructurado negro, junto con zapatos de tacón a juego.

Anne Hathaway sorprende con un vestido midi azul eléctrico cubierto de lentejuelas sandalias a juego y bolso de cadena plateada (The Grosby Group)

La actriz también sorprendió con un vestido midi azul eléctrico cubierto de lentejuelas, de tirantes finos y falda drapeada. Las sandalias de tacón azul y un bolso pequeño de cadena plateada reforzaron el efecto brillante y moderno del conjunto.

Los looks de Meryl Streep: elegancia atemporal y experimentación sutil

Meryl Streep se arriesga con una túnica de tul negro y borlas verdes, pantalón recto y clutch brillante en una de sus apariciones (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Meryl Streep mostró una diversidad estilística que abarcó desde diseños clásicos hasta propuestas más audaces. En una de sus apariciones, llevó una túnica de tul negro transparente, decorada con cuentas verdes en forma de borlas que aportaron textura y movimiento. Debajo, vestía un conjunto negro de pantalón recto y zapatos de terciopelo verde, con clutch brillante y anteojos de armazón oscuro.

Meryl Streep opta por un conjunto gris claro de pantalón amplio (The Grosby Group)

En otra ocasión, Streep eligió un conjunto en gris claro, formado por pantalón amplio, blusa satinada y saco estructurado. Los zapatos de tacón gris, cinturón metálico y bolso azul oscuro aportaron matices de color, mientras que el collar de eslabones y la pulsera metálica añadieron brillo.

Meryl Streep deslumbra en una gala con un vestido rojo voluminoso de textura arrugada (The Grosby Group)

Para una gala, apostó por un vestido rojo voluminoso de textura arrugada, con escote amplio y hombros descubiertos. Los zapatos de tacón y pendientes morados sumaron contraste cromático, y el peinado lateral completó la composición.