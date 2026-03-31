Qué significa escuchar el canto de zorzales en tu casa o jardín

El canto del zorzal indica condiciones ambientales propicias para su subsistencia y reproducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El zorzal, especialmente el zorzal colorado (Turdus rufiventris), es reconocido por su canto melodioso y sus hábitos tempraneros. De acuerdo con estudios publicados por la Sociedad Ornitológica Neotropical, estos pájaros se adaptan fácilmente a la vida urbana, seleccionando jardines, parques y espacios verdes donde hallan alimento y refugio. Cuando un zorzal canta cerca de una vivienda, es probable que haya encontrado en ese lugar condiciones favorables para su subsistencia y reproducción.

Según la revista científica Avian Research, el canto de los zorzales constituye una estrategia precisa para atraer pareja, defender territorio y, a veces, alertar sobre la presencia de depredadores o competidores. La frecuencia y el momento del canto varían según la época y las condiciones ambientales, siendo más intenso durante la temporada reproductiva y en las primeras horas del día, cuando el sonido se propaga mejor.

Diversos estudios en psicología ambiental, como los publicados por Frontiers in Psychology, reducen el estrés y mejoran la percepción de calidad de vida en las ciudades al identificar que la presencia y el canto de aves urbanas, incluido el zorzal, pueden aportar beneficios psicológicos a los habitantes urbanos, mejorando su bienestar y disminuyendo los niveles de ansiedad.

La presencia de zorzales en zonas urbanas refleja la existencia de vegetación variada, alimento accesible y bajo nivel de contaminación (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué cantan los zorzales?

El canto del zorzal cumple varias funciones biológicas. Los machos, en especial, emiten vocalizaciones complejas para atraer hembras y establecer límites territoriales ante otros machos. Una investigación de la Universidad de Buenos Aires señala que el canto se intensifica al amanecer y al atardecer, momentos en los que aumenta la competencia por recursos y parejas.

Durante la primavera y el verano, estos pájaros incrementan su actividad vocal, un comportamiento ligado al ciclo reproductivo de la especie. A través del canto, los machos evidencian su vitalidad y buena condición física, factores que las hembras valoran para seleccionar pareja. Además, según la revista Urban Ecology, el canto temprano en la madrugada, a veces antes del amanecer por efecto de la iluminación urbana, permite a los zorzales aprovechar un entorno acústicamente menos saturado, ampliando el alcance de sus señales.

Los zorzales también pueden cantar para advertir sobre depredadores o alertar a otros ejemplares de posibles amenazas. Las variaciones en la estructura de sus trinos comunican información específica, característica estudiada por BirdLife International.

¿Es bueno escuchar zorzales en tu casa o jardín?

La presencia de zorzales en áreas urbanas, según datos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), refleja la existencia de vegetación variada, alimento accesible y bajo nivel de perturbación en la zona. Estas aves prefieren entornos donde los pesticidas y contaminantes son escasos, lo que facilita la abundancia de insectos y lombrices, su principal fuente alimenticia.

Investigaciones de la Universidad de Exeter, en el Reino Unido, han demostrado que el canto de aves como el zorzal está relacionado con una mayor sensación de bienestar, la reducción de niveles de ansiedad y una percepción más positiva del entorno urbano.

Además, los zorzales contribuyen al equilibrio natural del jardín o parque a través del control de poblaciones de insectos y la dispersión de semillas, lo que refuerza la biodiversidad local. Su capacidad de adaptación facilita su presencia tanto en áreas silvestres como urbanas.

¿De qué se alimentan los zorzales?

El zorzal es un ave omnívora, con una dieta principal compuesta por insectos, lombrices y pequeños invertebrados que encuentra al remover hojas y ramas en el suelo. De acuerdo con la guía de aves del organismo científico Conicet, también consume frutos, en especial durante los meses de otoño e invierno cuando los insectos escasean.

En regiones como el norte de Argentina, el zorzal muestra preferencia por los frutos del chal chal (Allophylus edulis), árbol nativo de Sudamérica. Esta dieta variada le permite sobrevivir en distintas estaciones y adaptarse tanto a medios naturales como a jardines urbanos.

Al buscar alimento, los zorzales desempeñan un papel relevante en la dispersión de semillas y el control biológico de plagas, factores señalados por especialistas en ecología urbana.

El zorzal controla plagas y dispersa semillas al alimentarse de insectos, lombrices y frutos en jardines (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo atraer zorzales a tu jardín

Atraer zorzales a jardines urbanos es posible creando un ambiente favorable. Los especialistas del Instituto Alexander von Humboldt aconsejan instalar una diversidad de plantas nativas, en especial árboles y arbustos que sirvan de refugio y permitan la nidificación.

Evitar el uso de pesticidas es fundamental, ya que contribuye a la proliferación de insectos y lombrices, base de la dieta de estos pájaros. Además, se recomienda colocar recipientes con agua poco profunda, para que las aves puedan beber y bañarse, actuaciones esenciales para su higiene y termorregulación.

Reducir la presencia de mascotas y mantener un entorno tranquilo facilita la permanencia de los zorzales en el área. Un jardín adecuado también incrementa la biodiversidad y promueve el equilibrio ecológico.