MaraTANA 2026, la carrera que une a italianos y argentinos en Costanera Sur: fecha, recorrido y cómo inscribirse

Ya está abierta la inscripción para la cuarta edición de la MaraTANA, que se correrá el domingo 26 de abril en Costanera Sur y Puerto Madero

A poco menos de un mes para la largada, ya se encuentra abierta la inscripción para la cuarta edición de la MaraTANA, la tradicional carrera que convoca a miles de integrantes de la comunidad italiana y a corredores de toda la ciudad.

El evento, organizado por el Consulado General de Italia en Buenos Aires, se realizará el domingo 26 de abril y propone un circuito renovado por Costanera Sur y Puerto Madero, con largada y llegada sobre la Avenida de los Italianos.

La MaraTANA nació como una iniciativa del Consulado para rendir homenaje a la comunidad italiana más grande del mundo fuera de Italia. Desde su primera edición, en 2003, la carrera se consolidó como una tradición que fortalece la relación entre italianos y argentinos, invitando a celebrar la identidad y el legado cultural a través del deporte.

Esta cuarta edición continúa con el lema “ReCorre tu cultura con la MaraTANA” y mantiene la propuesta de combinar actividad física, integración cultural y solidaridad en un evento que, año tras año, suma nuevos participantes.

Inscripciones abiertas y cupos limitados para la competencia

Según informó el Consulado General de Italia en Buenos Aires, el proceso de inscripción ya está habilitado en la web oficial del Club de Corredores, y los cupos son limitados.

Quienes se registren podrán elegir entre las distancias de 15 km, 10 km y 3 km, en recorridos pensados para todos los niveles y edades. Habrá descuentos especiales para quienes cuenten con pasaporte italiano, adultos mayores de 65 años, familias de estudiantes de escuelas italianas e integrantes de asociaciones y grupos de corredores.

Además, todos los inscriptos recibirán un kit con la remera oficial de la edición 2026 —cuyo diseño será revelado próximamente— y una medalla finisher con la imagen grabada de un monumento emblemático de la italianidad en Buenos Aires.

El evento es organizado por el Consulado General de Italia en Buenos Aires y convoca a miles de corredores cada año

Un evento que une deporte, cultura y solidaridad

La MaraTANA no solo es una competencia deportiva, sino un espacio de encuentro y afirmación de la identidad. Según destacaron desde el Consulado General de Italia en Buenos Aires, el evento busca celebrar los lazos históricos y la herencia cultural de la colectividad italiana, considerada la más grande fuera de Italia.

Durante la edición pasada, la carrera reunió a más de 4.000 corredores y un gran número de familias y espectadores en un clima festivo. Este año, el circuito se traslada por primera vez a Costanera Sur y Puerto Madero, sectores emblemáticos de la ciudad, con largada en la Avenida de los Italianos, entre las calles Macacha Güemes y Marta Lynch.

El evento incluye el ya consolidado Espacio Italia junto a la línea de largada, con stands gastronómicos, actividades para toda la familia, food trucks, sorteos y música en vivo. Se trata de una propuesta integral que combina deporte, cultura y entretenimiento, y que busca fortalecer el sentido de pertenencia entre italianos y argentinos.

Hay tres distancias disponibles: 15 km, 10 km y 3 km, adaptadas a diferentes niveles y edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solidaridad y apoyo a organizaciones de la comunidad

Parte de lo recaudado con las inscripciones será destinado a la Casa de la Amistad de la Comunità di Sant’Egidio en la Ciudad de Buenos Aires, una organización que brinda apoyo social. De acuerdo con el Consulado General de Italia en Buenos Aires, esta acción reafirma el compromiso del evento con los valores de la solidaridad y la cooperación, sumando un objetivo social a la jornada deportiva.

La MaraTANA 2026 se correrá el domingo 26 de abril. Las distancias de 15 km y 10 km largarán a las 08:00, mientras que la prueba de 3 km comenzará a las 10:00. El punto de partida y llegada será la Avenida de los Italianos, sobre el sector comprendido entre Macacha Güemes y Marta Lynch. Los recorridos atraviesan paisajes característicos de Costanera Sur y Puerto Madero.

La organización, a cargo del Club de Corredores, recomienda asegurar el lugar con anticipación debido a la alta demanda de cupos. La carrera se realiza con el apoyo de empresas y entidades que año tras año colaboran para consolidar este evento como una de las fiestas deportivas y culturales más importantes de la comunidad italiana en la región.

Las inscripciones ya están habilitadas y pueden realizarse desde el sitio oficial del Club de Corredores, donde se encuentran disponibles los detalles sobre los circuitos, los valores y los requisitos para cada una de las distancias.