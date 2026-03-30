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Receta de tarta gallega con caballa, rápida y fácil

Esta versión se prepara en menos de una hora, combina ingredientes simples y es perfecta para reuniones o almuerzos prácticos, ofreciendo sabor y tradición adaptados al gusto argentino

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Primer plano de una tarta salada de caballa con pimientos rojos y cebolla, con una porción cortada revelando sus capas interiores. Una ensalada en el fondo.
La tarta gallega con caballa es un clásico de la cocina que reúne sabores del Atlántico adaptados al paladar argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarta gallega con caballa es una de esas recetas que evocan comidas de domingo, reuniones familiares y sabores del Atlántico que se adaptaron con productos locales en nuestro país.

En Argentina, la tarta gallega suele aparecer en las mesas especialmente durante la Semana Santa, ya que es una opción sabrosa y sin carne roja. Pero también es una solución práctica para cualquier almuerzo o cena rápida, ideal para quienes buscan comer rico y casero sin complicarse demasiado.

Receta de tarta gallega con caballa

La tarta gallega con caballa es una versión rápida y simple de la clásica empanada gallega. Se prepara con dos discos de masa para tarta, un relleno a base de cebolla, morrón, tomate y caballa en lata, y se cocina al horno hasta lograr una masa dorada y crocante, con un interior jugoso y sabroso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 35 minutos

Ingredientes

Una base de masa para tarta en un molde azul, tres latas de caballa en aceite (una abierta) y un montón de cebolla picada con un cuchillo sobre una tabla de madera.
Esta receta fácil de tarta de caballa en lata es práctica, económica y perfecta para cualquier comida familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 discos de masa para tarta (hojaldrada o criolla)
  • 2 latas de caballa en aceite (escurridas)
  • 2 cebollas medianas picadas
  • 1 morrón rojo chico picado
  • 1 taza de puré de tomate
  • 2 huevos duros (opcional)
  • 2 cucharadas de aceite de girasol
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1 huevo batido (para pincelar)

Cómo hacer tarta gallega con caballa, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 200 °C. Enmantecar una tartera y cubrir la base con uno de los discos de masa.
  2. Calentar el aceite en una sartén. Rehogar la cebolla y el morrón a fuego medio hasta que estén transparentes y tiernos.
  3. Agregar el puré de tomate y el pimentón. Cocinar 5 minutos, removiendo para que se integren los sabores.
  4. Incorporar la caballa escurrida y mezclar bien. Cocinar 2 minutos más. Salpimentar a gusto. Retirar del fuego y dejar enfriar 10 minutos.
  5. (Opcional) Incorporar los huevos duros picados al relleno frío.
  6. Volcar el relleno sobre la masa en la tartera y distribuir de manera pareja.
  7. Cubrir con el segundo disco de masa. Sellar los bordes con los dedos o un tenedor y pinchar la superficie para que salga el vapor.
  8. Pincelar la tapa con el huevo batido y llevar al horno.
  9. Cocinar entre 30 y 35 minutos, hasta que la tarta esté bien dorada y crocante. Dejar entibiar antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 12 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Proteínas: 12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, bien tapada, se conserva hasta 3 días. También puede freezarse cortada en porciones por hasta 2 meses. Para recalentar, llevar al horno o sartén para mantener la masa crocante.

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