Receta de fiambre de bondiola, rápida y fácil

El fiambre de bondiola casero representa la tradición de los chacinados argentinos y se disfruta en picadas y reuniones familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiambre de bondiola es uno de los productos que mejor representan la tradición de los chacinados argentinos. Su origen se remonta a las costumbres de curado artesanal traídas por inmigrantes europeos, que encontraron en el clima y los métodos locales el entorno ideal para producir embutidos de excelente sabor y calidad.

Este fiambre se consume habitualmente en picadas, como parte de tablas de quesos y embutidos, en sándwiches o como entrada fría en reuniones familiares y sociales. La versión casera, rápida y fácil, permite disfrutar de todo su sabor sin necesidad de largos procesos de curado, acercando la experiencia artesanal al hogar argentino.

Receta de fiambre de bondiola

El fiambre de bondiola es una preparación en la que se utiliza la bondiola de cerdo, condimentada y cocida de manera compacta para lograr una textura firme, lista para cortar en fetas y disfrutar bien fría.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 1 hora 20 minutos (incluye enfriado rápido)

La receta rápida y fácil de fiambre de bondiola permite preparar este clásico argentino sin largos procesos de curado artesanal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

1 bondiola de cerdo (1,2 kg aprox.)

2 cucharadas de sal fina

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de pimienta negra molida

1 cucharada de pimentón dulce

2 dientes de ajo picados

1 cucharadita de orégano seco

1 hoja de laurel

1 chorrito de vinagre de vino

Hilo para bridar (opcional)

Papel film y papel aluminio

Cómo hacer fiambre de bondiola, paso a paso

Limpiar la bondiola y retirar el exceso de grasa superficial, dejando parte para aportar sabor y jugosidad. En un bowl, mezclar la sal, azúcar, pimienta, pimentón, ajo y orégano. Frotar toda la bondiola con esta mezcla para que quede bien cubierta. Rociar con el vinagre y agregar la hoja de laurel. Envolver la bondiola firmemente en papel film y luego en papel aluminio, formando un cilindro compacto. Si se desea, bridar con hilo para mantener la forma. Colocar la bondiola envuelta en una olla con agua fría, asegurando que quede cubierta. Llevar a hervor suave y cocinar durante 1 hora a fuego bajo. El agua no debe hervir fuerte para evitar que se desarme el fiambre. Apagar el fuego, dejar entibiar en el mismo líquido 20 minutos y pasar a la heladera hasta enfriar completamente. Una vez frío, quitar el papel y cortar en rodajas finas. Servir bien frío.

El fiambre de bondiola preparado en casa puede conservarse en la heladera hasta 5 días si se encuentra bien envuelto (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 porciones como entrada o para picada.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal

Grasas: 12 g

Carbohidratos: 1 g

Proteínas: 16 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede conservar en heladera, bien envuelto, hasta 5 días. También se puede freezar (ya cocido y enfriado) hasta 2 meses.