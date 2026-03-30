El arte de hablar en público: las claves del MIT para comunicar ideas y lograr impacto profesional

Patrick Winston revolucionó la enseñanza de la comunicación eficaz durante más de 40 años en el MIT

Durante más de cuatro décadas, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, Patrick Winston transformó la forma en que se entiende la comunicación eficaz a través de su emblemática conferencia “Cómo hablar”.

Su clase se impartía cada enero ante auditorios llenos y, desde 2018, está disponible sin coste en MIT OpenCourseWare, marcando a quienes buscan destacar más allá de los títulos o credenciales.

La conferencia de Patrick Winston, recogida en MIT OpenCourseWare, sintetiza los principios clave para hablar en público: comenzar con una promesa clara, estructurar la presentación, emplear recursos visuales efectivos, diferenciar las ideas mediante la regla de las 5S y terminar mostrando las contribuciones originales. Esta metodología sigue vigente porque ayuda a cualquiera a dar visibilidad y relevancia a sus ideas en ámbitos académicos y profesionales.

Introducción y “promesa de empoderamiento” según Patrick Winston

Para Patrick Winston, la habilidad de hablar es decisiva para el éxito personal y profesional. “Vendrá determinado en gran medida por tu capacidad para hablar, para escribir y la calidad de tus ideas, en ese orden”, remarcó el profesor. Reiteraba que ni títulos ni altos coeficientes intelectuales garantizan el reconocimiento, sino la destreza para comunicar y diferenciar ideas.

Patrick Winston destaca la importancia de la habilidad para hablar en el éxito personal y profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Winston ilustraba esta premisa con anécdotas personales. “Me di cuenta de esto cuando vi a Mary Lou Retton, la gimnasta olímpica, en sus primeras pruebas en esquí”, relató, destacando que logró superarla no por talento, sino por “conocimiento y práctica”.

A sus oyentes, ofrecía una meta concreta: “Hoy incorporarán alguna técnica o recurso concreto que marcará la diferencia en su comunicación y les otorgará una mejor oportunidad de que sus ideas sean valoradas”. Esta “promesa de empoderamiento” invitaba a esperar resultados palpables.

Las reglas esenciales para comenzar una presentación

Winston advertía contra una tendencia extendida al iniciar discursos: “No empieces con un chiste”, remarcaba en MIT OpenCourseWare, ya que al comienzo la audiencia suele estar distraída, guardando dispositivos y adaptándose al tono.

En ese sentido, su consejo era iniciar con una “promesa de empoderamiento”, es decir, “decir a la audiencia, desde el primer minuto, qué aprenderán o sabrán al final algo que no sabían antes”.

Winston recomienda comenzar los discursos con una promesa de empoderamiento para captar el interés (Imagen ilustrativa Infobae)

Establecer reglas de atención era otro pilar fundamental. “No computadoras, no teléfonos. Nuestra mente solo puede procesar un flujo de lenguaje a la vez. Si te distraes, el aprendizaje sufre”, sentenciaba. Así, defendía una apertura firme y estructurada como la mejor herramienta para captar y mantener el interés.

Técnicas para que las ideas sean recordadas: la regla de las 5S y el “casi acierto”

Winston compartía un método pensado para que los conceptos perduren: la regla de las 5S. “Para que una idea se quede grabada debe ser símbolo, eslogan, sorpresa, idea saliente e historia”, explicaba, y sostenía que “toda idea digna de recordar cumple al menos tres de estas”.

Además, insistía en la importancia de diferenciar las propuestas propias mediante “cercas cognitivas” y la comparación con ideas distintas. Un recurso central era el “casi acierto”: “No te limites a mostrar lo correcto; muestra lo que parece correcto pero en realidad no lo es. Ese contraste fija el aprendizaje en la memoria”, añadía.

Repetición, diferenciación y sorpresa son, para Winston, la base para construir ideas que permanezcan en la mente del público.

Herramientas, apoyos visuales y el poder de los recursos físicos

La velocidad de escritura en la pizarra permite que los estudiantes asimilen y comprendan mejor las ideas presentadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acerca del uso de herramientas, Winston valoraba especialmente la pizarra frente a las diapositivas electrónicas. “La velocidad con la que escribes es la velocidad con la que las personas pueden absorber ideas”, sostenía en su clase, publicada en MIT OpenCourseWare.

Para él, recurrir a recursos visuales concretos y a la interacción física favorece la atención y ayuda a gestionar la postura corporal. Narraba ejemplos observados en otros profesores que señalaban la pizarra, y recordaba el poder de los objetos para favorecer la memoria y el entendimiento.

Era crítico con el abuso de presentaciones saturadas de texto, fuentes pequeñas y punteros láser: “Demasiadas palabras en las diapositivas hacen perder contacto visual y compromiso con la audiencia”. Su principal recomendación era simplificar, privilegiar la imagen sobre el texto y emplear lo visual solo como complemento del mensaje.

Cómo inspirar y motivar a la audiencia

Winston diferenciaba claramente entre informar e inspirar. Según MIT OpenCourseWare, la inspiración requiere ir más allá de los datos: “Las personas son inspiradas cuando quien habla demuestra pasión por lo que hace”, afirmaba en su intervención.

Apoyaba esta idea en testimonios de estudiantes y docentes: “Los jóvenes se sienten motivados si les dicen que pueden lograrlo; los profesores experimentados relatan que la inspiración surge de quien les ayuda a ver los problemas con otra perspectiva”. Para Winston, transmitir entusiasmo auténtico es clave para que el mensaje perdure e influya.

La autenticidad en la transmisión del entusiasmo influye significativamente en la motivación y el compromiso de los estudiantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, animaba a los participantes a desarrollar un estilo propio observando a oradores eficaces y descubriendo los rasgos que hacen únicas sus intervenciones. “Encuentren aquello que los apasiona, porque solo así podrán inspirar a otros”, aconsejaba.

El cierre perfecto: contribuciones y despedidas memorables

En cuanto al cierre de una presentación, Winston instaba a que no terminen “con un resumen” sino con una “contribución”. Es que explicaba que el cierre es el momento de resaltar lo nuevo que se ha aportado a la audiencia.

También sugería evitar el agradecimiento convencional como última palabra: “Decir gracias como cierre principal es débil; implica que la audiencia estuvo solo por cortesía”, observaba. Proponía fórmulas inspiradas en discursos públicos, ceremonias y saludos, que reconocen a los oyentes de manera más significativa.

La fórmula que prefería era destinar la última diapositiva y las palabras finales a las contribuciones específicas, resaltando aquello que la audiencia se lleva consigo. “Se debe terminar recordando a la audiencia aquello que no tenía antes de entrar”, subrayaba.

El legado de Patrick Winston, según lo registrado en MIT OpenCourseWare, reside en la convicción de que hablar bien no solo comunica ideas, sino que también prepara a estas para ser escuchadas, reconocidas y valoradas en cualquier entorno. La forma en que presentamos lo que pensamos puede ser la diferencia entre el olvido y el reconocimiento.