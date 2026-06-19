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Estos 7 errores de diseño hacen que la cocina se ensucie más rápido

Materiales porosos, armarios suspendidos y electrodomésticos acumulados sobre las mesadas son algunas de las decisiones que, según diseñadoras expertas, convierten el mantenimiento diario en una tarea sin fin

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Cocina con azulejos verdes, estantes de madera, campana extractora, cocina a gas, horno, gabinetes, lavabo, grifo dorado, ventana, persiana y piso de baldosas.
Los errores de diseño en la cocina influyen en la cantidad de suciedad diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si sientes que limpias la cocina sin parar, errores de diseño en la cocina pueden influir más de lo que parece. Según House Beautiful, ciertas decisiones decorativas favorecen la acumulación de polvo, manchas, migas y superficies difíciles de mantener.

La tensión entre funcionalidad y estética aparece con frecuencia en un espacio de uso intenso. Alex Bass, fundadora y directora ejecutiva de Salon 21, dijo al medio citado que este ambiente es, ante todo, un lugar para cocinar y recibir, por lo que conviene sopesar el uso, la practicidad y la apariencia al elegir materiales.

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Bass añadió al medio que hoy existen más opciones que combinan resistencia y diseño, desde baldosas hasta herrajes y electrodomésticos. A partir de esa idea, House Beautiful enumeró ocho decisiones habituales que pueden dificultar la limpieza de la cocina.

1. Mesadas de piedra natural delicada

Tres estantes de piedra rústica en una pared beige texturizada, exhibiendo cuencos oscuros, botellas de suero, frascos pequeños y un jarrón negro con hierbas secas.
La piedra natural delicada necesita cuidados constantes para evitar manchas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesadas de piedra natural pueden aportar una imagen atractiva, pero también exigen cuidados constantes. El medio citado señala que requieren productos y técnicas de limpieza muy específicos y que, incluso con atención, pueden mancharse con el paso del tiempo.

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Bass explicó que además se trata de una opción costosa y mencionó la cuarcita como alternativa para lograr un aspecto parecido. Su planteamiento apunta a valorar no solo el acabado visual, sino también el mantenimiento diario.

2. Armarios suspendidos y frentes lisos

Cocina con gabinetes de madera, azulejos celestes, paredes rosadas y un comedor con mesa redonda roja y cuatro sillas color melocotón.
Los armarios suspendidos favorecen la acumulación de polvo en zonas difíciles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los armarios suspendidos que no llegan ni al suelo ni al techo pueden convertirse en un punto de acumulación de polvo y otros restos. Bass advirtió que esa elección favorece la presencia de migas y suciedad acumulada.

La diseñadora de interiores y estilista de sets Abby Pendergrast recomendó optar por frentes lisos en lugar de puertas con ranuras o paneles elevados. Según dijo a la revista, resultan más fáciles de limpiar y reducen la acumulación de polvo y grasa; también aconsejó un acabado de pintura semibrillante para facilitar la limpieza.

3. Taburetes tapizados

Vista amplia de una sala de estar y cocina de planta abierta con sofá de cuero marrón, barra de cocina con taburetes grises, gabinetes oscuros y piso de madera clara.
Los taburetes tapizados absorben derrames y requieren mayor atención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los taburetes tapizados pueden resultar cómodos, pero absorben derrames y manchas con más facilidad que otros materiales. Pendergrast sugirió elegir cuero u otras superficies que se puedan limpiar con rapidez en una cocina de uso frecuente.

Para quienes prefieren tela, la diseñadora citó materiales resistentes a la humedad y a las manchas, como Crypton o Sunbrella. La referencia aparece en House Beautiful como una opción más práctica para ese tipo de asiento.

4. Mala distribución entre fregadero, basura y preparación

Cocina moderna con gabinetes inferiores verde salvia y superiores beige. Destacan estantes de madera iluminados con plantas y jarrones, y una alacena de vidrio. Horno integrado.
La distribución entre preparación, fregadero y basura afecta derrames y restos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una reforma integral, la distribución del espacio puede influir de forma directa en la suciedad que se genera durante el uso cotidiano. Pendergrast advirtió que, si el fregadero o la basura quedan demasiado lejos de la zona de preparación, aumentan los derrames y los restos que caen al desplazarse por la cocina.

La especialista explicó que cuanto más trayecto haya que hacer con desperdicios o alimentos, más probable será que algo gotee o se caiga. Por eso propuso instalar un cajón de basura empotrado cerca del fregadero para agilizar la limpieza.

5. Estantes abiertos

Vista general de una cocina moderna y espaciosa con una isla central de madera clara, encimeras grises y estantes flotantes con objetos de cerámica.
Los estantes abiertos exponen la vajilla al polvo y a la grasa de la cocción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estantes abiertos permiten exhibir vajilla y objetos de cocina, pero también quedan expuestos al polvo. Bass dijo al medio citado que los reservaría para una zona de bar, no para la cocina en sentido estricto.

También recomendó no colocar allí objetos de uso diario, ya que pueden ensuciarse con facilidad o resultar difíciles de mantener limpios. Pendergrast coincidió y sostuvo que esta tendencia puede verse bien en imágenes, pero en la práctica añade desorden visual.

La diseñadora señaló que los objetos acumulan polvo y grasa de la cocción con rapidez y que la vajilla no siempre se conserva tan ordenada como se espera. Por eso planteó evitar esta solución si se busca una cocina de bajo mantenimiento.

6. Junta clara y materiales porosos

Rincón de cocina moderno con estantes flotantes de madera clara, encimera de mármol, backsplash de azulejos blancos y un horno integrado.
Las juntas claras muestran antes la suciedad con el paso del tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mesadas y los salpicaderos están expuestos a manchas frecuentes. Cuando se resuelven con materiales delicados o porosos, como una junta de color claro, la limpieza puede volverse más constante.

Pendergrast dijo a House Beautiful que las juntas claras muestran antes la suciedad y la grasa con el paso del tiempo. También señaló que materiales resistentes y de bajo mantenimiento, como el cuarzo, pueden reducir complicaciones a largo plazo.

7. Demasiados pequeños electrodomésticos a la vista

Una cocina moderna y luminosa con gabinetes blancos y paneles de madera clara, un fregadero negro, grifo metálico, una ventana y un armario con electrodomésticos.
El exceso de pequeños electrodomésticos a la vista dificulta limpiar la encimera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener un aparato distinto para el café, los batidos o la freidora de aire puede saturar la mesada. Esa acumulación dificulta la limpieza porque obliga a mover objetos de forma continua para despejar la superficie.

Frente a ese problema, Abby Pendergrast recomendó incorporar compartimentos integrados para guardar electrodomésticos. Según explicó en House Beautiful, esa solución ayuda a limpiar con más facilidad y a mantener despejadas las zonas de trabajo.

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