El verdadero impacto de simplificar la organización del hogar

Un ambiente ordenado puede contribuir significativamente al bienestar mental y emocional de quienes lo habitan (Imagen ilustrativa Infobae )

Mantener el hogar ordenado y libre de mitos sobre limpieza puede aportar bienestar mental y facilitar la vida diaria, según diversos especialistas en organización y psicología clínica.

A pesar de la popularidad de fórmulas y productos, muchos mitos obstaculizan una organización efectiva y generan frustración. Los expertos aconsejan enfoques prácticos y sostenibles, adaptados a cada persona, lejos de imposiciones rígidas o gastos innecesarios.

Entre los mitos más difundidos sobre organización del hogar, destacan la creencia de que es necesario adquirir numerosos productos de almacenaje, la idea de tener que ordenar toda la casa de una sola vez o el temor a desprenderse de objetos por si “algún día” son útiles.

Las recomendaciones principales de los profesionales son simplificar los procesos, decidir qué conservar con realismo, dividir las tareas en etapas y, sobre todo, no juzgarse por el desorden. Estas orientaciones permiten construir espacios funcionales sin caer en el perfeccionismo ni en gastos excesivos.

Organizar por etapas, como un cajón o estante a la vez, reduce el estrés y fomenta la constancia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentirse cómodo y en control del propio entorno refuerza la seguridad y contribuye al bienestar mental. La psicóloga clínica Peggy Loo subraya que vivir en un ambiente ordenado ofrece beneficios emocionales, destacando la importancia de adaptar el espacio personal a las propias necesidades.

Mitos sobre los productos para organizar la casa

Se suele pensar que comprar muchos productos de almacenaje es el primer paso para organizar. Sin embargo, especialistas como Dana K. White y Kristyn Ivey coinciden en que es preferible despejar y evitar las compras impulsivas. Para Christi Newrutzen, medir y adquirir nuevos artículos en etapas tempranas puede frenar el proceso, pues ese paso “es un bloqueo”.

En lugar de invertir en productos nuevos, Ivey sugiere reutilizar bandejas o recipientes disponibles para delimitar espacios y no malgastar dinero en artículos que podrían no ser necesarios. Así, se logra organización sin gastos superfluos ni obstáculos.

El caos parcial es normal durante la reorganización y no debe generar frustración ni perfeccionismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para decidir qué conservar y dejar ir

A menudo, el apego a objetos innecesarios responde al miedo a la escasez o a costumbres familiares. Ivey aconseja un criterio sencillo: “Si puedo reemplazar este objeto en 20 minutos y por menos de 20 dólares, entonces tal vez valga la pena desprenderse de él”. Para elementos que no tienen fecha de caducidad, Naeemah Ford Goldson sugiere donarlos o desecharlos si no se ha hecho uso de ellos durante un año.

Superar barreras emocionales puede ser complicado, sobre todo para quienes crecieron con ideas sobre evitar el desperdicio. Loo resalta el peso cultural que puede haber detrás de la acumulación, e Ivey propone emplear “cajas temporales” como solución intermedia hasta decidir qué soltar.

Cómo organizar sin estrés ni agotamiento

La música, las velas o una bebida favorita pueden hacer del proceso de organización una experiencia más agradable (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es necesario dedicar jornadas completas para lograr un entorno ordenado. White e Ivey proponen abordar la organización por categorías pequeñas, como un cajón de medias, para reducir la ansiedad y avanzar sin sentirse sobrepasado.

El caos parcial es un paso normal en el proceso de transformación de los espacios, pero vaciar todo el cuarto de una vez no es imprescindible para obtener resultados eficaces. Este tipo de organización por etapas favorece la constancia y reduce el agotamiento.

Organización por etapas y recompensas realistas

Gestionar el tiempo resulta clave en la organización del hogar. Newrutzen recomienda programar bloques cortos de tiempo —por ejemplo, 15 minutos— dedicados a tareas específicas. Este enfoque permite incorporar el hábito de ordenar en la rutina diaria. Tras cinco minutos de trabajo, muchas personas experimentan más motivación para proseguir.

Una "caja temporal" permite separar objetos sobre los que existen dudas, facilitando el proceso de desprenderse de pertenencias sin presión y ayudando a tomar decisiones más conscientes sobre qué conservar en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recompensarse mientras se avanza en la tarea mejora la experiencia. Utilizar música, encender una vela o disfrutar una bebida especial pueden hacer que ordenar resulte más llevadero y satisfactorio, según Newrutzen.

Cómo mantener el orden día a día

El mantenimiento habitual del orden es imprescindible; organizar la casa una sola vez no basta para que se conserve. Goldson recomienda sumar tareas pequeñas de repaso a las actividades habituales, como revisar la despensa una vez por semana.

La “regla de entrada y salida” ayuda a evitar la acumulación de objetos: cuando algo entra, otro debe salir. White señala que con los juguetes infantiles, la norma de conservar solo lo que cabe en la estantería y donar el resto puede ser útil, y sugiere responsabilizar al espacio —y no a las personas— para disminuir tensiones familiares.

La regla de entrada y salida previene la acumulación de objetos y fomenta el equilibrio en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El orden no te hace mejor persona

Asociar el desorden con falta de valor personal puede provocar bloqueos emocionales y perjudicar la autoestima. White relata lo liberador que fue reconocer que no todos funcionan igual y que la diferencia no implica nada malo. Ivey propone emplear expresiones más neutrales y compasivas al referirse a espacios desordenados, cambiando etiquetas negativas por descripciones funcionales.

Los expertos coinciden: el desorden no representa la valía de nadie. Todos pueden aprender a crear ambientes funcionales con rutinas personalizadas y adaptadas a sus propias necesidades.

Mantener la organización en el hogar no es un logro definitivo, sino un esfuerzo continuo que requiere ajustes regulares y comprensión para preservar el bienestar a lo largo del tiempo.