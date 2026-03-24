Receta de pastel de ángel, rápida y fácil

Pastel de ángel esponjoso, recién salido del horno, listo para compartir en familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nube dulce, blanca y liviana como el recuerdo de las meriendas en casa de la abuela. El pastel de ángel tiene esa textura inconfundible: aireado, húmedo, con ese perfume a vainilla que llena toda la cocina ni bien sale del horno.

En Argentina, suele servirse en cumpleaños, meriendas familiares o como base ideal para acompañar frutas frescas y compotas. Es el clásico bizcochuelo que conquista por su simpleza y ligereza, y que se disfruta tanto en el sur como en el norte del país.

Receta de pastel de ángel

El pastel de ángel es un bizcochuelo elaborado casi en su totalidad con claras de huevo batidas a nieve, azúcar impalpable y un toque de vainilla. Se caracteriza por su miga blanca, aireada y esponjosa, lograda sin manteca ni yemas. Se hornea en un molde especial, sin enmantecar, para que la masa suba y conserve su volumen.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora 50 minutos

Preparación: 25 minutos

Cocción: 35 minutos

Enfriado (molde invertido): 1 hora

Ingredientes

El bizcochuelo más liviano y suave, protagonista de reuniones y cumpleaños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

125 gr de harina común ligera.

275 gr de azúcar impalpable (fina).

10 claras de huevo a temperatura ambiente.

1 pizca de crémor tártaro.

1 ½ cucharadita de esencia de vainilla.

Cómo hacer pastel de ángel, paso a paso

Tamizar la harina junto con 105 gr de azúcar impalpable. Reservar. Batir las claras a temperatura ambiente hasta que estén espumosas. Agregar el crémor tártaro y seguir batiendo hasta punto nieve firme. Incorporar el resto del azúcar impalpable (170 gr), de a poco, sin dejar de batir, hasta que las claras queden brillantes y sostenidas. Perfumar con la esencia de vainilla. Espolvorear suavemente la mezcla de harina y azúcar sobre las claras, integrando en forma envolvente y lenta para no perder aire. Volcar la preparación en un molde para pastel de ángel de 25 cm, sin enmantecar. Emparejar la superficie. Llevar a horno precalentado a 180 °C durante 35 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un cuchillo salga limpio. ¡No abrir el horno antes de tiempo! Al retirar, dar vuelta el molde y dejar enfriar boca abajo apoyado sobre una botella o embudo durante al menos 1 hora. Pasar un cuchillo por los bordes y desmoldar con cuidado. Servir en porciones, solo o acompañado de frutas frescas o compotas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

12 porciones.

Una porción de pastel de ángel, perfecta para acompañar una tarde de mate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 110 kcal

Grasas: 0,2 gr

Carbohidratos: 25 gr

Proteínas: 3 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Se puede guardar hasta 3 días en heladera, bien tapado. También se puede freezar (entero o en porciones) hasta 1 mes, dentro de un recipiente hermético o bolsa apta para freezer.