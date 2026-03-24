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Nueve miradores impactantes que fusionan arquitectura innovadora y paisajes extremos

Contemplar las vistas desde plataformas suspendidas, balcones de vidrio o formaciones rocosas emblemáticas es una experiencia que atrae a viajeros de todo el mundo

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Los principales miradores del mundo
Los principales miradores del mundo proponen rutas que unen aventura y contemplación, invitando a descubrir escenarios naturales y estructuras emblemáticas que marcan tendencia en la industria turística internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contemplar miradores es una fascinación universal que une a personas de distintas culturas. Desde plataformas de cristal suspendidas en alturas vertiginosas hasta balcones naturales esculpidos en roca, la mezcla de arquitectura e ingeniería ofrece vistas panorámicas capaces de impresionar a quienes buscan nuevas experiencias en contacto con la naturaleza.

Los 10 miradores más espectaculares del mundo combinan ubicación privilegiada, diseño innovador y perspectivas únicas. Entre ellos se encuentran estructuras de cristal, puentes colgantes, plataformas en forma de X y formaciones rocosas legendarias. Cada uno destaca por su integración en el entorno y la oportunidad de observar paisajes excepcionales en diferentes continentes.

1- Mirador Columbia Icefield Skywalk, Canadá

El Columbia Icefield Skywalk permite
El Columbia Icefield Skywalk permite observar las Montañas Rocosas canadienses desde una plataforma de cristal ubicada a 3.000 metros de altitud (Unsplash)

Sobre el valle de Sunwapta, en el Parque Nacional de Jasper, este mirador en Alberta se emplaza a 3.000 metros de altitud. El puente con fondo de cristal se proyecta 35 metros desde la base, permitiendo una visión sin obstáculos de las Montañas Rocosas canadienses. Finalizado en 2014 tras excavaciones y trabajos sobre roca, su estructura, conocida como Skywalk, impacta por la magnitud de su ingeniería y el alcance visual sobre el paisaje.

2- Grand Canyon Skywalk, Estados Unidos

El Grand Canyon Skywalk ofrece
El Grand Canyon Skywalk ofrece una experiencia única al recorrer una pasarela de vidrio suspendida sobre el imponente cañón estadounidense (Unsplash)

La pasarela Skywalk (pasarela de vidrio) es un puente en voladizo en forma de U que se suspende a 1.200 metros sobre el Gran Cañón. El lugar ofrece vistas de 360º hacia las capas de roca roja. La plataforma, con fondo transparente, se sitúa sobre uno de los escenarios naturales más reconocidos del planeta y representa una referencia para el turismo de altura.

3- Stegastein, Noruega

El mirador Stegastein, en Noruega,
El mirador Stegastein, en Noruega, destaca por su diseño contemporáneo y la vista panorámica del fiordo de Aurland y las montañas (Captura de video)

El mirador Stegastein es una plataforma elevada ubicada cerca de la cima de la montaña Aurland, integrada en la Ruta Escénica de Noruega. Construida en acero, madera y hormigón, se proyecta a 650 metros de altura y permite observar el fiordo de Aurland, las montañas y el río Flåm. Su diseño contemporáneo se adapta al entorno y crea una experiencia visual impactante sobre el paisaje noruego.

4- AlpespiX, Alemania

AlpespiX, en Alemania, sorprende con
AlpespiX, en Alemania, sorprende con su estructura en forma de X y paneles de cristal que desafían la percepción visual al borde del vacío (REUTERS/Angelika Warmuth)

La plataforma AlpespiX se encuentra en Grainau, junto al desfiladero de Höllental y el pico Alpspitze. Se trata de una plataforma de observación en forma de X asentada a 1.000 metros de altura. Dos pasarelas de acero se cruzan y sobresalen 13 metros desde el borde, concluyendo en paneles de cristal que permiten apreciar el valle. Su longitud total de 25 metros convierte el lugar en un desafío visual para visitantes en busca de emociones.

5- Dachstein Skywalk, Austria

Dachstein Skywalk, en Austria, invita
Dachstein Skywalk, en Austria, invita a vivir la sensación de estar sobre la “escalera a la nada” con vistas a los glaciares alpinos (Captura de video)

El atractivo del Dachstein Skywalk, más conocido como “la escalera a la nada”, se sitúa próxima a la estación de remonte de Dachstein, sobre un glaciar alpino. No se requiere experiencia en alpinismo para acceder, aunque se recomienda ropa adecuada debido a la altitud. Desde su cubículo final, la panorámica abarca el relieve nevado y los valles de los Alpes austriacos.

6- Biokovo Skywalk, Croacia

Biokovo Skywalk, en Croacia, fusiona
Biokovo Skywalk, en Croacia, fusiona montaña, mar e islas al elevarse más de 1.200 metros sobre el Adriático y el Parque Natural de Biokovo (Captura de video)

En el monte Biokovo, Dalmacia, el Biokovo Skywalk es una pasarela de cristal que alcanza los 1.228 metros sobre el nivel del mar, según ambas fuentes. Desde allí se contempla el mar Adriático y las islas croatas, llegando a distinguir, en días claros, el mar de Italia. El acceso atraviesa el Parque Natural de Biokovo y fusiona montaña, mar e islas en una imagen única.

7- Langkawi Sky Bridge, Malasia

Langkawi Sky Bridge, en Malasia,
Langkawi Sky Bridge, en Malasia, constituye un desafío técnico y visual al cruzar la selva tropical desde un puente colgante curvo de 125 metros (Wikipedia)

El Langkawi Sky Bridge es un puente colgante curvo de 125 metros de largo y se eleva a 661 metros sobre la isla de Pulau. Además del recorrido por la pasarela, un mirador separado domina la selva tropical. La construcción requirió el transporte de materiales en helicóptero, remarcando el esfuerzo técnico detrás de uno de los miradores más distintivos de Asia.

8- Mirador de Bastei, Alemania

El Mirador de Bastei, en
El Mirador de Bastei, en Alemania, se erige entre formaciones rocosas de Sajonia y conecta la historia europea con paisajes de la Suiza sajona (Captura de video)

El Mirador de Bastei en la región de Sajonia, se encuentra en unas formaciones rocosas a 305 metros sobre el río Elba. Un puente de madera, terminado en el siglo XIX, conecta las rocas y ha servido de inspiración a artistas europeos. La vista hacia el puente y el entorno de la Suiza sajona lo han consolidado como un referente para la contemplación paisajística en Europa Central.

9- Messner Mountain Museum Corones, Italia

El Messner Mountain Museum Corones,
El Messner Mountain Museum Corones, en Italia, integra arquitectura y naturaleza en la cima del pico Kronplatz para admirar los Dolomitas y explorar el legado del alpinismo (Captura de video)

En la cima del pico Kronplatz se levanta el Messner Mountain Museum Corones, un museo dedicado al alpinismo creado por Reinhold Messner y diseñado por Zaha Hadid. Integrado en la roca, el recinto ofrece panorámicas de los Dolomitas y otras cadenas montañosas a través de ventanales y terrazas. El museo reúne historia, naturaleza y arquitectura contemporánea en un enclave singular.

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