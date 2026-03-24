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Miley Cyrus deslumbró con un look inspirado en Hannah Montana: brillos y guiños a la nostalgia pop

La cantante apostó por una camiseta blanca decorada con estrellas y un vestido largo adornado con cristales. El contraste de texturas, los accesorios metálicos y una cuidada selección de joyas transformaron su paso por la alfombra roja en un recuerdo del universo de los 2000

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Miley Cyrus fusiona nostalgia y
Miley Cyrus fusiona nostalgia y tendencia en el aniversario de Hannah Montana (Foto AP/Chris Pizzello)

El regreso de Miley Cyrus al universo de “Hannah Montana” sorprendió tanto a seguidores de varias generaciones como a la industria de la moda. En el estreno especial por el 20 aniversario de la serie, la cantante apostó por una fusión de nostalgia y tendencia, marcando un hito en la alfombra roja.

La elección de vestuario no fue casualidad. De la mano de su estilista, Bradley Kenneth, Cyrus ideó un look que homenajea a la Hannah Montana original y, al mismo tiempo, reafirmó su identidad artística actual.

El vestuario de Miley Cyrus
El vestuario de Miley Cyrus rinde homenaje a la icónica serie juvenil (REUTERS/Mario Anzuoni)

El atuendo fue una camiseta blanca de manga corta, decorada con estrellas plateadas metálicas y una imagen en negro y plateado en el centro.

Sobre la camiseta, la artista llevó un vestido largo de malla brillante de la firma Rabanne, cuyo diseño entallado caía hasta el suelo y destacó por un escote pronunciado y una malla adornada con cadenas y cristales, creando un efecto reluciente y sofisticado.

El reencuentro del elenco de
El reencuentro del elenco de Hannah Montana marca un hito en la moda (REUTERS/Mario Anzuoni)

La cantante completó el look con cabello largo, liso y rubio, con flequillo que enmarcó su rostro, y un maquillaje que acentúa los ojos con sombras oscuras y delineado, manteniendo los labios en tono natural.

Los accesorios jugaron un papel clave en el estilismo. En ambas muñecas, lució pulseras de distintos grosores y materiales, principalmente dorados y metálicos, entre las que destacó una pulsera de diamantes con forma de micrófono.

La pieza estrella, se combinó con otras cuatro pulseras y un anillo de compromiso bombé, aportando un mix de metales que remiten al catálogo de accesorios de Hannah Montana en su época dorada.

Accesorios metálicos y detalles brillantes
Accesorios metálicos y detalles brillantes definen el look de Miley Cyrus (REUTERS/Mario Anzuoni)

En las manos y brazos, se pudieron ver numerosos anillos llamativos y tatuajes visibles de distintos diseños, subrayando la personalidad multifacética de la artista.

La silueta y los brillos remitieron a la Hannah de 2006, pero el conjunto y los accesorios sitúan la propuesta en 2026. La artista supo mantener la esencia pop de sus inicios, adaptándola a las tendencias contemporáneas y mostrando que la moda puede ser un puente entre distintas etapas de la vida.

Más looks de Miley Cyrus

Look metálico en tonos bronce

Miley Cyrus posa para la
Miley Cyrus posa para la revista Variety con un deslumbrante atuendo de joyas y lentejuelas, celebrando el vigésimo aniversario de su emblemático personaje Hannah Montana. (Greg Swales - Variety)

En la portada de la revista Variety reciente apostó por un conjunto de pantalón acampanado de acabado metálico en tono bronce y un top de red translúcida. Los detalles de cadenas y las mangas largas permitían entrever la piel, logrando un efecto visual llamativo y texturizado que refuerza su afinidad por las prendas de inspiración futurista y el uso de materiales brillantes.

Look con accesorios brillantes

Miley Cyrus posa para la
Miley Cyrus posa para la revista Variety con un deslumbrante atuendo de joyas y lentejuelas, celebrando el vigésimo aniversario de su emblemático personaje Hannah Montana. (Greg Swales - Variety)

Para un estilo diferente, en la portada de la revista Variety la cantante eligió pendientes largos de cristales y pulseras metálicas que complementaban un top azul sin mangas decorado con aplicaciones brillantes. El conjunto se completó con pantalones plateados de lentejuelas y zapatos de tacón puntiagudo en acabado espejo, destacando la importancia de los accesorios en la construcción de su imagen escénica.

Look de escenario con cinturón dorado

Miley Cyrus revive las mejores
Miley Cyrus revive las mejores canciones de Hannah Montana en el especial por sus 20 años (Créditos: Disney Plus)

Durante una presentación de Hannah Montana, optó por un estilismo de cabello suelto y lacio con flequillo recto. En esa ocasión, vistió un chaleco negro sin mangas sobre pantalones ajustados y un cinturón dorado, acompañado de un micrófono dorado que resaltó bajo las luces del escenario.

Vestido negro con escote profundo y diamantes

La evolución de Miley Cyrus
La evolución de Miley Cyrus se refleja en cada detalle de su imagen

En otra alfombra roja, la artista eligió un vestido largo negro de lentejuelas con escote profundo y hombros estructurados. El peinado, con el cabello suelto y ondas marcadas, se complementó con un collar de diamantes con colgante verde que aportó un punto de color distintivo al estilismo monocromático y sofisticado.

Chaqueta de cuero y gafas oscuras en la alfombra roja

Miley Cyrus poasó en la
Miley Cyrus poasó en la alfombra roja de los Premios Grammy 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante los Premios Grammy 2026 lució una chaqueta de cuero negra con aplicaciones doradas y cinturón ajustado, sobre una camisa blanca de puños expuestos y pantalón negro de pinzas. Los guantes de piel, los anteojos oscuros y los zapatos de punta completaron un look de inspiración vanguardista.

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