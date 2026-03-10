Tendencias

No es solo el riego: por qué las plantas tienen las puntas de las hojas marrones

Entender este fenómeno ayuda a evitar errores comunes y a mantener las especies sanas en espacios cerrados

La baja humedad ambiental es
La baja humedad ambiental es la causa más común de puntas marrones en hojas de plantas de interior (DPA)

Cuidar plantas en el hogar requiere más que riego regular: implica comprender las necesidades específicas de cada especie y el entorno en el que viven. Detectar problemas a tiempo y ajustar hábitos de cuidado es esencial para mantenerlas saludables y evitar síntomas frecuentes como el oscurecimiento de las puntas de las hojas.

La presencia de puntas marrones en las hojas de plantas de interior es un fenómeno común que no suele estar relacionado con la falta de riego. El principal causante de este síntoma es la baja humedad ambiental, especialmente en espacios cerrados donde la calefacción o el aire acondicionado reducen la cantidad de vapor de agua en el aire. Este ambiente seco provoca que las hojas pierdan flexibilidad, detengan su crecimiento y presenten bordes secos, aun cuando la planta reciba agua suficiente en el sustrato.

Por qué las plantas de interior tienen las puntas de las hojas marrones

El uso excesivo de fertilizantes
El uso excesivo de fertilizantes puede provocar quemaduras en las raíces y afectar el aspecto de las hojas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El oscurecimiento y la sequedad en las puntas de las hojas pueden deberse a factores como la humedad ambiental insuficiente, el uso de agua con alto contenido de sales o cloro, el exceso o falta de riego y la sobreaplicación de fertilizantes. En ambientes cerrados, la sequedad ambiental es la causa más frecuente, ya que muchas especies de interior, especialmente las tropicales, requieren niveles de humedad superiores al promedio doméstico. Además, el uso prolongado de agua de la canilla sin reposo puede acumular minerales en el suelo y afectar la salud foliar.

El riego inadecuado también afecta: tanto el déficit como el exceso de agua pueden provocar puntas marrones, ya sea por deshidratación o por daño en las raíces que impide la correcta absorción de nutrientes. La aplicación excesiva de fertilizantes genera un estrés adicional que se traduce en quemaduras visibles en las hojas. Finalmente, factores como la exposición directa al sol, corrientes de aire o cambios bruscos de temperatura pueden agravar el problema.

Qué hacer para evitar que mis plantas tengan las puntas de las hojas marrones

El agua del grifo con
El agua del grifo con alto contenido de sales o cloro puede acumular minerales y dañar el follaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para prevenir la aparición de puntas marrones, es fundamental mantener una humedad ambiental adecuada. Agrupar varias plantas, pulverizar las hojas con agua, utilizar humidificadores o colocar bandejas con piedras y agua cerca de las macetas son métodos efectivos para elevar la humedad relativa al rango ideal de 40% a 60%. También se recomienda emplear agua filtrada, de lluvia o dejar reposar el agua del grifo durante al menos 24 horas antes de regar, para evitar el exceso de sales y cloro.

El control en la aplicación de fertilizantes es igual de importante: reducir la dosis, espaciar las aplicaciones y, en caso de sobrefertilización, lavar el sustrato con abundante agua ayuda a evitar daños en las raíces y el tejido foliar. Además, es aconsejable ubicar las plantas en lugares con luz indirecta, protegidas de corrientes de aire y temperaturas extremas, lo que facilita una recuperación más rápida y sostenida de la salud vegetal.

Cuáles son las señales de falta de riego en plantas de interior

Agrupar macetas ayuda a crear
Agrupar macetas ayuda a crear un microclima más húmedo y favorable para las plantas (Freepik)

Diferenciar entre síntomas de baja humedad y señales de deshidratación es clave para un cuidado efectivo. Las plantas que experimentan falta de riego muestran hojas flácidas, caídas y con pérdida general de turgencia, a diferencia de las puntas marrones asociadas con el aire seco. El sustrato también se percibe completamente seco varios centímetros por debajo de la superficie y, en casos extremos, pueden aparecer manchas amarillas o pérdida prematura de hojas.

En cambio, el estrés por sequedad ambiental se manifiesta en crecimiento lento, hojas enrolladas y bordes secos, sin que exista necesariamente falta de agua en el sustrato. Observar estos detalles y ajustar la frecuencia de riego y las condiciones ambientales permite mantener las plantas de interior en óptimas condiciones durante todo el año.

