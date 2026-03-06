Tendencias

Cuatro claves para aprovechar el vinagre en la limpieza del hogar

Este producto que suele estar asociado a la cocina, se posiciona como una alternativa eficiente para eliminar gérmenes y residuos sin recurrir a productos químicos agresivos. Qué proporción usar y cuál es el ingrediente natural secreto que se le puede agregar para más resultados

El vinagre blanco elimina residuos
El vinagre blanco elimina residuos y desinfecta sin dejar rastros de químicos agresivos en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de vinagre blanco como alternativa para la limpieza doméstica se ha extendido por su capacidad para eliminar residuos, desinfectar y aportar frescura, sin recurrir a productos químicos agresivos.

Este compuesto, común en la mayoría de los hogares, se emplea en diversas tareas de higiene con resultados efectivos y de bajo costo.

Aquí 3 claves para tener en cuenta.

1. Limpieza profunda y brillo en pisos aptos

El ácido acético, presente en el vinagre blanco, permite actuar sobre manchas, grasa y restos de detergente en superficies como cerámica, porcelanato y vinilo.

Basta una dilución sencilla para
Basta una dilución sencilla para lograr pisos más brillantes y libres de manchas o bacterias domésticas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Basta con diluir 100 mililitros de vinagre en un balde de agua tibia y utilizar un trapo húmedo para limpiar los pisos de manera habitual. Esta técnica facilita la remoción de residuos, elimina bacterias domésticas y realza el brillo sin dejar residuos químicos.

Además, el aroma que queda tras la aplicación genera una sensación de frescura en el ambiente, lo que refuerza su elección entre quienes buscan alternativas naturales.

2. Alternativa sin irritantes para personas sensibles y mascotas

Esta alternativa natural reduce el
Esta alternativa natural reduce el riesgo de irritaciones y es segura para hogares con niños, alérgicos o mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vinagre blanco representa una solución recomendada para quienes desean reducir la exposición a fragancias sintéticas y sustancias irritantes presentes en muchos productos industriales.

Este método resulta adecuado en hogares donde residen personas alérgicas, niños pequeños o mascotas, ya que minimiza el riesgo de reacciones adversas y evita acumulaciones de compuestos químicos en el ambiente.

No se recomienda aplicar vinagre
No se recomienda aplicar vinagre en mármol o piedra natural para evitar daños y pérdida de brillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

3. Precauciones y superficies no recomendadas

Aunque el vinagre se destaca por su versatilidad, haylimitaciones en su uso. No debe aplicarse en pisos de mármol o piedra natural, ya que el ácido acético puede causar desgaste, pérdida de brillo o daños en la porosidad de estos materiales.

En cambio, en superficies de cerámica, vinilo y porcelanato, se confirma la eficacia y seguridad de la limpieza con vinagre blanco, siempre y cuando se respete la proporción recomendada y se evite el contacto prolongado con materiales delicados.

4. Lo que el romero puede hacer

El limpiador de vinagre con
El limpiador de vinagre con romero suma propiedades antimicrobianas y un aroma fresco en ambientes cerrados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El limpiador de vinagre con romero se ha convertido en una alternativa popular para el cuidado de los pisos del hogar.

El vinagre aporta propiedades antimicrobianas que ayudan a eliminar bacterias y gérmenes de las superficies. El romero aporta un aroma herbal que neutraliza olores y mantiene un ambiente agradable.

La acidez del vinagre facilita la remoción de manchas y suciedad en pisos aptos.Es una alternativa ecológica y libre de fragancias sintéticas o detergentes fuertes, lo que reduce el riesgo de irritaciones en personas sensibles y mascotas.

Cómo preparar un limpiador de vinagre con romero para pisos

El limpiador de vinagre con romero es una opción eficaz y natural para el cuidado de los pisos. Para elaborarlo, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 1 taza de vinagre blanco
  • 1 taza de agua
  • 2 o 3 ramas frescas de romero, o 2 cucharadas de romero seco
  • 1 frasco de vidrio con tapa
  • 1 botella con atomizador (opcional)

Preparación:

  1. Coloca las ramas de romero en el frasco de vidrio.
  2. Agrega la taza de vinagre blanco sobre el romero.
  3. Tapa el frasco y deja reposar la mezcla durante 7 días en un lugar fresco y oscuro, para que el vinagre absorba el aroma y las propiedades del romero. Se puede agitar el frasco una vez al día.
  4. Pasado el tiempo de maceración, cuela la mezcla para retirar el romero.
  5. Mezcla una parte del vinagre infusionado con una parte igual de agua.
  6. Almacena el líquido en una botella con atomizador o en otro recipiente de tu preferencia.

Modo de uso: El limpiador puede diluirse en agua y utilizarse para trapear pisos de cerámica, baldosas o vinilo. No se recomienda en superficies de mármol o materiales sensibles al ácido. El preparado ayuda a desinfectar, elimina olores y deja un aroma fresco en los espacios.

<br>

