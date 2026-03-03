Qué son las microinfidelidades y cómo afectan a las parejas en la era de las redes sociales

Anabella Serventi - Infobae en vivo

En una entrevista en Infobae en vivo, la psicóloga Anabella Serventi (MN 76890) planteó una definición precisa de los límites de la infidelidad en las parejas actuales: “La palabra microinfidelidad la impone una terapeuta australiana, Melanie Schilling, para hablar de conductas que rompen el pacto de pareja”. La experta aclaró que, aunque el concepto genera controversia, “hay un lazo emocional, un acercamiento con otra persona y muchas veces un interés físico también; eso socava el sistema de confianza y sostén que es la pareja”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serventi fue consultada sobre los nuevos códigos en torno a la infidelidad y la toxicidad en la era digital. La especialista insistió en la necesidad de abordar el tema con claridad: “Toda pareja tiene un contrato, más implícito o explícito según el caso. En la terapia vincular justamente se trabaja en explicitarlo: cuáles son las normas de convivencia de esta pareja. Cuando se rompe el pacto, esas parejas deciden cuándo es una microinfidelidad o una infidelidad con todas las letras”.

Las redes sociales y el corrimiento de los límites en las relaciones

En la conversación, se abordaron la influencia de las redes sociales y las aplicaciones de citas en la vida cotidiana de las parejas. Serventi explicó: “Hoy en día las personas buscan tener todos los beneficios de un amor, pero no están disponibles para darlos; muchos buscan esa sensación, de una manera muy narcisista, sin exponerse a generar un vínculo”. También destacó que el uso de redes sociales no implica necesariamente una microinfidelidad, pero el problema surge cuando existe una búsqueda de validación externa: “Si te exponés para buscar validación y tu autoestima se confirma a través de la interacción con otros, en algún momento se te va de control”.

Según Serventi, toda pareja tiene un contrato que puede ser implícito o explícito, y romper ese pacto define el tipo de infidelidad

Consultada sobre el fenómeno de revisar el teléfono de la pareja, Serventi fue contundente: “Todo el mundo tiene derecho a tener una parte de su vida privada. Si no basta una conversación y no hay apertura para dialogar, algo está pasando desde mucho antes. Cuando tengo que ir a buscar evidencia por mis propios medios, el vínculo ya está dañado”.

Celos patológicos y la importancia de la reciprocidad

La conversación giró hacia los celos y la denominada celotipia. Serventi aclaró: “Ahí entran los celos patológicos, que se llama celotipia. A veces ningún indicio es suficiente, la persona quiere fundirse con el otro y lo quiere fagocitar. La clave está en la reciprocidad: el otro también tiene que extender sus propios límites”.

La especialista advirtió sobre las ilusiones que pueden surgir en vínculos alternativos: “A veces el escape es una falsa ilusión; la otra persona entra en este juego con una quita de derechos, porque ya esa vacante está ocupada y no tiene espacio para enamorarse plenamente”.

Herramientas para reconectar con la pareja

La especialista advirtió que la confianza de la pareja se ve socavada cuando se busca validación fuera del vínculo, incluso por redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre, Serventi propuso líneas de acción para fortalecer el vínculo de pareja y evitar la aparición de microinfidelidades: “Cuando se llega a la crisis, el punto crítico indica que así no se puede seguir. O hay que cambiar algo y refundar la pareja, o no seguir. Se puede repactar”.

Recomendó no perder la noción de pareja y la importancia de los espacios compartidos: “Fundamental no dejar de tener citas, no perder los momentos a solas. Quitar un poco la rutina del medio. Para esto no hace falta gastar grandes sumas de dinero. El punto es reconectar, volver a mirarse a los ojos y volver a hablar desde ese momento en que se enamoraron”.

En el cierre, la psicóloga sintetizó: “Lo que aparece con las microinfidelidades es ese mensaje elogioso que dejó de haber hace mucho tiempo en mi pareja. Donde todo tal vez son reproches, todo está desordenado y de repente aparece un mensaje que me hace sonreír”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae