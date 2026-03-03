Tendencias

Qué son las microinfidelidades y cómo afectan a las parejas en la era de las redes sociales

La psicóloga Anabella Serventi advirtió en Infobae en Vivo sobre la importancia de los acuerdos explícitos en las relaciones

Guardar
Anabella Serventi - Infobae en vivo

En una entrevista en Infobae en vivo, la psicóloga Anabella Serventi (MN 76890) planteó una definición precisa de los límites de la infidelidad en las parejas actuales: “La palabra microinfidelidad la impone una terapeuta australiana, Melanie Schilling, para hablar de conductas que rompen el pacto de pareja”. La experta aclaró que, aunque el concepto genera controversia, “hay un lazo emocional, un acercamiento con otra persona y muchas veces un interés físico también; eso socava el sistema de confianza y sostén que es la pareja”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Serventi fue consultada sobre los nuevos códigos en torno a la infidelidad y la toxicidad en la era digital. La especialista insistió en la necesidad de abordar el tema con claridad: “Toda pareja tiene un contrato, más implícito o explícito según el caso. En la terapia vincular justamente se trabaja en explicitarlo: cuáles son las normas de convivencia de esta pareja. Cuando se rompe el pacto, esas parejas deciden cuándo es una microinfidelidad o una infidelidad con todas las letras”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Las redes sociales y el corrimiento de los límites en las relaciones

En la conversación, se abordaron la influencia de las redes sociales y las aplicaciones de citas en la vida cotidiana de las parejas. Serventi explicó: “Hoy en día las personas buscan tener todos los beneficios de un amor, pero no están disponibles para darlos; muchos buscan esa sensación, de una manera muy narcisista, sin exponerse a generar un vínculo”. También destacó que el uso de redes sociales no implica necesariamente una microinfidelidad, pero el problema surge cuando existe una búsqueda de validación externa: “Si te exponés para buscar validación y tu autoestima se confirma a través de la interacción con otros, en algún momento se te va de control”.

Según Serventi, toda pareja tiene
Según Serventi, toda pareja tiene un contrato que puede ser implícito o explícito, y romper ese pacto define el tipo de infidelidad

Consultada sobre el fenómeno de revisar el teléfono de la pareja, Serventi fue contundente: “Todo el mundo tiene derecho a tener una parte de su vida privada. Si no basta una conversación y no hay apertura para dialogar, algo está pasando desde mucho antes. Cuando tengo que ir a buscar evidencia por mis propios medios, el vínculo ya está dañado”.

Celos patológicos y la importancia de la reciprocidad

La conversación giró hacia los celos y la denominada celotipia. Serventi aclaró: “Ahí entran los celos patológicos, que se llama celotipia. A veces ningún indicio es suficiente, la persona quiere fundirse con el otro y lo quiere fagocitar. La clave está en la reciprocidad: el otro también tiene que extender sus propios límites”.

La especialista advirtió sobre las ilusiones que pueden surgir en vínculos alternativos: “A veces el escape es una falsa ilusión; la otra persona entra en este juego con una quita de derechos, porque ya esa vacante está ocupada y no tiene espacio para enamorarse plenamente”.

Herramientas para reconectar con la pareja

La especialista advirtió que la
La especialista advirtió que la confianza de la pareja se ve socavada cuando se busca validación fuera del vínculo, incluso por redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre, Serventi propuso líneas de acción para fortalecer el vínculo de pareja y evitar la aparición de microinfidelidades: “Cuando se llega a la crisis, el punto crítico indica que así no se puede seguir. O hay que cambiar algo y refundar la pareja, o no seguir. Se puede repactar”.

Recomendó no perder la noción de pareja y la importancia de los espacios compartidos: “Fundamental no dejar de tener citas, no perder los momentos a solas. Quitar un poco la rutina del medio. Para esto no hace falta gastar grandes sumas de dinero. El punto es reconectar, volver a mirarse a los ojos y volver a hablar desde ese momento en que se enamoraron”.

En el cierre, la psicóloga sintetizó: “Lo que aparece con las microinfidelidades es ese mensaje elogioso que dejó de haber hace mucho tiempo en mi pareja. Donde todo tal vez son reproches, todo está desordenado y de repente aparece un mensaje que me hace sonreír”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodía: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae

Temas Relacionados

Infobae en VivoInfobae al MediodíaRomanceVínculosInfidelidadParejasAnabella ServentiÚltimas noticias

Últimas Noticias

¿Miedo a enamorarse? Qué es la filofobia y cómo superarla, según los especialistas

La identificación del problema y el acompañamiento de profesionales en salud mental son fundamentales para transformar patrones y construir relaciones sin temor ni autolimitaciones

¿Miedo a enamorarse? Qué es

Camila Cabello cumple 29 años: los looks que definieron su estilo en la música y la moda

Desde transparencias y brillos metálicos hasta vestidos de alta costura, la cantante demostró creatividad y audacia en cada aparición

Camila Cabello cumple 29 años:

Hígado graso: cómo impacta el consumo de café en la fibrosis hepática

Diversos estudios científicos sugieren que beber esta infusión cotidiana podría resultar clave para prevenir daños

Hígado graso: cómo impacta el

Un tercio de los casos de diabetes podría detectarse en la consulta odontológica con una sencilla prueba

Un estudio de investigadores del King’s College de Londres reveló que en la revisión dental podría anticiparse de manera temprana la enfermedad metabólica. Cuál es el test que se realiza con una gota de sangre extraída de un dedo

Un tercio de los casos

Receta de mermelada de mandarina sin azúcar, rápida y facil

Esta versión exprés, con ingredientes simples y naturales, transforma a estas frutas en un dulce saludable y lleno de sabor, ideal para acompañar desayunos, meriendas o postres

Receta de mermelada de mandarina
DEPORTES
La carta con la que

La carta con la que el Chacho Coudet se despidió del Alavés antes de firmar con River Plate: “Siento que es una gran oportunidad”

Faustino Oro se quedó sin margen de error para convertirse el gran maestro más joven de la historia del ajedrez

Tras la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras que se perderán el Mundial 2026 y la “víctima” de Messi que está en duda

La emoción de Oscar Ruggeri durante su discurso en el casamiento de su hija Cande: “Lloro, sí”

La AFA ratificó el paro en el fútbol argentino: cuándo se jugará la fecha 9 del Torneo Apertura

TELESHOW
El orgullo de Luisana Lopilato

El orgullo de Luisana Lopilato por el nuevo hobby de su hijo Noah Bublé: “Chocho explorando el mundo”

Así es el nuevo contenido que te espera este año en Infobae

El hijo de Yanina Zilli contó cómo se enteró que su madre entraba a Gran Hermano: “Quería volver”

El mueble que Wanda Nara compartió con Mauro Icardi y que tiró apenas llegó a su casa de Italia

Guido Süller mostró el antes y el después del particular retoque estético que se hizo en la cara

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump dijo que la

Donald Trump dijo que la Marina de Estados Unidos escoltará a los petroleros que quieran cruzar el Estrecho de Ormuz

Teherán se vacía bajo las bombas: cuatro días de ataques convierten la capital iraní en una ciudad fantasma

Ecuador inició gestiones para actualizar su tratado de extradición con Argentina

Edmand Lara cuestionó la militarización de plantas de YPFB en Bolivia: “Fusiles y botas no son la solución”

Sombras en Dubái: el viaje del ministro de Defensa italiano que sacude al gobierno de Meloni