Memorias de un zapatero: Ricky Sarkany presenta su autobiografía, con detalles desconocidos de su historia

“Es maravilloso ser zapatero, un oficio increíble, transformamos un pedazo de cuero, una suela, un taco, en un objeto que pasa a ser un objeto de deseo, en emociones”, afirmó el reconocido empresario argentino Ricky Sarkany sobre el arte que heredó y perfeccionó a lo largo de décadas.

En una entrevista en Infobae en vivo, Sarkany compartió los detalles de “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”, la flamante autobiografía que presentará esta tarde en la librería El Ateneo.

“Los zapateros transformamos con las manos y hacemos un trabajo artesanal, creativo, con valor agregado”, definió al oficio que marcó su destino.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, y trazó un recorrido íntimo, desde la llegada de sus familia al país huyendo de la Segunda Guerra Mundial, hasta su presente como empresario referente.

El legado familiar y el peso de la historia

“Memorias de un zapatero”, narra la historia de una de las marcas más queridas de Argentina

El relato familiar emerge como columna vertebral de su vida. “La primera parte, la de mis padres, fue la que más me costó contar. Mis padres me fueron escuetos al relatar su historia. Mi padre escribió su autobiografía y mi madre tiene tres videos de una hora cada uno, que hizo la gente de Steven Spielberg cuando buscaba datos para hacer La lista de Schindler”, reveló.

El peso de la memoria todavía le resulta insoportable: “Intenté ver los videos de mi mamá, pero ver cinco minutos ya me quebraba. Es increíble que alguien hubiera podido vivir eso. Encima, ella lo contaba sonriente, con alegría, sin ningún rencor. Una generación distinta, una enseñanza completamente distinta”.

Recordó, con crudeza, la experiencia de su madre en el Holocausto: “Mi madre entró con quien hoy sería mi tía, su hermana, y en un momento separan a la izquierda y a la derecha. A los dos días preguntó mi mamá: ‘¿Dónde está mi hermana?’ y le dijeron sonrientes: ‘Ahí está su hermana’, mostrando una chimenea”. La brutalidad de la escena lo persigue: “Mi mamá cuando iba a bañarse, no sabía si de la ducha iba a salir agua o gas. Y ella superó eso”.

“El que lo vivió lo cuenta de una manera que te da piel de gallina. Mi papá fue directamente a un campo de exterminio y se arrojó por un barranco. Dispararon, no le dieron, escapó. Una familia católica los escondió en su casa, con el riesgo de que los maten a todos”, recordó sobre la huida y el auxilio en Hungría.

Cuarta generación de zapateros

El exilio y la reconstrucción marcaron una nueva etapa. “Mi madre, embarazada de ocho meses, vendió lo único que tenía, unos cubiertos a 60 dólares, y cruzaron a Salzburgo en bote. De ahí a Génova, y dos barcos: uno iba a Australia, otro a Argentina. El primero que salió fue a Argentina. Llegaron sin conocer el idioma ni la cultura”, rememoró.

El oficio fue el pasaporte para arraigarse: “Mi papá era zapatero, mi bisabuelo era zapatero, mi abuelo también. Llegaron con los oficios, como todos los inmigrantes de la Segunda Guerra Mundial”, subrayó Sarkany.

Ricky Sarkany en el estudio de Infobae a las Nueve, donde presentó un adelanto exclusivo de “Una parte de mí”, su autobiografía

La adaptación fue dura: “Alquilaron una casa y compartían departamento con otras personas. Mi papá cuenta que compró sus muebles en doce cuotas, pero el mueble se lo entregaban cuando pagaba la cuota número doce. No había plan de ahorro previo”.

Sarkany puso en perspectiva las dificultades actuales: “En Argentina pasan muchísimas cosas y la gente dice: ‘Crisis, ¿qué crisis?’. Crisis es la que vivieron mis viejos. ¿Con qué derecho puedo estar diciendo crisis cuando mi mamá no sabía si iba a salir de un campo de concentración, cuando cruzaban en un bote a la noche? El siguiente cruce, mataron a todos”.

Su biografía está atravesada por la estrategia y la autoexigencia. Sarkany fue un ajedrecista destacado, sin embargo hoy dice: “Para mucha gente eso es sinónimo de inteligencia, pero no es inteligencia, es astucia. Un futbolista que tiene visión de la cancha no es inteligente, sabe. El ajedrez me enseñó que las reglas son las reglas: todos jugamos con las mismas piezas, uno mueve y el otro responde. A partir de ahí, desarrollamos la estrategia”.

La disciplina del juego se trasladó a su vida y su empresa: “Ese trabajo de analizar posibilidades lo llevé a mi vida cotidiana. Todo es estrategia. Pero en la vida, a diferencia del ajedrez, no siempre es culpa de uno cuando las cosas salen mal. En el ajedrez, sí”.

Imágenes de la familia Sarkany que compartieron en un video homenaje cuando se cumplió un año de la muerte de Sofía

La espiritualidad tras la pérdida

El título de la autobiografía tiene una raíz profunda y existencial. “El libro se llama Una parte de mí porque, con el tiempo, yo, que no creía en absolutamente nada, empecé a ver que, sin duda, la vida terrenal que estamos viviendo acá es nuestra realidad, pero debería haber otra parte de mí, que es una parte espiritual y una parte de todos”, explicó Sarkany.

Uno de los momentos más emotivos del diálogo llegó al hablar de la muerte de su hija Sofía y la transformación que eso implicó: “La pérdida de mi hija, que está presente en mi corazón, cambió mi visión de la vida”.

“Con mi mujer quisimos tener hijos y nos dijeron que no podíamos. Un médico nos dijo: ‘Con estos estudios, ustedes no van a poder tener hijos’. A los dos meses, Graciela quedó embarazada de Sofía, después vino Josefina, luego Clara y Violeta. No volví a ver al médico”, recordó.

Las pérdidas y problemas de salud lo llevaron a una búsqueda espiritual inesperada: “Mi mamá estaba internada. Cuando entraba a verla, iba con la mejor sonrisa, y ella me decía: ‘No te pongas mal, es la vida’. Ella me consolaba a mí. Sofía también lo hacía”.

“En la vida, lo más importante es el tiempo, que es el capital maravilloso que no vuelve atrás. No tengo chance de volver atrás y disfrutar lo que no disfruté”.

Recordó el consejo de Steve Jobs: “La vida es una serie de puntos que uno va haciendo. Si uno mira para atrás, les encuentra relación. Al principio fui workaholic y con el tiempo vas encontrando otros valores. Los hijos te dan las razones para vivir”.

El mensaje final estuvo cargado de optimismo: “Podría estar enojado con la vida, pero sé que Sofía no querría verme así. Ella quisiera vernos contentos y transmitiendo alegría, sabiendo que en esta vida terrenal pasan una infinidad de cosas”.

