El método danés para combatir la recesión sexual: por qué el país nórdico desafía esta tendencia global

Dinamarca lidera la frecuencia de actividad sexual juvenil en Europa gracias a su entorno cultural sexopositivo y políticas públicas inclusivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la recesión sexual que afecta a numerosos países desarrollados, Dinamarca se destaca por la alta frecuencia de actividad sexual entre sus jóvenes, superando el promedio de otras naciones europeas.

Según el diario británico The Guardian, casi la mitad de los hombres y el 43% de las mujeres heterosexuales danesas reportan actividad sexual semanal, en contraste con el Reino Unido, donde solo una cuarta parte de la población informa prácticas similares.

Analistas y testimonios atribuyen este fenómeno a políticas públicas innovadoras, educación sexual inclusiva y un entorno cultural abiertamente sexopositivo.

Autonomía económica y bienestar personal

Solo el 11% de los jóvenes daneses de 24 años vive con sus padres, impulsados por ayudas estudiantiles y autonomía económica, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autonomía económica es uno de los pilares clave del modelo danés. Solo el 11% de los jóvenes de 24 años vive con sus padres, frente al 18% en el Reino Unido.

Parte de esta independencia proviene del sistema de ayudas estudiantiles: los estudiantes no acumulan deuda y reciben más de 600 euros mensuales durante sus estudios, lo que facilita el acceso a vivienda y tiempo libre.

Esta estabilidad favorece el bienestar personal y la vida sexual. Frida, estudiante universitaria, relató a The Guardian que, tras un intercambio en California, advirtió que en Estados Unidos la presión académica suele desplazar las relaciones personales y el ocio.

Educación sexual inclusiva y enfoque sexopositivo

El sistema educativo de Dinamarca incorpora una educación sexual progresiva, inclusiva y centrada en el placer femenino desde los 13 años (Porque Quiero Estar Bien)

Dinamarca impulsó una transformación profunda en la educación sexual. Katinka, estudiante de salud pública, explicó que desde los 13 años reciben información práctica sobre el uso del preservativo, con enfoque progresivo en la inclusión y el placer femenino.

Actualmente, la perspectiva de género y la diversidad ocupan un lugar central en el currículo. “Es mucho más sexopositivo, hay más atención al placer femenino y definitivamente es inclusivo”, afirmó a The Guardian. Otros testimonios destacan la evolución desde una educación heteronormativa y limitada.

Cultura de seducción abierta y sin estigmas

Las mujeres en Dinamarca juegan un rol activo en la seducción y disfrutan de una cultura libre de estigmas y estructuras patriarcales en la intimidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cultura de seducción evita esquemas patriarcales. Anna señala que “las mujeres eligen y los hombres son más tímidos”. En el ámbito universitario, los vínculos íntimos suelen establecerse sin necesidad de una relación formal, promoviendo una visión abierta y no juzgadora sobre el sexo.

El apoyo institucional refuerza este entorno. Durante la pandemia, el director de Sanidad danés fue enfático: “El sexo es bueno. El sexo es saludable. Por supuesto que pueden tener relaciones en esta situación”.

Este mensaje, citado por The Guardian, contrasta con discursos restrictivos de otros gobiernos y buscó evitar que las medidas sanitarias incrementaran el aislamiento o la ansiedad social, especialmente entre jóvenes.

Prevención, campañas y salud pública

La despenalización pionera de la pornografía en Dinamarca, desde 1969, facilitó un debate social abierto y maduro sobre el deseo y la sexualidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones como la Fundación Danesa contra el Sida y espacios universitarios, como clubes estudiantiles, ofrecen información y campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual.

Thomas Hübertz, miembro de Checkpoint, destaca el respaldo estatal, aunque reconoce que una mayor libertad sexual también supone retos sanitarios.

El desarrollo de una cultura sexopositiva es notorio en Copenhague. Tiendas eróticas como Peech, fundada por Clara Filippa Andersen, priorizan productos de diseño agradable para eliminar tabúes.

“Hablamos mucho y abiertamente de estos temas, lo que reduce el estigma”, explicó Andersen a The Guardian. El uso de juguetes sexuales y la exploración corporal forman parte de la normalidad social.

Libertad sexual y desafíos contemporáneos

Los clubes nocturnos daneses aplican políticas explícitas de consentimiento y respeto, combatiendo la homofobia, la transfobia y la misoginia en el ocio nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dinamarca fue el primer país del mundo en despenalizar la pornografía, en 1969, lo que marcó a una generación habituada a un debate público y maduro sobre sexo y deseo.

La vida nocturna danesa promueve normas explícitas de consentimiento y respeto; muchos clubes aplican políticas estrictas contra la homofobia, transfobia y misoginia.

Los espacios de fiesta incluyen salas oscuras y reglas claras sobre límites, presentes tanto en ambientes heterosexuales como en el colectivo gay.

Kathrine Graa, gerente de Peech, observa que la generación Z y la llamada generación alfa muestran gran fluidez en la identidad sexual, alejándose de clasificaciones rígidas. El lenguaje y los símbolos actuales reflejan este cambio, como el nombre de la tienda, inspirado en la iconografía digital.

El auge de campañas y test rápidos en universidades refleja la preocupación por ITS como la clamidia, a pesar del bajo uso del preservativo entre los jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno abierto y permisivo también presenta desafíos para la salud pública. Aunque la incidencia de VIH es baja —en 2024 se registraron 103 casos nuevos en una población de cerca de seis millones—, la prevalencia de clamidia es elevada.

En eventos universitarios, la detección rápida de infecciones de transmisión sexual es común y las campañas buscan reducir la resistencia a las pruebas y el estigma, aunque el uso del preservativo sigue siendo bajo entre jóvenes.

El respaldo institucional persiste, aunque el aumento de ciertas infecciones obliga a ajustar políticas de prevención. El estilo directo de la sociedad danesa no elimina la necesidad de educación continua y medidas sanitarias adaptadas.