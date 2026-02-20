Receta de panqueques con harina integral, rápida y fácil

a receta de panqueques con harina integral permite sumar fibra y un sabor más rústico y tostado, sin perder la tradición argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma a masa dorada suele despertar recuerdos de infancia y reuniones familiares. Unos panqueques recién hechos, aún tibios y flexibles, pueden transformar una mañana apurada en un momento de pausa y disfrute. Con harina integral, la receta suma ese perfil rústico y reconfortante, aportando una textura más tierna y un sabor sutilmente tostado que invita a experimentar con rellenos variados.

En la Argentina, los panqueques se disfrutan durante todo el año: como postre clásico con dulce de leche, en meriendas con frutas o hasta en versiones saladas para cenas livianas. Son el comodín de las cocinas familiares, ideales para improvisar algo rico cuando hay poco tiempo o ganas de comer algo distinto pero sencillo. La versión integral, cada vez más elegida, permite sumar fibra y nutrientes sin resignar sabor ni tradición.

Receta de panqueques con harina integral

Se trata de una masa fina, suave y flexible, elaborada con harina integral, huevos, leche y un toque de aceite, que se cocina en sartén hasta dorar apenas ambos lados.

El preparo de panqueques saludables requiere solo 25 minutos e ingredientes simples como harina integral, huevos, leche y aceite neutro

El resultado son panqueques versátiles, aptos para rellenar tanto con opciones dulces (como dulce de leche, frutas, miel o mermelada) como saladas (queso, jamón, verduras salteadas, ricota, entre otros). La harina integral aporta un sabor más profundo y una textura agradable, sin perder la ligereza típica del panqueque tradicional.

Tiempo de preparación

Total: 25 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 15 minutos

Ingredientes

200 gr de harina integral fina

2 huevos grandes

400 ml de leche (puede ser descremada o entera)

1 cucharada de aceite neutro (girasol o maíz)

1 pizca de sal

1 cucharadita de azúcar integral (opcional, para realzar el sabor)

Manteca para la sartén, cantidad necesaria

Cómo hacer panqueques con harina integral, paso a paso

Colocar la harina integral y la sal en un bol grande. Si se busca un sabor levemente dulce, sumar el azúcar. Cascar los huevos y agregarlos al bol; batir apenas para romperlos. Incorporar la leche de a poco, mezclando con batidor de mano o tenedor, hasta lograr una masa lisa, sin grumos. Añadir el aceite y batir un minuto más. Para una textura aún más tierna, dejar reposar la masa en la heladera por 10 minutos. Calentar una sartén antiadherente a fuego medio y pasar apenas un poco de manteca. Volcar 1 cucharón de mezcla en el centro de la sartén y girarla para cubrir toda la base de manera pareja. Cocinar 1 a 2 minutos, hasta que los bordes comiencen a despegarse y la base esté dorada. Dar vuelta con espátula y cocinar 1 minuto más del otro lado. Retirar el panqueque y apilar en un plato, tapando con repasador limpio para que se mantenga la humedad. Repetir hasta terminar la masa, enmantecá la sartén nuevamente si ves que la mezcla se pega. Rellenar al gusto: dulce de leche, frutas frescas, mermelada, ricota con miel, jamón y queso, vegetales salteados, etc.

Con 125 calorías por porción, los panqueques integrales aportan proteínas, fibras y menos grasas, ideales para una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos:

La sartén debe estar caliente pero no humeante al volcar la mezcla.

Si la masa queda muy espesa, agregar un chorrito extra de leche.

Es normal que el primer panqueque salga más grueso o irregular.

Para un resultado más ligero, se puede reemplazar hasta 1/3 de la leche por agua con gas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 panqueques medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 125 kcal

Grasas: 3,5 gr

Carbohidratos: 20 gr

Proteínas: 5 gr

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los panqueques se pueden guardar en la heladera, tapados herméticamente, hasta 3 días. Para freezar, separar cada panqueque con papel film o separadores y conservar hasta 1 mes. Al reutilizarlos, calentar suavemente en sartén o microondas para recuperar su flexibilidad.