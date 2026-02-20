El estilo extravagante de Chappell Roan: un recorrido por sus looks en alfombras rojas

Cada elección de vestuario de Chappell Roan reafirma su posición como icono de moda disruptiva en la industria musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

Desde su irrupción en la escena musical, Chappell Roan se ha consolidado como una de las figuras más audaces en materia de moda dentro de la industria. Sus apariciones en alfombras rojas y escenarios destacan por una apuesta visual arriesgada, en la que cada atuendo deviene declaración de principios.

La cantante no solo transforma cada evento en una pasarela, sino que logra articular su identidad a través de una combinación única de colores, materiales y accesorios. A continuación, un repaso por sus looks más emblemáticos.

1- Vestido burdeos asimétrico

El vestido burdeos asimétrico de Chappell Roan refleja su apuesta por la sensualidad y la sofisticación en sus primeras alfombras rojas (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una de sus apariciones más recientes sobre alfombra roja, para los Premios Grammy 2026 lució un vestido largo de gasa en tono burdeos.

El diseño asimétrico dejaba el torso parcialmente al descubierto, cubriendo solo el pecho con aplicaciones discretas, y la tela caía hasta el suelo con una cola amplia y ligera. El cabello, suelto y con ondas marcadas en un tono cobrizo, acompañó a un collar dorado ancho. Las uñas largas y el maquillaje de ojos en tonos azules completaron el conjunto.

2- Look marfil con drapeados y motivos florales

El look marfil con drapeados y motivos florales destaca por la delicadeza de los detalles y el toque romántico en una noche de gala (REUTERS/Daniel Cole)

Sobre el escenario de los Premios Grammy 2026, para su segundo look, eligió un vestido largo en color marfil, con drapeados y cortes que dejan parte del abdomen y el hombro izquierdo al descubierto. Elementos florales decoraban el vestido en puntos estratégicos.

3- Vestido estructurado con corsé plateado

El vestido con corsé plateado y falda de tiras impresas muestra el lado más experimental y vanguardista de la cantante en eventos de la industria musical (REUTERS/Mario Anzuoni)

En otra alfombra roja, para la Rock & Roll Hall of Fame Induction Ceremony en Los Ángeles, la artista sorprendió con un vestido estructurado: la parte superior es un corsé plateado recubierto de pedrería, y la pollera estaba formada por tiras de papel impresas con noticias, dispuestas en diferentes direcciones.

Se sumó una corona plateada de gran tamaño, decorada con esferas colgantes, a tono con el corsé. El maquillaje de ojos era con tonos metalizados y dorados, subrayando el carácter experimental del conjunto.

4- Traje fucsia con aplicaciones brillantes y líneas geométricas

El traje fucsia con aplicaciones brillantes y líneas geométricas confirma la preferencia de Chappell Roan por los colores audaces y la moda con actitud (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante la Met Gala de 2025 Chappell Roan apostó por un traje de dos piezas en satén fucsia decorado con aplicaciones brillantes en formas geométricas y líneas diagonales.

El conjunto, compuesto por chaqueta y pantalón acampanado con lentejuelas y pedrería en tonos rosas y plateados, se acompañó de un peinado voluminoso y rizado. El maquillaje destacó con sombra plateada y delineado bien marcado.

5- Vestido gris con lazos y sombrero

El vestido gris con lazos y sombrero cónico blanco fusiona la creatividad lúdica con la elegancia en un escenario de los Grammy (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el escenario de los Grammy 2025, la cantante optó por un vestido corto en gris claro, adornado con grandes lazos en la cintura y la manga izquierda.

El look se complementó con un sombrero cónico blanco decorado con letras doradas, medias color piel y zapatos claros. El cabello suelto y rizado, junto al cuaderno y un trofeo en mano, completaron el estilismo.

6- Vestido voluminoso amarillo y naranja

El vestido voluminoso amarillo y naranja, adornado con ilustraciones y tul, convierte la alfombra roja en un espectáculo teatral y colorido (REUTERS/Daniel Cole)

Durante los Grammy 2025 Chappell Roan eligió un vestido voluminoso en tonos amarillos y naranjas, decorado con ilustraciones de figuras humanas y remates de tul en colores pastel. El escote corazón y los guantes largos azul claro sumaron teatralidad.

Destacaron también un gran lazo negro en el busto y adornos florales azules y dorados, junto a un tocado de plumas en azul y crema.

7- Vestido rojo transparente con flores textiles

El vestido rojo transparente con flores textiles representa el atrevimiento y la pasión de Chappell Roan en sus apuestas visuales (REUTERS/Aude Guerrucci)

En una aparición en la premiere de “’Olivia Rodrigo: Guts World Tour’“, la artista llevó un vestido largo rojo transparente, decorado con grandes flores textiles en busto, cadera y piernas.

Las aberturas en la falda dejaban ver las piernas, mientras el maquillaje de ojos azul y labios oscuros reforzaron el dramatismo del look.

8- Malla plateada con cadenas doradas

La malla plateada con cadenas doradas y capucha brillante es un ejemplo del estilo futurista y deslumbrante que caracteriza a la artista (REUTERS/Brendan McDermid)

Sobre el escenario de los MTV Video Music Awards 2024, Chappell Roan lució un vestido largo ajustado de malla plateada, con detalles de lentejuelas y cadenas doradas.

La prenda cubría cuerpo y cabeza, formando una capucha decorada con piezas brillantes que caían sobre el rostro. El conjunto se completó con guantes largos y sandalias doradas.

9- Vestido translúcido granate y espada como accesorio

El vestido translúcido granate acompañado de una espada como accesorio muestra el lado más dramático y provocador de su imagen (REUTERS/Andrew Kelly)

En los mismos premios, durante su alfombra negra, la cantante eligió un vestido largo translúcido en tono granate, de manga larga, dejando ver un body nude debajo. Llevaba un collar largo con cruz negra, guantes de malla metálica y sostenía una espada grande de metal.