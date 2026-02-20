Carolyn Bessette-Kennedy y su legado: una subasta exclusiva revela 25 de sus prendas emblemáticas

La subasta en Chelsea reúne prendas emblemáticas del estilo minimalista que definió la moda de los años noventa

Un total de 25 prendas asociadas al estilo de Carolyn Bessette-Kennedy salieron a subasta en el barrio de Chelsea, en Londres, lo que atrajo a admiradores y curiosos interesados en los símbolos y relatos de la moda de los años ‘90.

La exhibición en el marco de la subasta se realizará desde hoy, hasta mañana 21 de febrero, y permitirá observar desde los célebres abrigos camel de Prada hasta conjuntos que marcaron tendencia, en un evento donde la historia personal de la esposa de John F. Kennedy Jr. despiertan especial interés entre coleccionistas.

La subasta, organizada por la casa independiente Lucy Bishop, conocida como The Fashion Auctioneer, reúne 25 lotes vinculados al vestuario de Bessette-Kennedy. Cuatro de estas piezas cuentan con procedencia verificada, ya que fueron obsequiadas en su momento a Rosemarie Terenzio, exasistente personal de John F. Kennedy Jr. y trabajadora de la revista George.

El resto del lote, veintiún prendas en total, pertenece a una coleccionista privada que ha optado por el anonimato debido a motivos legales y acuerdos de confidencialidad. Varias de estas prendas han sido prestadas al departamento de vestuario de la serie “American Love Story” para su recreación estilística.

Piezas icónicas y relatos personales

El legado de Carolyn Bessette-Kennedy resurge a través de 25 piezas icónicas exhibidas en Londres (The Grosby Group)

Entre los objetos más codiciados figuran los dos abrigos camel de Prada que Bessette-Kennedy convirtió en emblema de un estilo minimalista, además de un abrigo blanco de la misma firma que, según Terenzio, fue un regalo porque la propia Carolyn lo consideraba “demasiado Miami” para Nueva York.

También se encuentra un conjunto de noche de Yohji Yamamoto y diversas prendas de Prada, como faldas camel, abrigos estructurados y un bolso de hombro en charol, todas evocando el uniforme pulido que consolidó su imagen en los años ‘90.

La autenticidad y el misterio rodean las prendas atribuidas a la figura de Bessette-Kennedy (The Grosby Group)

Terenzio, quien compartió años cercanos a Bessette-Kennedy, recordó a Vogue España su generosidad tanto con el tiempo como con la ropa y resalta su habilidad para escoger los regalos adecuados. Bishop, encargada de la subasta, ha destacado la importancia de manejar prendas con tanta carga emocional.

Las prendas entregadas directamente a Terenzio cuentan con autenticidad confirmada por la relación personal. En cambio, las otras veintiuna piezas presentan un desafío mayor. La propietaria anónima adquirió esas prendas a través de eBay en 2017, de un vendedor que aseguraba haberlas conseguido gracias a un antiguo miembro de la revista George.

Las historias personales y la procedencia de cada prenda despiertan la curiosidad de coleccionistas y admiradores

Los intentos de verificar plenamente el origen de estas piezas no han dado resultado, ya que ni el vendedor original ni el supuesto trabajador han podido ser contactados. Esta incertidumbre añade un valor simbólico a los lotes y alimenta todavía más la expectación entre los potenciales compradores.

La dificultad para confirmar el origen responde a acuerdos de confidencialidad y restricciones legales que obligan a la cautela tanto a la subastadora como a los implicados. La ausencia de fuentes plenamente verificables impide garantizar de forma absoluta la procedencia real de estas prendas, lo que incrementa el misterio en torno a la colección.

El resurgimiento de la figura de Bessette-Kennedy

El renovado interés por Carolyn Bessette-Kennedy coincide con la popularidad de la serie “American Love Story”, producida por Ryan Murphy. La producción ha intensificado la exigencia por reproducir con fidelidad su estilo, desde el tono del cabello de la actriz Sarah Pidgeon hasta la selección precisa de abrigos camel. Muchas de las prendas empleadas en la serie provienen de la misma coleccionista asociada ahora a la subasta, reforzando la conexión entre el legado personal y su recreación en pantalla.

La serie “American Love Story” potencia el interés por el vestuario original de Carolyn Bessette-Kennedy (Mediapunch)

El interés de coleccionistas y seguidores quedó reflejado en la primera subasta realizada en diciembre de 2024, donde tres abrigos alcanzaron un total de USD 177.600 y fueron adquiridos por la diseñadora Sarah Staudinger. Bishop ha remarcado que la imagen de Bessette-Kennedy con su abrigo camel resulta inconfundible para cualquiera que siga la historia de la moda.

Las prendas se exhiben en el número 149 de West 27th Street, Londres, el 20 y 21 de febrero. Las pujas permanecerán abiertas hasta el 3 de marzo, informó el mismo medio español.

Para quienes consideran a Carolyn Bessette-Kennedy una referencia de estilo atemporal, la posibilidad de ver estas piezas representa una conexión directa con una historia y una estética que continúan inspirando en el universo de la moda.